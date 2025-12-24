¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¡¤Û¤í¿ì¤¤Xmas¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¡×
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊæÀî²Ì²»¡Ê39¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¤Û¤í¿ì¤¤Xmas¥³¥¹¥×¥ì¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖHappy¡¡Christmas¡¡Eve¡¡º£Ç¯¤Ï¥È¥Ê¥«¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥Ê¥«¥¤¡¦¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤Ë¡È¥È¥Ê¥«¥¤¿§¡É¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÄ¶²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊæÀî¤Ï¸½ºß¡¢ABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖABEMA¡¡Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¼ñÌ£¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ¡£»ñ³Ê¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¡£·ì±Õ·¿¤ÏA¡£