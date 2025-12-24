¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ø¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡ÙÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÄ¶°ìÎ®¥·¥§¥Õ2¿Í¤¬»ÔÈÎ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶â¥á¥À¥ëµé¤Î"¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°³¦¤Î²¦¼ÔÂè1°Ì¤È¤Ï¡©¡ÚMBS¥µ¥¿¥×¥é¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£¡¡MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÄ¶°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤¬»ÔÈÎ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÇã¤¨¤ë¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×12¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ £¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£ ¤Æù¼«ÂÎ¤ÎÌ£ ¥Á´ÂÎ¤ÎÌ£¡¡¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤ÇÁíÎÁÍýÄ¹¤ò21Ç¯´ÖÌ³¤á¤ë¾Â¿¬¼÷É×¤µ¤ó¤È¡¢G20Âçºå¥µ¥ß¥Ã¥È¤äG7¹Åç¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç³Æ¹ñ¤ÎÍ×¿Í¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡ÖËãÉÛä¢¸®¡Ê¤¢¤¶¤Ö¤³¤¦¤¬¤¤¤±¤ó¡Ë¡×¤Î¿¹»³Íµ²ð¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¡£À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÄ¶°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú5°Ì¡Û¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»ºµíÆù100¡ó»ÈÍÑ¡¡¥½¡¼¥¹¤ÈÆù¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Ì£¤Ë¥×¥í¹âÉ¾²Á
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Î¡ØÆù¸ü¡ª¥Ó¡¼¥Õ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ù¡ÊÀÇ¹þ473±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»ºµíÆù¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥Ã¥Á¤Ê°ìÉÊ¡£É½ÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÆù½Á¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶Ì¤Í¤®¤ò¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÇÛ¹ç¤·¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¿©´¶¤ò¼Â¸½¡£¾Â¿¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤È´¶¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥Ñ¥Æ¥£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£¿¹»³¤µ¤ó¤Ï¥½¡¼¥¹¤ÈÆù¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÌ£¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ú4°Ì¡ÛÄ¶°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤¬¡ÖÅ¹¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¡Æù½Á¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë´¶Æ°
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¡Ø¶Ë¤ß¾Æ ¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ù¡ÊÀÇ¹þ321±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¹â²¹¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æù½Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÄ´ººË¡¤Ç¡Ö¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¡×¤òÂ¬Äê¤·¤¿À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ëÆù½Á¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡Ö³¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¡ª¡×¤È»×¤ï¤º´¶Æ°¤·¤¿¡£¿¹»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅ¹¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ü¥ë¥É¡¼»º¥ï¥¤¥ó¤È¥Õ¥©¥ó¥É¥ô¥©¡¼¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ËÜ³Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤â¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Î¹â¤µ¤Ç¤âÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡Ú3°Ì¡Û·×»»¤µ¤ì¤¿Ì£¤Ë¥×¥í¤¬´¶¿´¡¡Æù½Á¤âËÉÙ¤ÊÂç¿Í¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢Ì£¤ÎÁÇÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¡ØÍÎ¿©Äâ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° ¼«²ÈÀ½¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¡Ù¡ÊÀÇ¹þ279±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤¬¥ê¥Ã¥Á¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Í¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡£¿¹»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¾²Ð´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¾Æ¤Êý¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆù½Á¤ÎÎÌ¤âËÉÙ¤Ç¡¢Ç»¤¤¤á¤Î¥½¡¼¥¹¤¬Æù½Á¤ÇÄø¤è¤¯¿¤Ó¤ëÅÀ¤âÉ¾²Á¡£¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ê¿¹»³¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö¾Æ¤¤¤¿¹á¤ê¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ê¾Â¿¬¤µ¤ó¡Ë¤È¥×¥í¤¬Â·¤Ã¤Æ·×»»¤µ¤ì¤¿Ì£¤Ë´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¤³¤ì¤À¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤âÎÉ¤¤¡¢Í¥ÅùÀ¸Åª°ìÉÊ¡£
¡Ú2°Ì¡Û¡ÖÆù¼«ÂÎ¤ÎÌ£¡×£±°Ì¡¡Ê¸»úÄÌ¤ê»Ý¤ß¤òÊñ¤ó¤À¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê°ËÆ£¥Ï¥à¡×
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢°ËÆ£¥Ï¥à¤Î¡Ø»ÝÊñ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥ê¥Ã¥Á¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤È¹áÌ£ÌîºÚ¤ÎÇ»¸ü¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¡Ù¡ÊÀÇ¹þ450±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡ÖÆù¼«ÂÎ¤ÎÌ£¡×ÉôÌç£±°Ì¡£¡Ö¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¡×¤â10ÅÀ¤È¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆó½ÅÊñ¤¢¤óÀ½Ë¡¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÂ¦¤ËÆù½Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Æù¤ÎÌ£¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤Ê¤®¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¾Â¿¬¤µ¤ó¤â¡ÖÎý¤ê²Ã¸º¤ä¤Ä¤Ê¤®¤Î²Ã¸º¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Û¤Ü´°àú¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¿¹»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê°ËÆ£¥Ï¥à¡×¤ÈÃ¦Ë¹¡£À¶¿å¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤À¤±¤É¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÆù¤Î´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë»Ý¤ß¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡È»ÝÊñ¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾¦ÉÊÌ¾ÄÌ¤ê¤Î¿©´¶¤Ë´¶Ã²¤·¤¿¡£
¡Ú1°Ì¡ÛÄ¶°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤¬ÂçÀä»¿¡ª¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶â¥á¥À¥ëµé¤Î¡È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°³¦¤Î²¦¼Ô¡É
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¡Ø7¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥´¡¼¥ë¥É ¶â¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ù¡ÊÀÇ¹þ429±ß ¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆù¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤È¥×¥í¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ï¡¢¹â²¹Ã»»þ´Ö¤Î¾Æ¤¾å¤²¤ÇÆù½Á¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¡¢72»þ´Ö¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤¿Ç»¸ü¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾å¼Á¤Ê°ìÉÊ¡£
¡¡¿¹»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾Æ¤¿§¤¬¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡×¡ÖÃÇÌÌ¤ò¸«¤ë¸Â¤êÍýÁÛÅª¤Ê²ÐÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Æ¤Êý¤Îµ»½Ñ¤âÀä»¿¡£¤Þ¤¿¶Ì¤Í¤®¤¬¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Î»¿¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï¥ê¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤ÏÊ¿¶ÑÃÍ¡£À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°³¦¤Î²¦¼Ô¡É¤¬Áí¹ç£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÇÁª¤Ö¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢³Æ¼Ò¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡£Ç»¸ü¤Ê¥½¡¼¥¹¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÆù½Á¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Ã¥Á¤Ê°ì»®¤Ç¿©Âî¤òºÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
