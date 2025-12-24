¡ÖÄ¾ÌÚ¾Þ¡×ÎòÂå¼õ¾ÞºîÉÊ °ìÍ÷¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Û
¡¡Âè173²ó¤Ï¼õ¾Þºî¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤«¤é¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢ÎòÂåÄ¾ÌÚ¾ÞºîÉÊ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª£±·î¤Î²¼È¾´üÄ¾ÌÚ¾ÞÈ¯É½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¼¤ÒÎòÂåºîÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Âè173²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè172²ó¡¡Íõ¤ò·Ñ¤°³¤
Íõ¤ò·Ñ¤°³¤
¿ôÉ´Ç¯Àè¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²û¤«¤·¤¤¡¢¤³¤ÎÉÍÊÕ¤Ë¨¡¨¡¡£
ÆÁÅç¤Î³¤ÊÕ¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¦¥ß¥¬¥á¤ÎÍñ¤òÕÛ²½¤µ¤»¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤Ç°é¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¢ÁÄÉã¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¡£Ç¯Ï·¤¤¤¿Éã¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ëð¨ÀÐ¤ò½¦¤Ã¤¿¾ì½ê¤òµ¶¤í¤¦¤È¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¤Î¿È½Å¤Î½÷À¡£»³¸ý¤Î¸«Åç¤Ç¡¢Çë¾Æ¤ËÀäÌ¯¤Ê¿§Ì£¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤ÎÅÚ¤òÃµ¤¹¸µ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÃË¡£Ä¹ºê¤Î¶õ¤²È¤Ç¡¢ËÄÂç¤ÊÎÌ¤ÎÆæ¤Î´äÀÐ¤ä¥¬¥é¥¹À½ÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¼ã¼ê¸øÌ³°÷¡£ÅÔ²ñ¤«¤éÆ¨¤ì°Ü½»¤·¤¿ÆàÎÉ¤Î»³±ü¤Ç¡¢¥Ë¥Û¥ó¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿¡×¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î½÷À¡¼¡¼¡£
¢£Âè171²ó¡¡¥Ä¥ß¥Ç¥ß¥Ã¥¯
¥Ä¥ß¥Ç¥ß¥Ã¥¯
Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¡¢Ìë¤Î³¹¤ÇµÒ°ú¤¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÅÍ¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿ÂçºåÊÛ¤Î½÷¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÌ¾¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£²áµî¤Îµ²±¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î½÷¤ÎÏÃ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦Í¥ÅÍ¤Ï¡¼¡¼¡Ö°ã¤¦±©¤ÎÄ»¡×¡¡ Ä´Íý»Õ¤Î¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿¶³°ì¤Ï²È¤ËäÆ¤â¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢Æ¯¤¯ºÊ¤ÎÂÖÅÙ¤â¿´¤Ê¤·¤«Îä¤¿¤¤¡£¤¢¤ëÆü¡¢¾®°ì¤ÎÂ©»Ò¡¦È»¤¬Í·¤Ó¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢À»ÆÁÂÀ»Ò¤ÎÉÁ¤«¤ì¤¿µì°ìËü±ß»¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶áÎÙ¤Î°ì¸®²È¤Ë½»¤àÏ·¿Í¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£È»¤«¤é¤½¤ì¤òÃ¥¤¤¡¢¤¿¤Ð¤³¤òÇã¤¦¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶³°ì¤Ï¡¢ÍâÆüÆÀ°Õ¤ÎÀ¡¤Þ¤·½Á¤òºî¤Ã¤ÆÏ·¿ÍÂð¤òË¬¤ì¤ë¤¬¡¼¡¼¡ÖÆÃÊÌ±ï¸Î¼Ô¡×¡¡ Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤²Ò¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£ µ©Âå¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÁ´6ÏÃ¡£
¢£Âè170²ó¡¡¤È¤â¤°¤¤
¤È¤â¤°¤¤
ÌÀ¼£¸å´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤Î»³¤Ç¡¢ÎÄ»Õ¤È¤¤¤¦¤è¤ê½Ã¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÓÌ³Ð¤Ç³ÍÊª¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÃË¡¢·§ÄÞ¡£¿Þ¤é¤º¤â²æ¤¬ÎÎÊ¬¤ò¿¯¤·¤¿·ê»ý¤¿¤º¤Î·§¡¢êÃÏÇÅª¤ÊÌÕÌÜ¤Î¾¯½÷¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÁè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤Ê½¤µ¤òÉº¤ï¤»¤ë»þÂå¤ÎÊÑ²½¡Ä¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤¬±¿Ì¿¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤æ¤¯¡£¿Í´Ö¡¢¤½¤·¤Æ½Ã¤¿¤Á¤Î¶È¤ÈÈá°¥¤¬¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡¢²Ï粼Î®Æ°ÊªÊ¸³Ø¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¡ª¡ª
¢£Âè170²ó¡¡È¬·î¤Î¸æ½ê¥°¥é¥¦¥ó¥É
È¬·î¤Î¸æ½ê¥°¥é¥¦¥ó¥É
»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÌ¾Åê¼ê¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë
ÀïÁè¤ËÃÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤¿ÀÄ½Õ
µþÅÔ¤¬À¸¤ó¤À¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´ñÀ×
½÷»ÒÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡½¡½ÅÔÂçÏ©¤Ë¥Ô¥ó¥Á¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÄ©¤à¡¢ÀäË¾Åª¤ËÊý¸þ²»ÃÔ¤Ê½÷»Ò¹â¹»À¸¡£
Ææ¤ÎÁðÌîµåÂç²ñ¡½¡½¼Ú¶â¤Î¥«¥¿¤Ë¡¢ÁáÄ«¤Î¸æ½êG(¥°¥é¥¦¥ó¥É)¤Ç¤¿¤Þ¤Ò¤ÇÇÕ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¡£
¢£Âè169²ó¡¡ÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á
ÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á
¤¢¤ëÀã¤Î¹ß¤ëÌë¤Ë¼Çµï¾®²°¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¼ã½°¡¦µÆÇ·½õ¤Ë¤è¤ëµØÆ¤¤Á¤¬¤ß¤´¤È¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿¡£Éã¿Æ¤ò»¦¤á¤¿²¼ÃË¤ò»Â¤ê¡¢¤½¤Î·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¼ó¤ò¹â¤¯¤«¤«¤²¤¿²÷µó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤«¤é¾Þ»¿¤µ¤ì¤¿¡£ÆóÇ¯¤Î¸å¡¢µÆÇ·½õ¤Î±ï¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î»ø¤¬µØÆ¤¤Á¤Î顚Ëö¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¼Çµï¾®²°¤òË¬¤ì¤ë¤¬¡½¡½¡£
¢£Âè169²ó¡¡¶Ë³ÚÀ¬°ÐÂç¾·³
¶Ë³ÚÀ¬°ÐÂç¾·³
Æ°ÍðÁ°Ìë¡¢ËÌ¾ò²È¤ÎÆÈºÛÀ¯¸¢¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢³ùÁÒÉÜ¤Î¿®ÍÑ¤ÏÃÏ¤ËÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂÍøÄ¾µÁ¤Ï¡¢ÂÕÂÆ¤Ê·»¡¦Âº»á¤ò¾ï¤ËÎå¤Þ¤·¡¢ËëÉÜ¤Î½ÍÀ¶¤«¤éÂÍø²È¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¸åÂé¸ïÅ·¹Ä¤«¤éËÌ¾ò²ÈÆ¤È²¤ÎÄ¼Ì¿¤¬²¼¤ê¡¢°ìÂ²¤òµó¤²¤ÆÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÂÍø²È¤Î½Å¿Ã¡¦¹â»ÕÄ¾¤ÏÅÝËë¸å¡¢Ä«Äî¤ÎÀ¤¤¬Íè¤¿¤³¤È¤ËØ³Á³¤È¤¹¤ë¡£¸åÂé¸ïÅ·¹Ä¤Ë¤Ï¡¢Éð»Î¤ËÀ¯¸¢¤ò°Ñ¤Í¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÅÜ¤ê¶¸¤¦Ä¾µÁ¤È¶¦¤Ë¡¢Âº»á¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¿·À¸ËëÉÜ¤Î¼ùÎ©¤ò²èºö¤·»Ï¤á¤ë¡£
¢£Âè168²ó¡¡ÃÏ¿Þ¤È·ý
ÃÏ¿Þ¤È·ý¡¡¾å
¡Ö·¯¤ÏËþ½§¤È¤¤¤¦Çò»æ¤ÎÃÏ¿Þ¤Ë¡¢Ì´¤ò½ñ¤¤³¤à¡×
ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÌ©Äå¤ËÄÌÌõ¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¤·¤¿ºÙÀî¡£¥í¥·¥¢¤ÎÅ´Æ»ÌÖ³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¿ÀÉã¥¯¥é¥¹¥Ë¥³¥Õ¡£Åí¸»¶¿¤Î±½¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ°Ü½»¤·¤¿Â¹¸ç¶õ¡£ÃÏ¿Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÅç¤òÃµ¤·¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¿ÜÌî¡£ÆüÏªÀïÁèÁ°Ìë¡¢Ëþ½§¤ÎÌ¾¤â¤Ê¤ÅÔ»Ô¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢¡ÖÇ³¤¨¤ëÅÚ¡×¤ò¤á¤°¤ê»¦Ù¤¤ÎÈ¾À¤µª¤òÀ¸¤¤ë¡£¹Âç¤ÊÇò»æ¤ÎÃÏ¿Þ¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢Èà¤é¤¬¤½¤³¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿Ì´¤È¤Ï¡½¡½¡£
¢£Âè168²ó¡¡¤·¤í¤¬¤Í¤ÎÍÕ
¤·¤í¤¬¤Í¤ÎÍÕ
¶ä¤Î¸÷¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¼Ô¤À¤±¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¡½¡½¡£ÉãÊì¤ÈÀ¸¤ÊÌ¤ì¡¢µ©Âå¤Î»³»Õ¡¦´îÊ¼±Ò¤Ë½¦¤ï¤ì¤¿¾¯½÷¥¦¥á¤Ï¡¢ÀÐ¸«¶ä»³¤Î¹£Æ»¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤ë¡£»³¤ËÀü¤¿¤ì¤¿¿¼¤¤°Ç¤Ë¶²¤ì¤ÈÆ´¤ì¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤³¤Ë½÷¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç®¤¯Êé¤¦´îÊ¼±Ò¤ä¡¢¶¥¤¦¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿È»¿Í¤òÁ¢¤à¥¦¥á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àª¤¤¤òÁý¤¹¥·¥ë¥Ð¡¼¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÃË¤¿¤Á¤Îí¼¤ò¿ª¤ó¤Ç¤æ¤¯¡Ä¡Ä¡£À¸¤¤ë¤³¤È¤Î¶ìÇº¤È´±Ç½¤òÉÁ¤¯Âç²ÏÄ¹ÊÔ
¢£Âè167²ó¡¡Ìë¤ËÀ±¤òÊü¤Ä
Ìë¤ËÀ±¤òÊü¤Ä
¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐÌÌ¤·¤¿»þ¡¢¿Í¤ÏÊòÁ³¤ÈÌë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¡£
¤¤¤Ä¤«ºÆ¤Ó¡¢Ã¯¤«¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡½¡½
5¤Ä¤ÎÍ¥¤·¤¤Êª¸ì¤¬¸÷¤òËÂ¤° Âè167²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè166²ó¡¡ºÉ²¦¤Î½Ý
ºÉ²¦¤Î½Ý¡¡¾å
¤É¤ó¤Ê¹¶¤á¤ò¤â¡¢¤Ï¤ÍÊÖ¤¹ÀÐ³À¡£
¤É¤ó¤Ê¼é¤ê¤ò¤â¡¢ÂÇ¤ÁÇË¤ëÅ´Ë¤¡£
¡ÖºÇ¶¯¤Î½Ý¡×¤È¡Ö»ê¹â¤ÎÌ·¡×¤ÎÂÐ·è¤òÉÁ¤¯¡¢µæ¶Ë¤ÎÀï¹ñ¾®Àâ!
»þ¤ÏÀï¹ñ¡£±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿°ì¾èÃ«¤Ç¡¢ÍÄ¤¶©²ð¤Ï²ÈÂ²¤òÁÓ¤¤¡¢±¿Ì¿¤Î»Õ¤È½Ð°©¤¦¡£ÀÐ³À¿¦¿Í"·êÂÀ½°"¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ëºÉ²¦¡¦ÈôÅÄ¸»ºØ¡£Èà¤Î¤è¤¦¤ËÅ´ÊÉ¤ÎÀÐ³À¤òÂ¤¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤«À¤¤ÎÀï¤ÏÅÓÀä¤¨¤ë¡£¶©²ð¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¡¢ÀÐ¹©¤È¤·¤ÆÏÓ¤òËá¤¯¡£°ìÊý¡¢Å´Ë¤¿¦¿Í"¹ñÍ§½°"¤Î¼ã¤µ´ºÍ¡¦¹ñÍ§É§¶åÏº¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¶²¤ì¤ë¶¼°Ò¤ÎÅ´Ë¤¤ÇÀï¤Ê¤À¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÁêÈ¿¤¹¤ëÆó¤Ä¤Î¿®Ç°¡£ÂÐ·è¤Î»þ¤¬Ç÷¤ë!
¢£Âè166²ó¡¡¹õÏ´¾ë
¹õÏ´¾ë
ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤è¤ê»ÍÇ¯Á°¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ËÈÀ´ú¤òËÝ¤·Í²¬¾ë¤ËÎ©¤ÆäÆ¤Ã¤¿¹ÓÌÚÂ¼½Å¤Ï¡¢¾ëÆâ¤Çµ¯¤³¤ëÆñ»ö·ï¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¾ë¤¬Íî¤Á¤ë¡£Ê¼¤äÌ±Áð¤Î¿´¤ËÁã¿©¤¦µ¿Ç°¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¡¢Â¼½Å¤ÏÅÚÏ´¤ËÊá¤é¤¨¤¿ÃÎ¾¡¦¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤ËÆæ¤ò²ò¤¯¤è¤¦µá¤á¤ë¤¬¡½¡½¡£
»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï²¿¤¬Àø¤à¤Î¤«¡£ÍðÀ¤¤òÀ¸¤¤ë²Ì¤Æ¤Ëµß¤¤¤Ï¤¢¤ë¤«¡£¾ë¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÌ©¼¼¤Çµ¯¤¤¿»Í¤Ä¤Î»ö·ï¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¡¢Â¼½Å¤È´±Ê¼±Ò¡¢Æó¿Í¤ÎÃµÄå¤ÎÁÔÀä¤Ê¿äÍýÀï¤¬Îò»Ë¤òÆ°¤«¤¹¡£
¢£Âè165²ó¡¡¥Æ¥¹¥«¥È¥ê¥Ý¥«
¥Æ¥¹¥«¥È¥ê¥Ý¥«
¥á¥¥·¥³¤ÇËãÌôÌ©ÇäÁÈ¿¥¤Î¹³Áè¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤òµí¼ª¤ë¥«¥µ¥½¥é»Í·»Äï¤Î¤¦¤Á»°¿Í¤Ï»¦¤µ¤ì¤¿¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿»°ÃË¤Î¥Ð¥ë¥ß¥í¤Ï¡¢ÄÉ¼ê¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ³¤¤òÅÏ¤ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ËÀøÉú¡¢¤½¤ÎÃÏ¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤ÇËãÌô¤Ë¤è¤ê¿È¤ò»ý¤ÁÊø¤·¤¿ÆüËÜ¿Í°å»Õ¡¦Ëö±Ê¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥Ð¥ë¥ß¥í¤ÈËö±Ê¤ÏÆüËÜ¤ËÅÏ¤ê¡¢Àîºê¤Ç¤Ê¤é¤º¼Ô¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö¿´Â¡Ì©Çä¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£°ìÊý¡¢ËãÌôÁÈ¿¥¤«¤éÆ¨¤ì¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥¥·¥³¿Í¤ÎÊì¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¯Ç¯¥³¥·¥â¤Ï¸øÅª¤Ê¶µ°é¤ò¤Û¤È¤ó¤É¼õ¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°é¤Á¡¢½ÅÂç»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¾¯Ç¯±¡¤Ø¤ÈÁ÷¤é¤ì¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¥¢¥¹¥Æ¥«¤Î¿À¡¹¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥ë¥ß¥í¤È¥³¥·¥â¤Ïî°íð¤¹¤ë¡£
¢£Âè165²ó¡¡À±Íî¤Á¤Æ¡¢¤Ê¤ª
À±Íî¤Á¤Æ¡¢¤Ê¤ª
ÉÔÀ¤½Ð¤Î³¨»Õ¡¦²ÏÆé¶ÇºØ¤ÎÌ¼¡¦¤È¤è¤Ï¶Ç¿é¤Î²è¹æ¤ò¤â¤Ä½÷³¨»Õ¡£ÉãË´¤¸å¡¢Ãç¤¬¤è¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤ÌÊ¢°ã¤¤¤Î·»¡¦¼þ»°Ïº(¶Ç±À)¤È¶¦¤Ë¡¢ÍÎ²èÀûÉ÷¤ÎÃæ¡¢¼íÌîÇÉÍ³Íè¤ÎÉã¤Î²èÉ÷¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£ÌÀ¼£ÂçÀµ¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¡¢²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤òÃ´¤¤¤Ä¤Ä¡¢³¨»Õ¤È¤·¤ÆÊì¤È¤·¤Æ¡¢¶òÄ¾¤Ë¸Ê¤ÎÀ¸¤òÁ´¤¦¤·¤¿½÷¤Î°ìÂåµ¡£
¢£Âè164²ó¡¡¿´ÎÔ¤·Àî
¿´ÎÔ¤·Àî
¡ÖÃ¯¤Î¿´¤Ë¤âÍä¤ß¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¿Í¤Ã¤Æ¤â¤ó¤Ç¤Í¡×
¹¾¸Í¡¢ÀéÂÌÌÚÄ®¤Î°ì³Ñ¤Ï¿´Ä®(¤¦¤é¤Þ¤Á)¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¿´ÎÔ¤·Àî(¤¦¤é¤µ¤Ó¤·¤¬¤ï)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾®¤µ¤¯Íä¤ó¤ÀÀî¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Àî¤Î¤É¤óµÍ¤Þ¤ê¤Ë¤Ï¸Å¤Ó¤¿Ä¹²°¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¤½¤³¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤â¤Þ¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦Àî¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÄÊª²·¤ÎÂç¶ù²°Ï»Ê¼±Ò¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÄ¹²°¤ËÉÔÈþ¿Í¤Ê¾ª¤ò»Í¿Í¤â°Ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¿Í¡¢°ìÈÖÇ¯¿ó¤ÇÀè¹Ô¤¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ª¤ê¤¤Ï¡¢Ï»Ê¼±Ò¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÄ¥·Á¤ò¤Ê¤¬¤á¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢°µº¿´¤«¤é¾®Åá¤ÇÊ©Áü¤òÄ¦¤ê¤À¤·¤Æ¡Ä¡Ä(¡ÖïáÊ©¡×)¡£
Î¢Ä¹²°¤ÇÈÓ²°¤ò±Ä¤àÍ¿¸ãÂ¢¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ìµ¢¤ê¤ËÎ©¤Á´ó¤ëº¬ÄÅ¸¢¸½¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê±´À¼¤òÊ¹¤¯¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¹Ó¤ì¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿Í¿¸ãÂ¢¤¬¼ê¹ó¤¯¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÄÁ¤·¤¤±´¤À¤Ã¤¿¡£±´À¼¤Î¼ç¤Ï¾®¤µ¤Ê½÷¤Î»Ò¶¡¡£»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¤«¤±¤¿Í¿¸ãÂ¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡½¡½(¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤ç¡×)¤Û¤«Á´Ï»ÏÃ¡£
À¸¤¤ë´î¤Ó¤ÈÀ¸¤¤ë°¥¤·¤ß¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Ãø¼ÔÞÕ¿È¤Î»þÂå¾®Àâ¡£
¢£Âè163²ó¡¡¾¯Ç¯¤È¸¤
¾¯Ç¯¤È¸¤
½ý¤Ä¤¡¢Çº¤ß¡¢ÏÇ¤¦¿Í¤Ó¤È¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÉ¤¤Î¸¤¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
2011Ç¯½©¡¢ÀçÂæ¡£¿ÌºÒ¤Ç¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿ÏÂÀµ¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤È¤½¤ÎÊì¤ò²ð¸î¤¹¤ë»Ð¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤è¤¦¤È¡¢ÈÈºá¤Þ¤¬¤¤¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÏÂÀµ¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»¤¿ÌîÎÉ¸¤¤ò½¦¤¦¡£Â¿Ê¹¤È¤¤¤¦Ì¾¤é¤·¤¤¤½¤Î¸¤¤Ï¸¤¯¡¢ÏÂÀµ¤Ï¤¹¤°¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÏÂÀµ¤Ï¤µ¤é¤Ë¥®¥ã¥é¤Î¤¤¤¤ÀàÅðÃÄ¤Î±¿Å¾¼êÌò¤Î»Å»ö¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¡¢¶â¤Î¤¿¤á¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÂ¿Ê¹¤òÆ±¹Ô¤µ¤»¤ë¤È»Å»ö¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¡¢Â¿Ê¹¤ÏÏÂÀµ¤Î¡Ö¼é¤ê¿À¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Â¿Ê¹¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¼¤«Æî¤ÎÊý³Ñ¤Ë´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿Ê¹¤Ï²¿¤òµá¤á¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä
¢£Âè162²ó¡¡Ç®¸»
Ç®¸»
³òÂÀ(¥µ¥Ï¥ê¥ó)¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ì¡¢¥ä¥è¥Þ¥Í¥¯¥Õ¡£³«Âó»È¤¿¤Á¤Ë¸Î¶¿¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢½¸ÃÄ°Ü½»¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢Å·Á³Å÷¤ä¥³¥ì¥é¤ÎÎ®¹Ô¤ÇºÊ¤äÂ¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤òË´¤¯¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ»³ÊÕ°ÂÇ·½õ¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó³òÂÀ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò»Ö¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ö¥í¥Ë¥¹¥ï¥Õ¡¦¥Ô¥¦¥¹¥Ä¥¤Ï¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î¶¯Îõ¤ÊÆ±²½À¯ºö¤Ë¤è¤êÊì¸ì¤Ç¤¢¤ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¹ÄÄë¤Î°Å»¦·×²è¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¶ìÌò¼ü¤È¤·¤Æ³òÂÀ¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ì¤È¡¢¥í¥·¥¢¿Í¤Ë¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¡£
Ê¸ÌÀ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÍÉ¤ë¤¬¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤¬¡¢³òÂÀ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¼«¤é¤¬¼é¤ê·Ñ¤®¤¿¤¤¤â¤Î¤ÎÀµÂÎ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¡£
¢£Âè161²ó¡¡±² ËåÇØ»³ÉØ½÷Äí·± º²·ë¤Ó
±² ËåÇØ»³ÉØ½÷Äí·± º²·ë¤Ó
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÂçºä¡¦Æ»ÆÜËÙ¡£ÊæÀÑÀ®¾Ï¤ÏÉã¤«¤é¶á¾¾Ìçº¸±ÒÌç¤Î¸§¤ò¤â¤é¤¤¡¢¾ôÎÜÍþºî¼Ô¡¦¶á¾¾È¾Æó¤È¤·¤ÆÊâ¤ß¤À¤¹¡£¤À¤¬ÄïÄï»Ò¤Ë¤ÏÀè¤ò±Û¤µ¤ì¡¢¿Í·Á¸¯¤¤¤«¤é¤Ï²¿ÅÙ¤â½ñ¤Ä¾¤µ¤»¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½ñ¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Êª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍÍ¤ò°µÅÝÅªÇ®ÎÌ¤ÈµÁÂÀÉ×¤Î¤´¤È¤Î®Îï¤Ê¸ì¤ê¤ÇÉÁ¤¯¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ&¹â¹»À¸Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè160²ó¡¡ÊõÅç
ÊõÅç¡Ê¾å¡Ë
¤·¤Î¤Ó¤³¤ó¤ÀÊÆ·³´ðÃÏ¤ÇÆÍÁ³¤Î½Æ·â¡£º®Íð¤ÎÃæ¡¢¸Î¶¿¡Ê¥·¥Þ¡Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î±ÑÍº¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£±ÑÍº¤Îµ¢´Ô¤òÂÔ¤ÁË¾¤ß¤Ê¤¬¤é²Æì¡Ê¤Õ¤ë¤µ¤È¡Ë¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤áÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡¢¥°¥¹¥¯¡¢¥ä¥Þ¥³¡¢¥ì¥¤¡£Ä¹¤¸¤Æ·Ù´±¤È¤Ê¤ê¡¢¶µ»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÄÆëÀ÷¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÆ·³Åý¼£²¼¤Î»þÂå¤Î¤¦¤Í¤ê¤Ë¹³¤¤¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤ËÀ¸¤È´¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£Âè160²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢Âè9²ó»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¾Þ¡¢Âè5²ó²Æì½ñÅ¹Âç¾Þ¡¢»°´§Ã£À®¤Î·æºî¡ª
¢£Âè159²ó¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥ô
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥é¥ô
²Æ¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢Â¿ËàÀî±è¤¤¤ò·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷»ÒÂçÀ¸¡¦À»»³´ÄºÚ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Èà½÷¤ÏÉã¿Æ¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ç¤¢¤ëÈþ½Ñ³Ø¹»¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊñÃú¤ÇÉã¿Æ¤ò»É»¦¤·¤¿¡£´ÄºÚ¤Ï½¢¿¦³èÆ°¤ÎºÇÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÌÀÜ¤Îµ¢¤ê¤Ë¶§¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£´ÄºÚ¤ÎÈþËÆ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÇÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤¼Èà½÷¤ÏÉã¿Æ¤ò»¦¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«?
Î×¾²¿´Íý»Î¤Î¿¿ÊÉÍ³µª¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼¹É®¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¡¢´ÄºÚ¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¿Í¡¹¤ÈÌÌ²ñ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢´ÄºÚ¤Î²áµî¤È¤Ï? ¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÌÂµÜ¤òÉÁ¤¯·æºîÄ¹ÊÓ¡£
¢£Âè158²ó¡¡¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÉã
¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÉã
µÜÂôÀ¯¼¡Ïº¤ÎÄ¹ÃË¡¦¸¼£¤Ï¡¢²È¶È¤Î¼Á²°¤ò·Ñ¤®¤¿¤¬¤é¤º¡¢Å¬Åö¤ÊÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ï¶â¤ÎÌµ¿´¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Êº¤¤Ã¤¿Â©»Ò¡£
À¯¼¡Ïº¤Ï¸·³Ê¤ÊÉã¿Æ¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÅØ¤á¤ë¤â¡¢¸¼£¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¤È¤Ä¤¤´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤ä¤¬¤ÆËå¡¦¥È¥·¤ÎÉÂµ¤¤òµ¡¤Ë¡¢¸¼£¤ÏÊª¸ì¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ë¤¬¡½¡½¡£
¢£Âè157²ó¡¡·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±
·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±
¤¢¤¿¤·¤Ï¡¢·î¤Î¤è¤¦¤Ë»à¤ó¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡½¡½¤³¤Î¼·ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏË´¤²æ¤¬»Ò? ¤¤¤Þ¤ÏË´¤ºÊ? ¤¤¤Þ¤ÏË´¤Îø¿Í? ¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤³¤Î»Ò¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«? »°¿Í¤ÎÃË¤È°ì¿Í¤Î½÷¤Î¡¢»°½½Í¾Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¿ÍÀ¸¡¢¤½¤Î²á¤®¤·Æü¡¹¤¬¸òºø¤·¡¢´ö½Å¤Ë¤â¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡¢¤³¤Î¿ô´ñ¤Ê¤ë°¦¤Îµ°À×¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤ÈÁª¹Í°Ñ°÷¤¿¤Á¤òÓ¹¤é¤»¤¿Âè°ì¸Þ¼·²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡¢ÂÔË¾¤ÎÊ¸¸Ë²½¡£
¢£Âè156²ó¡¡ÌªËª¤È±óÍë
ÌªËª¤È±óÍë(¾å)
¶áÇ¯¤½¤ÎÇÆ¼Ô¤¬²»³Ú³¦¤ÎÃþ»ù¤È¤Ê¤ëË§¥ö¹¾¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡£ ¼«Âð¤Ë³Ú´ï¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¾¯Ç¯¡¦É÷´Ö¿Ð16ºÐ¡£ ¤«¤Ä¤ÆÅ·ºÍ¾¯½÷¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Ê¤¬¤éÆÍÁ³¤ÎÊì¤Î»à°ÊÍè¡¢ÃÆ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿±ÉÅÁ°¡Ìë20ºÐ¡£ ³Ú´ïÅ¹¶ÐÌ³¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¹âÅçÌÀÀÐ28ºÐ¡£ ´°àú¤Êµ»½Ñ¤È²»³ÚÀ¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¥Þ¥µ¥ë19ºÐ¡£ Å·ºÍ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¶¥Áè¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼«¤é¤È¤ÎÆ®¤¤¡£ ¤½¤Î²Ð³¸¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£
¢£Âè155²ó¡¡³¤¤Î¸«¤¨¤ëÍýÈ±Å¹
³¤¤Î¸«¤¨¤ëÍýÈ±Å¹
Å¹¼ç¤ÎÏÓ¤Ë¹û¤ì¤Æ¡¢ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤äÀ¯ºâ³¦¤ÎÂçÊª¤¬ÄÌ¤¤¤Ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤ÎÍýÈ±Å¹¡£ËÍ¤Ï¤¢¤ëÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Í½Ìó¤ò¤¤¤ì¤Æ³¤ÊÕ¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡Ö³¤¤Î¸«¤¨¤ëÍýÈ±Å¹¡×¡£ÆÈ¼«¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë²è²È¤ÎÊì¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ½½Ï»Ç¯¡£Äï¤ËÂ¥¤µ¤ì¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿»ä¤¬¸«¤¿Êì¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö¤¤¤Ä¤«Íè¤¿Æ»¡×¡£¿ÍÀ¸¤ËË¬¤ì¤ëÁÓ¼º¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢´õË¾¤ò¸«½Ð¤¹¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯Á´6ÊÔ¡£Éã¤ÈÂ©»Ò¡¢Êì¤ÈÌ¼¤Ê¤É¡¢Ñ³¤¯°¦¤ª¤·¤¤²ÈÂ²¾®Àâ½¸¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè154²ó¡¡¤Ä¤Þ¤ò¤á¤È¤é¤Ð
¤Ä¤Þ¤ò¤á¤È¤é¤Ð
µî¤Ã¤¿½÷¡¢ÀÂ¤Ã¤¿ºÊ¡Ä¡ÄâÛ¤ËÉâ¤«¤Ö¡¢àØÌÔ¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÈþ¤·¤¤½÷¤¿¤Á¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤¤¤Þ¤Ê¤ªÃË¤òÏÇ¤ï¤»¤ë¡£¹¾¸Í¤ÎÄ®¤ËÍð¤ìºé¤¯¡¢ÃË¤È½÷¤ÎÀ¤È¶È¡£
¢£Âè153²ó¡¡Î®
Î®
°ì¶å¼·¸ÞÇ¯¡¢ÂæËÌ¡£ÆâÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÂæÏÑ ¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÉÔ»à¿È¤ÎÁÄÉã¤Ï»¦¤µ¤ì¤¿¡£Ã¯¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç? Ìµµ°Æ»¤Ë²á¤´¤¹½½¼·ºÐ¤ÎÍÕ½©À¸¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤É¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£ÂæÏÑ¤«¤éÆüËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅú¤¨¤¬ÂÔ¤ÄÂçÎ¦¤Ø¡£·ãÆ°¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿°ì²È¤ÎÎ®Ï²¤È·èÃÇ¤Îµ°À×¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯°ìÂçÀÄ½Õ¾®Àâ¡£Áª¹Í°Ñ°÷Ëþ¾ì°ìÃ×¡¢¡ÖÆó½½Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î·æºî¡×(Áª¹Í°Ñ°÷¤ÎËÌÊý¸¬»°»á)¤Ë¸À¤ï¤·¤á¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè152²ó¡¡¥µ¥é¥Ð!
¥µ¥é¥Ð! (¾å)
ËÍ¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ëº¸Â¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡½¡½¡£
ÔªÊâ¤Ï¡¢Éã¤Î³¤³°ÉëÇ¤Àè¤Ç¤¢¤ë¥¤¥é¥ó¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉãÊì¡¢¤½¤·¤ÆÌäÂê»ù¤Î»Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥é¥ó³×Ì¿¤Î¤¿¤á¤Ëµ¢¹ñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿Êâ¤Ï¡¢Âçºå¤Ç¤Î¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÍÄÃÕ±à¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¼þ°Ï¤Ë¤¹¤°¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤¿Êâ¤È°ã¤Ã¤Æ»Ð¤Ï¡Ö¤´¿ÀÌÚ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¤ê¡¢Éã¤Î¿·¤¿¤ÊÉëÇ¤Àè¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤Ë·è¤Þ¤ë¡£¥á¥¤¥ÉÉÕ¤¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½»¤Þ¤¤¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡£ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êâ¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥ä¥³¥Ö¤È¤¤¤¦¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤Î¾¯Ç¯¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£Âè151²ó¡¡ÇËÌç
ÇËÌç
±Ç²èÀ½ºî¤Ø¤Î½Ð»ñ¶â¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤µ¤ì¤¿¥ä¥¯¥¶¤Î·¬¸¶¤È·úÀß¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÆóµÜ¡£¼ºí©¤·¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÄÉ¤¤¡¢·¬¸¶¤ÏËÜ²È¶Ú¤Î¹½À®°÷¤òÉÂ±¡Á÷¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÁÈÆ±»Î¤Î¹þ¤ß¤¢¤¤¤ò¤Õ¤¿¤ê¤ÏÀÚ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¢£Âè150²ó¡¡Îø²Î
Îø²Î
Èõ¸ý°ìÍÕ¤Î»Õ¡¦ÃæÅç²Î»Ò¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²áµî¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ËëËö¤Î¹¾¸Í¤Ç¾¦²È¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿²Î»Ò¤Ï¡¢°ìÅÓ¤ÊÎø¤òÀ®½¢¤µ¤»¿å¸Í¤ÎÈÍ»Î¤Ë²Ç¤°¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤ÏÂº²¦Ú·°Ð¤ÎµÞÀèË¯¡¦Å·¶éÅÞ¤Î»Ö»Î¡£¤ä¤¬¤ÆÆâÍð¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢²Î»Ò¤éºÊ»Ò¤âµÕÂ±¤È¤·¤ÆÅê¹ö¤µ¤ì¤ë¡£ËëËö¤«¤éÌÀ¼£¤Ø¤È¶î¤±È´¤±¤¿²Î¿Í¤òÉÁ¤¯Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè150²ó¡¡¾¼ÏÂ¤Î¸¤
¾¼ÏÂ¤Î¸¤
¾¼ÏÂ»°½½»°Ç¯¼¢²ì¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÇðÌÚ¥¤¥¯¡£µ¤Æñ¤·¤¤Éã¿Æ¤È¡¢Ì¼¤¬¸¤¤ËÒû¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ò¾Ð¤¦Êì¿Æ¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿åÆ»¤âÊØ½ê¤â¤Ê¤¤²È¡£ÍýÉÔ¿Ô¤ÊËèÆü¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ëµ¤é¤Ë¤Ï»þ¤ËÇ¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¸¤¤¬¡¢¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ê¿ËÞ¤Ê¥¤¥¯¤ÎºÐ·î¤òÄÌ¤·¸«¤¨¤ë¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ÎÆüËÜ¡£¤½¤ÎæÊ¤ê¡£¸¤¤òÉï¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¤ÎÂ²»¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç»¤ä¤«¤ÇÂº¤¤Æü¡¹¤Î¹¬¤»¤òÉÁ¤¯¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè149²ó¡¡¥Û¥Æ¥ë¥í¡¼¥ä¥ë
¥Û¥Æ¥ë¥í¡¼¥ä¥ë
ËÌ¹ñ¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¿´¤ò¤âÍç¤Ë¤·¤ÆÀ¸¡¹¤·¤¯Êú¤¹ç¤¦ÃË¤È½÷¡£¸ß¤¤¤Î¸ÉÆÈ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤ÊÃÇÊÒ¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¡£
¢£Âè148²ó¡¡ÅùÇì
ÅùÇì ¾å
Ç½ÅÐ¼·Èø¤ÎÈ«»³²È¤Ë»Å¤¨¤ëÉð»Î¤Î²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿®½Õ¤Ï¡¢10ºÐ¤ÇÄ¹Ã«Àî²È¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÜÉã¤Ï³¨»Õ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿®½Õ¤â¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é³¨Ê©»Õ¤È¤·¤ÆÌ¾À¼¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¿®½Õ¤ÏÃÏÊý¤Î³¨Ê©»Õ¤ÇËä¤â¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢µþ¤Ë½Ð¤ÆÅ·²¼°ì¤Î³¨»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢È«»³²È¤ÎÆâÊ¶¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÍÜÉãÊì¤ò¼º¤¤¡¢ºÊ»Ò¤òÏ¢¤ì¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ò½Ð¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ³ÆÃÏ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢¿®Ä¹¤È¤Î³Î¼¹¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÍìÃæ¤Ç³¨»Õ¤È¤·¤Æ¿È¤òÎ©¤Æ¤ë¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¤â¡¢¼íÌî±ÊÆÁ¤È¤ÎÂÐÎ©¡¢¿´¤Î»Õ¤È¶Ä¤°ÀéÍøµÙ¤Î¼«¿Ï¡¢Â©»Ò¤Î»à¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤ÈÈá·à¤¬¿®½Õ¤ò½±¤¦¡£¤½¤¦¤·¤ÆÈà¤¬¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ï»¶Ê°ìÁÐ¤Î¡Ö¾¾ÎÓ¿ÞÖ¢É÷¡×¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¡¢Ä¹Ã«ÀîÅùÇì¤ÎÃÂÀ¸¤ò¹üÂÀ¤È¤ËÉÁ¤¤¤¿·æºîÄ¹ÊÔ¡£
¢£Âè148²ó¡¡²¿¼Ô
²¿¼Ô
ÁÛÁüÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¡¢Â¾¿Í¤ËÁÛÁüÎÏ¤òµá¤á¤ë¡£
½¢³èÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢Âó¿Í¤ÏÆ±µï¿Í¤Î¸÷ÂÀÏº¤äÎ±³Øµ¢¤ê¤Î¿ð·î¡¢Íý¹á¤é¤È½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡½¡½¡£¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤¬½±¤¤¤«¤«¤ëÀï¸åºÇÇ¯¾¯¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
½¢¿¦³èÆ°¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿Âó¿Í¤Ï¡¢Æ±µï¿Í¡¦¸÷ÂÀÏº¤Î°úÂà¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¸÷ÂÀÏº¤ÈÊÌ¤ì¤¿¿ð·î¤âÍè¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡½¡½¡£¿ð·î¤ÎÎ±³ØÃç´Ö¡¦Íý¹á¤¬Âó¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ê¡¢Íý¹á¤ÈÆ±À³Ãæ¤ÎÎ´ÎÉ¤ò¸ò¤¨¤¿5¿Í¤Ï½¢³èÂÐºö¤È¤·¤Æ½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢SNS¤äÌÌÀÜ¤ÇÈ¯¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Î±ü¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡¢ËÜ²»¤ä¼«°Õ¼±¤¬¡¢Èà¤é¤Î´Ø·¸¤ò¼¡Âè¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè147²ó¡¡¸°¤Î¤Ê¤¤Ì´¤ò¸«¤ë
¸°¤Î¤Ê¤¤Ì´¤ò¸«¤ë
Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ! »ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Î±üÄì¤òÀÅ¤«¤ËÇÁ¤¯·æºî½¸
¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÄ®¤Ë½»¤à¡¢ÅðÊÊ¤Î¤¢¤ë¤è¤½¼Ô¤Î½÷¡¢º§´ü¤òÆ¨¤·¤¿½÷¤Î¾Ç¤ê¡¢°é»ù¤ËÇº¤à¼ã¤¤Êì¿Æ¡Ä¡ÄÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÈè¤ì¤¿¿´¤òÂÔ¤ÄÍî¤È¤··ê¡£
¢£Âè146²ó¡¡éó¥Îµ
éó¥Îµ
Ì¿¤ò¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¿Í¤Ï²¿¤ò»×¤¤¡¢¤¤¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤«?
Ë¸å±©º¬ÈÍ¤ÎÃÉÌî¾±»°Ïº¤ÏÉÔ»ÏËö¤òÈÈ¤·¡¢²ÈÏ·¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÚÊ¢¤È°ú¤ÂØ¤¨¤Ë¸þ»³Â¼¤ËÍ©ÊÄÃæ¤Î¸µ·´Êô¹Ô¸ÍÅÄ½©Ã«¤Î¸µ¤Ø¸¯¤ï¤µ¤ì¤ë¡£½©Ã«¤Ï¼·Ç¯Á°¡¢Á°ÈÍ¼ç¤ÎÂ¦¼¼¤È¤ÎÌ©ÄÌ¤ÎÎ÷¤Ç²ÈÉèÊÔ»¼¤È½½Ç¯¸å¤ÎÀÚÊ¢¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÔ»¼Êä½õ¤È´Æ»ë¡¢Ì©ÄÌ»ö·ï¤Î¿¿ÁêÃµµá¤¬²Ý¤µ¤ì¤¿¾±»°Ïº¡£¤À¤¬¡¢½©Ã«¤ÎÀ¶Î÷¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¦¤Á¡¢Ìµ¼Â¤ò¿®¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£ÑÛÎõ¤¿¤ë³Ð¸ç¤Èââ»ý¤òÉÁ¤¯´¶ÎÞ¤Î»þÂå¾®Àâ!
¢£Âè145²ó¡¡²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È
²¼Ä®¥í¥±¥Ã¥È
¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ë¤Î¤«? ¥ª¥ì¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡×
¸¦µæ¼Ô¤ÎÆ»¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢²È¶È¤ÎÄ®¹©¾ì¡¦ÄÑÀ½ºî½ê¤ò·Ñ¤¤¤ÀÄÑ¹ÒÊ¿¤Ï¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Ç¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¾¦ÇäÅ¨¤ÎÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÍýÉÔ¿Ô¤ÊÆÃµö¿¯³²¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
°µÅÝÅª¤Ê·ÁÀªÉÔÍø¤ÎÃæ¤Ç¼è°úÀè¤ò¼º¤¤¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Ëµç¤¹¤ëÄÑÀ½ºî½ê¡£
ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡¢¹ñ»º¥í¥±¥Ã¥È¤ò³«È¯¤¹¤ëµðÂç´ë¶È¡¦Äë¹ñ½Å¹©¤¬¡¢ÄÑÀ½ºî½ê¤¬Í¤¹¤ë¤¢¤ëÉôÉÊ¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤Ë¿©»Ø¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆÃµö¤òÇä¤ì¤ÐµçÃÏ¤òÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ï¡¢ÄÑ¤ÎÌ´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
ÃË¤¿¤Á¤Îââ×ô¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë´¶Æ°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÄ¹ÊÔ!
¢£Âè144²ó¡¡Éºº½¤Î¤¦¤¿¤¦
Éºº½¤Î¤¦¤¿¤¦
ÌÀ¼£10Ç¯¡¢º¬ÄÅÍ·³Ô¡£¸æ²È¿Í¤Î¼¡ÃËË·¤À¤Ã¤¿Äê¶åÏº¤Ï¡¢²áµî¤ò±£¤·Ãç¸«À¤¤Î¡ÖÎ©ÈÖ¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²Ö³¡¤äÍ·³Ô¤ËÍí¤àÃË¤¿¤Á¡£¿·»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎºÃÀÞ¤È¶þÂ÷¡¢Ì´¤òÉÁ¤¯¡¢Âè144²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè143²ó¡¡·î¤È³ª
·î¤È³ª
¤¢¤Î²Æ¡¢³¤ÊÕ¤ÎÄ®¤Ç¾¯Ç¯¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ëÎÞ¤òÃÎ¤Ã¤¿
¸ÉÆÈ¤Ê»Ò¤É¤âÃ£¤¬»Ï¤á¤¿´ê¤¤»öÍ·¤Ó¤Ï¤ä¤¬¤ÆÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿µ·¼°¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¡½¡½¿¼¤¤Í¾±¤¤¬»Ä¤ë¾¯Ç¯¾®Àâ¤Î·æºî¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¡£
¢£Âè143²ó¡¡¾®¤µ¤¤¤ª¤¦¤Á
¾®¤µ¤¤¤ª¤¦¤Á
º£¤Ï¤Ê¤¤²È¤È¿Í¡¹¤Î¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤Æü¡¹¤ÎÊª¸ì¡£±Ç²è²½·èÄê
¾¼ÏÂ½é´üÅìµþ¡¢ÀïÁè¤Î±ÆÇ»¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¤Î²ÈÄí¤ÎÉ÷·Ê¤ä¿Í¡¹¤Î¿´¾ð¡£¤¢¤ë½÷Ãæ²óÁÛÏ¿¤ËÈë¤á¤¿»×¤¤¤È°Õ³°¤Ê·ëËö¤¬¶»¤ò¾×¤¯¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè142²ó¡¡¤Û¤«¤Ê¤é¤Ì¿Í¤Ø
¤Û¤«¤Ê¤é¤Ì¿Í¤Ø
¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ÎÁê¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÀ¤é¤«¤Ê¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡½¡½°¦¤¹¤ë¤Ù¤¿¿¤ÎÁê¼ê¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡ÖÎø°¦¤ÎËÜ¼Á¡×¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤ß¡¢ÉÁ¤¾å¤²¤¿¡È¤â¤Ã¤È¤â½ã¿è¤Ê¡ÉÎø°¦¾®Àâ¡£Âè142²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡ª
¢£Âè142²ó¡¡ÇÑÔÒ¤Ë¸ð¤¦
ÇÑÔÒ¤Ë¸ð¤¦
ËÌ³¤Æ»·Ù»¡ÁÜºº°ì²ÝÀçÆ»¹§»Ê¡£¸½ºß¡¢µÙ¿¦Ãæ
·Ù»¡¾®Àâ¤Î»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî!
Æ»·Ù¤ÎÉÒÏÓ·º»ö¤À¤Ã¤¿ÀçÆ»¹§»Ê¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë»ö·ï¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎÅÍÜÃæ¤Î¿È¡£¤À¤¬²óÉüÅÓ¾å¤ÎÀçÆ»¤Ë¡¢¼¡¡¹¤È¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÁêÃÌ»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡Ä¡Ä¡£
·Ù»¡¼êÄ¢¤â»ý¤¿¤º¡¢·ý½Æ¤â»ý¤Æ¤Ê¤¤ÀçÆ»¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÜºº¤ò¤¹¤ë¤Î¤«?
¢£Âè141²ó¡¡ºí¤ÈÀã
ºí¤ÈÀã
ÄëÅÔ¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ëÉÔ²º¤ÊÂ²»¡£¥ë¥ó¥Ú¥ó¡¢¥Ö¥Ã¥Ý¥¦¥½¥¦¡¢¥É¥Ã¥Ú¥ë¥²¥ó¥¬¡¼¡Ä¡£ÎÉ²È¤ÎÎá¾î¡¦±Ñ»Ò¤ÎÌÜ¤Ë¡¢»þÂå¤Ï¤É¤¦±Ç¤ë¤Î¤«¡£¾¼ÏÂ½½°ìÇ¯Æó·î¡¢±¿Ì¿¤Î¶öÁ³¤¬Æ³¤¯ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ·àÅª¤ÊÊª¸ì¤ÎËëÀÚ¤ì¡Öºí¤ÈÀã¡×¤Û¤«¡¢ÌÀ¼£»°½½Ç¯º¢¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¾¾Ê¿ÀÆ(¤Ò¤È¤·)ÃË¼ß¤Î¼ºí©»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤È¤Ã¤¿¡ÖÉÔºß¤ÎÉã¡×¡¢ÊäÆ³¤µ¤ì¸ý¤ò¤Ä¤°¤àÎÉ²È¤Î¾¯Ç¯¤ÏÌëÃæ¤Î¾åÌî¤Ç²¿¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤òÃµ¤ë¡Ö»â»Ò¤ÈÃÏ²¼Å´¡×¤Î»°ÊÓ¤ò¼ýÏ¿¡£¡Ø³¹¤ÎÅô (ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º)¡Ù¡ØààÍþ¤ÎÅ·¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢²ÖÂ¼±Ñ»Ò¤È¤½¤Î¤ª¤«¤«¤¨±¿Å¾¼ê¡¦¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥ºÂè»°ÃÆ¡£ËÜ½ñ½ê¼ý¤Î3Ã»ÊÔ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾¼ÏÂ9Ç¯¤«¤é11Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë3Ç¯¤ÎÊª¸ì¡£6ÅÙÌÜ¤Î¸õÊä¤Ç¡¢Âè141²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè140²ó¡¡Åé¤à¿Í
Åé¤à¿Í ¾å
ÉÔÎ¸¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¿Í¡¹¤ò¡ÈÅé¤à"¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤òÊüÏ²¤¹¤ëºäÃÛÀÅ¿Í¡£ÀÅ¿Í¤Î¹Ô°Ù¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¡¢Èà¤Î¿ÈÊÕ¤òÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë»¨»ïµ¼Ô¡¦¼¬Ìî¡£Ëö´ü¤¬¤ó¤ËËÁ¤µ¤ì¤¿ÀÅ¿Í¤ÎÊì¡¦½ä»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤¬¼ê¤Ë¤«¤±¤¿É×¤ÎË´Îî¤Ë¼è¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿½÷¡¦¸öÀ¤¡£ÀÅ¿Í¤ÈÈà¤ò½ä¤ë¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹À¸¤È»à¡¢°¦¤ÈÁÎ¤·¤ß¡¢ºá¤Èµö¤·¤Î¥É¥é¥Þ¡£Âè140²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè140²ó¡¡ÍøµÙ¤Ë¤¿¤º¤Í¤è
ÍøµÙ¤Ë¤¿¤º¤Í¤è
½÷¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëÎÐîØ¤Î¹á¹ç¤òÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤ÄÃË¡¦ÀéÍøµÙ¤Ï¡¢¤ª¤Î¤ì¤ÎÈþ³Ø¤À¤±¤Ç»þ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¡¦½¨µÈ¤ËÂÐÖµ¤·¡¢Å·²¼°ì¤ÎÃãÆ¬¤Ë¾º¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Åá¤ÎÈ´¤¿È¤Î¤´¤È¤±Ô¤µ¤ò»ý¤ÄÍøµÙ¤Ï¡¢½¨µÈ¤Î»²ËÅ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎÏ¤òÇ¡²¿¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢½¨µÈ¤ÎÅ·²¼¼è¤ê¤ò¸å²¡¤·¡£¤·¤«¤·¤½¤Î±Ô¤µ¤æ¤¨¤Ë½¨µÈ¤ËÁÂ¤Þ¤ì¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Êºá¾õ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÀÚÊ¢¤òÌ¿¤¼¤é¤ì¤ë¡£
ÍøµÙ¤Î¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿´¶À¡¢±ð¤ä¤«¤Çµ¤Ç÷¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÍøµÙ¤Î¡ÖÃã¤ÎÆ»¡×¤ò°Û³¦¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡¢¼ã¤Æü¤ÎÎø¤È¤Ï¡Ä¡£
¢£Âè139²ó¡¡ÀÚ±©¤Ø
ÀÚ±©¤Ø
¤«¤Ä¤ÆÃº¹Û¤Ç±É¤¨¤¿Î¥Åç¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÍÜ¸î¶µÍ¡¤Ç¤¢¤ë¥»¥¤¤Ï¡¢²è²È¤ÎÉ×¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÛÊü¤ÊÆ±Î½¤Î½÷¶µ»Õ¡¢Åç¤Î¼ç¤Î¤è¤¦¤ÊÏ·ÇÌ¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¡£Ê¿²º¤ÇËþ¤ÁÂ¤ê¤¿Æü¡¹¡£¤¢¤ëÆü¿·Ç¤¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿ÀÐÏÂ¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¥»¥¤¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£Èà¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡É×¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡£¤â¤¦¤½¤ÎÀè¤¬¤Ê¤¤¡ÖÀÚ±©¡×¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ç´±Ç½Åª¤ÊÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÎø°¦Ä¹ÊÔ¡£
¢£Âè138²ó¡¡»ä¤ÎÃË
»ä¤ÎÃË
»ä¤ÏÉåÌî²Ö¡Ê¤¯¤µ¤ê¤Î¡¦¤Ï¤Ê¡Ë¡£Ãå´·¤ì¤Ê¤¤°Â¤¤¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤«Í¥²í¤Ç»´¤á¤Ç¡¢Íî¤Á¤Ö¤ì¤¿µ®Â²¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤ÎÃË¤ÎÌ¾¤Ï½ß¸ç¡Ê¤¸¤å¤ó¤´¡Ë¡£»ä¤ÎÃË¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ÎÍÜÉã¤À¡£ÆÍÁ³¡¢¸É»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿½½ºÐ¤Î»ä¤ò¡¢Æó½½¸ÞºÐ¤Î½ß¸ç¤¬°ú¤¼è¤ê¡¢³¤¤Î¤ß¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê³¹¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¿Æ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òµÕ¤«¤é¤á¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²Ö¤Î·ëº§¤«¤éÆó¿Í¤Î²áµî¤Ø¤ÈÁÌ¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¶õµõ¤òÊú¤¨¡¢°¦¤Ëµ²¤¨¤¿¿Æ»Ò¤¬ËÁ¤·¤¿¶Ø´÷¡¢µö¤µ¤ì¤Ê¤¤°¦¤ÈÀ¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢°µÅÝÅª¤ÊÉ®ÎÏ¤ÇÉÁ¤¯Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè137²ó¡¡µÈ¸¶¼ê°úÁð
µÈ¸¶¼ê°úÁð
½½Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¸ÞÃúÄ®°ì¤òëð¤ï¤ìÁ´À¹¤ò¸Ø¤Ã¤¿²Ö³¡³ë¾ë¤¬¡¢¹úÁ³¤È¾Ã¤¨¤¿¡£°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«?µÈ¸¶¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤Áª¹Í°Ñ°÷¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿Âè137²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè136²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè135²ó¡¡¤Þ¤Û¤í±ØÁ°Â¿ÅÄÊØÍø¸®
¤Þ¤Û¤í±ØÁ°Â¿ÅÄÊØÍø¸®
»°±º¤·¤ò¤ó¤Î½ÐÀ¤ºî! Âè135²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî! ¤Þ¤Û¤í¥·¥ê¡¼¥ºÂè°ìÃÆ!
¤Þ¤Û¤í»Ô¤ÏÅìµþ¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅÔÆîÀ¾ÉôºÇÂç¤ÎÄ®¡£±ØÁ°¤ÇÊØÍø²°¤ò±Ä¤àÂ¿ÅÄ·¼²ð¤Î¤â¤È¤Ë¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¹ÔÅ·½ÕÉ§¤¬Å¾¤¬¤ê¹þ¤ß¡¢Æó¿Í¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ËÀº¤ò½Ð¤¹¡£¥Ú¥Ã¥ÈÍÂ¤«¤ê¤Ë½Î¤ÎÁ÷·Þ¡¢Ç¼²°¤ÎÀ°Íý¡Ä¡Ä¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿°ÍÍê¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë¤«¤«¤ë¤È²¿¸Î¤«¤¤Ê½¤¤¾õ¶·¤Ë¡£
¢£Âè135²ó¡¡É÷¤ËÉñ¤¤¤¢¤¬¤ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥·¡¼¥È
É÷¤ËÉñ¤¤¤¢¤¬¤ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥·¡¼¥È
¼«Ê¬¤À¤±¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê²¿¤«¤Î¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¡¢¶á¤Å¤³¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î1Æü¤òÉÁ¤¤¤¿Ã»ÊÓ½¸
¢£Âè134²ó¡¡ÍÆµ¿¼ÔX¤Î¸¥¿È
ÍÆµ¿¼ÔX¤Î¸¥¿È
±¿Ì¿¤Î¿ô¼°¡£Ì¿¤¬¤±¤Î½ã°¦¤¬À¸¤ó¤ÀÈÈºá¡£ ÅìÌî·½¸ãºîÉÊÆÉ¼Ô¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¡£Îß·×220ËüÉôÆÍÇË¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡£ Å·ºÍ¿ô³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉÔ¶ø¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¶µ»Õ¤ÎÀÐ¿À¤Ï¡¢°ì¿ÍÌ¼¤ÎÈþÎ¤¤ÈÊë¤é¤¹ÎÙ¿Í¤Î²Ö²¬Ì÷»Ò¤ËÈë¤«¤ÊÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤¢¤ëÆü¡¢Ì÷»Ò¤ÎÁ°É×¡¦ÉÙ³ß¤¬ÊìÌ¼¤Îµï¾ì½ê¤òÆÍ¤»ß¤á¤ÆË¬¤Í¤Æ¤¤¿¡£¶â¤òÌµ¿´¤·¡¢Ë½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¦ÉÙ³ß¤ò¡¢Ì÷»Ò¤ÈÈþÎ¤¤Ï»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ ÊòÁ³¤È¤¹¤ëÆó¿Í¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÐ¿À¤Ï´°Á´ÈÈºá¤ò´ë¤Æ¤ë¡£ ¤À¤¬ÈéÆù¤Ë¤â¡¢ÀÐ¿À¤ÈÄëÅÔÂç³Ø¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ëÊªÍý³Ø¼Ô¤ÎÅòÀî³Ø¤¬¤½¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£Âè133²ó¡¡²Ö¤Þ¤ó¤Þ
²Ö¤Þ¤ó¤Þ
¤Þ¤ÀÍÄ¤¤Ëå¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Êì¤Î¤ªÊ¢¤Ë¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÊÝ°é±à¤ò¤Ì¤±¤À¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÌµ¤¤´Á»ú¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÃ¯¤«¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤À¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡Ä(É½Âêºî¡Ö²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡×)¡£
¢£Âè132²ó¡¡ÂÐ´ß¤ÎÈà½÷
ÂÐ´ß¤ÎÈà½÷
·ëº§¤¹¤ë½÷¡¢¤·¤Ê¤¤½÷¡£»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä½÷¡¢»ý¤¿¤Ê¤¤½÷¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ½÷¤É¤¦¤·¡¢¤ï¤«¤ê¤¢¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î½÷¼ÒÄ¹¡¦°ª¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿Àì¶È¼çÉØ¤Î¾®Ìë»Ò¡£Æó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÍ§¾ð¤Ï¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤«¤éµµÎö¤òÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡Ä¡£Â¿ÍÍ²½¤·¤¿¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯´¶Æ°¤Î·æºîÄ¹ÊÓ¡£
¢£Âè131²ó¡¡¶õÃæ¥Ö¥é¥ó¥³
¶õÃæ¥Ö¥é¥ó¥³
°ËÎÉÉôÁí¹çÉÂ±¡ÃÏ²¼¤Î¿À·Ð²Ê¤Ë¤Ï¡¢Ä·¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¶õÃæ¥Ö¥é¥ó¥³¾è¤ê¡¢ÀíÃ¼¶²ÉÝ¾É¤Î¤ä¤¯¤¶¤Ê¤É¡¢º£Æü¤âÇº¤á¤ë´µ¼Ô¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤À¤¬¿§Çò¤Ç¥Ç¥Ö¤ÎÃ´Åö°å¡¦°ËÎÉÉô°ìÏº¤Ë¤ÏÌ¯¤ÊÀÊÊ¤¬¡Ä¡£¤³¤ÎÃË¡¢µã¤¯»Ò¤âÌÛ¤ë¥È¥ó¥Ç¥âÀº¿À²Ê°å¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿ÉÂ¤á¤ë¼Ô¤ÏÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëÌ¾°å¤«!?
Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¡¢Àä¹¥Ä´¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¡£
¢£Âè131²ó¡¡î°íð¤Î¿¹
î°íð¤Î¿¹
»³¤ÎÌ±¡Ö¥Þ¥¿¥®¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¡¦¾¾¶¶ÉÙ¼£¤Ï¡¢¿ÈÊ¬°ã¤¤¤ÎÎø¤¬ºÒ¤¤¤·¤Æ½©ÅÄ¤Î»³Â¼¤òÄÉ¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»³¤Î¥Ì¥·¡¦µðÂç·§¤È¥Þ¥¿¥®¤ÎÁÔÀä¤ÊÂÐ·è¡£¤½¤·¤ÆÍÞ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÃË½÷¤Î¸ò¾ð¤Î¿§Ç»¤µ¡£Åö»þ¤Î¼íÎÄÊ¸²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÌëÇç¤¤¡¢Í·³Ô¡¢Ãº¹Û¡¢ÃË¿§¡¢ÉÔÎÑ¤Ê¤É¡¢¶áÂå²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÂçÀµÇ¯´Ö¤Î¡ÖÎ¢ÆüËÜ»Ë¡×¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëËÁ¸±»þÂå¾®Àâ¤Ç¤¹¡£Ä¹ÊÓ¾®Àâ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë°î¤ì¤¿¡¢Âè131²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡ª
¢£Âè130²ó¡¡¹æµã¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿
¹æµã¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿
ÂÎ¤â¿´¤âËþ¤ÁÂ¤ê¤Æ¤¤¤¿·ã¤·¤¤Îø¤ËÆÍÁ³Ë¬¤ì¤¿ÇË¶É¡¢¤½¤ÎÀäË¾¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤æ¤¯¤è¤¹¤¬¤ò´ÅÈþ¤ËÅÁ¤¨¤ëÉ½Âêºî¡¢Åù12ÊÓ¡£Ç»Ì©¤Ê¹¾Ô¢¹á¿¥¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ì¤ëÂÔË¾¤ÎÃ»ÊÓ½¸¡£
¢£Âè130²ó¡¡¸å¹«ÀâÉ´Êª¸ì
¸å¹«ÀâÉ´Êª¸ì
Ê¸ÌÀ³«²½¤Î²»¤¬¤¹¤ëÌÀ¼£½½Ç¯¡£°ìÅù½äºº¤ÎÌðºî¤é¤Ï¡¢¤¢¤ëÅÁÀâ¤Î¿¿µ¶¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯±£µïÏ·¿Í¡¦°ìÇò²§¤òË¬¤Í¤¿¡£²§¤ÏÀÅ¤«¤Ë¡¢º£¤ÏË´¤¼Ô¤É¤â¤ÎÏÃ¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£Âè130²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£ÍÅ²ø»þÂå¾®Àâ¤Î¶â»úÅã!
¢£Âè129²ó¡¡4TEEN
4TEEN
¤Ü¤¯¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤À¡£
ÅìµþÏÑ¤ËÉâ¤«¤Ö·îÅç¡£ËÍ¤é¤Ïº£Æü¤â¼«Å¾¼Ö¤Ç¡¢É÷¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤³¤Î³¹¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡½¡½¡£14ºÐ¤Î±Ê±ó¡¢¤½¤Î°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÀÄ½Õ¾®Àâ¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
ÅìµþÏÑ¤ËÉâ¤«¤Ö·îÅç¡£¤Ü¤¯¤é¤Ïº£Æü¤â¼«Å¾¼Ö¤Ç¡¢É÷¤è¤ê¤âÁá¤¯¤³¤Î³¹¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£¥Ê¥ª¥È¡¢¥À¥¤¡¢¥¸¥å¥ó¡¢¥Æ¥Ä¥í¡¼¡¢Ãæ³Ø2Ç¯¤ÎÆ±µéÀ¸4¿ÍÁÈ¡£¤½¤ì¤¾¤ìÇº¤ß¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢°ì½ï¤Ê¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¶õ¤À¤Ã¤ÆÈô¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£Í§¾ð¡¢Îø¡¢À¡¢Ë½ÎÏ¡¢ÉÂµ¤¡¢»à¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤òÀº°ìÇÕ¤Ë¼õ¤±¤È¤á¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤æ¤¯14ºÐ¤Î¾¯Ç¯Ã£¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÖ²÷ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè129²ó¡¡À±¡¹¤Î½®¡¡Voyage Through Stars
À±¡¹¤Î½®¡¡Voyage Through Stars
²ÈÂ²¤À¤«¤é¤µ¤Ó¤·¤¤¡£Â¾¿Í¤À¤«¤é¤»¤Ä¤Ê¤¤¨¡¨¡¶ØÃÇ¤ÎÎø¤ËÇº¤à·»Ëå¡¢Â¾¿Í¤ÎÃË¤Ð¤«¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëËö¤Ã»Ò¡¢µï¾ì½ê¤òÃµ¤¹ÃÄ²ôÀ¤Âå¤ÎÄ¹·»¤È¡¢¤¤¤¸¤á¤Î²áµî¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤ÎÌ¼¡£¸·³Ê¤ÊÉã¤ÏÀïÁè¤Î½ýº¯¤òÊú¤¤¤Æ¨¡¨¡Ê¿ËÞ¤Ê²ÈÄíÁü¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÍÁ³Ë¬¤ì¤ë»Ä¹ó¤ÊÇËÃ¾¡£ÀÊÌ¡¢À¤Âå¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤Á¤¬¤¦¿Í´ÖÆ±»Î¤¬¡¢Ìë¶õ¤ÎÀ±¡¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½Ö¤¡¢µ±¤¤Ê¤¬¤é¡Ö²È¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î½®¤Ë¾è¤ê¡¢»þ¤Î³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°¦¤È¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£03Ç¯Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤Î¡¢¿´¤Õ¤ë¤¨¤ë´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¡£
¢£Âè128²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè127²ó¡¡À¸¤¤ë
À¸¤¤ë
Ë´¤ÈÍ¼ç¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤ò¼¨¤¹¡ÖÄÉÊ¢¡×¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢À¸¤Â³¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤½éÏ·¤ÎÉð»Î¡¦Ëô±¦±ÒÌç¡£¼þ°Ï¤ÎÎä¤¿¤¤»ëÀþ¡¢²Ç¤¤¤ÀÌ¼¤«¤é¤ÎµÁÀä¡¢¤½¤·¤ÆÂ©»Ò¤Î·è°Õ¤Î¹ÔÆ°¡¼¡¼¡£ÏÇÍð¤ÈØåÇº¤Î²Ì¤Æ¡¢¼º°Õ¤ÎÄì¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¿Í´Ö¤Î¶¯¤µ¤ò³ÊÄ´¹â¤¯ÉÁ¤¤¤Æ´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖÀ¸¤¤ë¡×
À¸³¶¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤ÇÀî´ß¤Ç²á¤´¤·¤¿µ²±¡£¤É¤ó¤Ê¶¶ø¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿¼Àî¤Î½÷¤Î°ä»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÆ¸½÷¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌµÍêÀÄÇ¯¡¦¿¥Ç·½õ¤¬´¶¤¸¤¿¾×·â¡£ÎÞ¤ò¶Ø¤¸¤¨¤Ê¤¤¡Ö°Â²º²Ï¸¶¡×
±£µïÊë¤é¤·¤Î´îÂ¢¤¬¡¢¼ã¤¤º¢½ÐÀ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¼Î¤Æ¤¿½÷¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¤¤ë¤«°Æ¤¸¡¢ºÆ²ñ¤¹¤ë¡ÖÁáÇßµ¡×¡£¡×
¿Í¤¬¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¼î¶Ì¤ÎÃæÊÓ½¸¡£
¢£Âè126²ó¡¡¤¢¤«¤Í¶õ
¤¢¤«¤Í¶õ
´õË¾¤ò¶»¤Ë¿È°ì¤Ä¤Ç¾åÊý¤«¤é¹¾¸Í¤Ø²¼¤Ã¤¿Æ¦Éå¿¦¿Í¤Î±ÊµÈ¡£¸Ê¤Îµ»ÎÌ°ì¶Ú¤ËÀ¸¤¤ë±ÊµÈ¤ò»Ù¤¨¤ë¤ª¤Õ¤ß¡£¤ä¤¬¤ÆÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢µþ¤È¹¾¸Í¤È¤ÎÌ£³Ð¤Î°ã¤¤¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤Ã¤ÈÉ½ÄÌ¤ê¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¯µ¤¾æ¤Ê¤ª¤Õ¤ß¤Î»Ù¤¨¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï»°¿Í¤Î»Ò¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¡£¤¢¤ë¤È¤¤«¤é¡¢¤ª¤Õ¤ß¤Ï¤Ê¤¼¤«Ä¹ÃË¤Î±ÉÂÀÏº¤Ð¤«¤ê¤ò²Ä°¦¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ì²È¤Ë¤ä¤¬¤Æ°Å¤¤±Æ¤¬¡¦¡¦¡¦¡£
¢£Âè126²ó¡¡¸ª¤´¤·¤ÎÎø¿Í
¸ª¤´¤·¤ÎÎø¿Í
Åù¿ÈÂç¤Î½÷À¤òÉÁ¤¯¡¢Âè126²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
½÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÇÂç¤ÎÉð´ï¤ËÀ¸¤¤ë¡Ö¤ë¤ê»Ò¡×¤È¡¢Îø¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤à¤³¤È¤¬ÉÝ¤¤¡ÖË¨¡×¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¸¤Êý¤òÄÌ¤·¤ÆÌÏº÷¤¹¤ë½÷¤Î¹¬¤»Ãµ¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î¤¢¤êÊý¤òÉÁ¤¯¡£
¢£Âè125²ó¡¡°¦¤ÎÎÎÊ¬
°¦¤ÎÎÎÊ¬
ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¡¢°ì¿ÍÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤Ë»ÅÎ©¤Æ²°¤ò±Ä¤àÃæÇ¯¤ÎÃË¡£28Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÆÍ§¡£¤½¤ÎºÊ¤Ç¡¢¤à¤«¤·ÃË¤¬Îø¾Ç¤¬¤ì¤¿½÷¡£¤½¤·¤Æ35Ç¯¤Ö¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¸Î¶¿¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÃË¤¬Ç¯Îðº¹¤òÄ¶¤¨¤ÆÌ¥¤«¤ì¤ë³¨ÉÁ¤¤Î½÷¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ëºÆ²ñ¤¬¡¢¸ß¤¤¤Î¤¢¤ä¤¦¤¤²áµî¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£µö¤·¤¿¤¤¤±¤Éµö¤»¤Ê¤¤¡¢Ëº¤ì¤¿¤¯¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬£´¿Í¤Ë¤ÏÂ¿¤¹¤®¤¿¡Ä¡Ä¡£Âç¿Í¤ÎÃË½÷¤Î°¦Áþ¡¢¿´¤Î±¢±Æ¤òÍÅ¤·¤¯ÉÁ¤¤¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£Êì¿Æ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡¢¼«ÅÁ¥¨¥Ã¥»¥¤¤â¼ýÏ¿¡£
¢£Âè124²ó¡¡¥Ó¥¿¥ß¥ó£Æ
¥Ó¥¿¥ß¥ó£Æ
¥²¥ó¥³¥Ä,¤Ï¤º¤ì¤¯¤¸,¥Ñ¥ó¥É¥é,¥»¥Ã¤Á¤ã¤ó,¤Ê¤®¤µ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ Â¾
¢£Âè124²ó¡¡¥×¥é¥Ê¥ê¥¢
¥×¥é¥Ê¥ê¥¢
¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç»à¤Ì¤Î¤âÌÌÅÝ¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÉÂ±¡¤Ê¤ó¤«¹Ô¤«¤º¤Ë¡¢¤¬¤óºÆÈ¯¤Ç»à¤Í¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤â»×¤¦¤¬¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¶²¤«¤Ã¤¿¡£Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿¡£¡×¡ÊËÜÊ¸¤è¤ê¡ËÆý¥¬¥ó¤Î¼ê½Ñ°ÊÍè¡¢25ºÐ¤Î½Õ¹á¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ëµ¤¸¯¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤«¤Ã¤¿¤ë¤¤¼«Ê¬¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¡Ä¡Ä¡ÒÆ¯¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡Ó¤ò¤á¤°¤ë¼î¶Ì¤Î£µÃ»ÊÓ¡£ÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë»³ËÜÊ¸½ï¤Î¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡ª
¢£Âè123²ó¡¡GO
GO
¹¤¤À¤³¦¤ò¸«¤ë¤ó¤À--¡£ ÂÔË¾¤Î¿·Áõ´°Á´ÈÇÅÐ¾ì!
ËÍ¤Ï¡ÔºßÆü´Ú¹ñ¿Í¡Õ¤Ë¹ñÀÒ¤òÊÑ¤¨¡¢ÅÔÆâ¤ÎÃË»Ò¹â¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£¹¤¤À¤³¦¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤àÁªÂò¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤ÁªÂò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆüËÍ¤Ï¡¢Í§¿Í¤ÎÃÂÀ¸¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç°ì¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡½¡½¡£
¢£Âè123²ó¡¡Æú¤ÎÃ«¤Î¸Þ·î
Æú¤ÎÃ«¤Î¸Þ·î ¾å
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥»¥ÖÅç¤ËÁÄÉã¤ÈÊë¤é¤¹13ºÐ¤Î¥È¥·¥ª¡£´Ý¤¤Æú¤¬¤«¤«¤ëÃ«¤ò¤á¤°¤ê¡¢Èà¤Ï¥²¥ê¥é¤Î¹³Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¾¯Ç¯¤ËÂ÷¤·¤¿ËÁ¸±µðÊÔ¡¢Âè123²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè122²ó¡¡Ä¹ºê¤Ö¤é¤Ö¤éÀá
Ä¹ºê¤Ö¤é¤Ö¤éÀá
Ä¹ºê¡¦´Ý»³Í·Î¤¤Î·Ý¼Ô°¦È¬¤¬½é¤á¤ÆËÜÅö¤ÎÎø¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ºê³Ø¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¸¦µæ¼Ô¡¦¸Å²ì½½ÆóÏº¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¡¢¤ª¤¤¤È°ì½ï¤Ë¡¢Ä¹ºê¤Î¸Å¤«²Î¤ÐÃµ¤·¤ÆÊâ¤«¤ó¤Í¡×¡£¸Å²ì¤ÎÇË»º¤ò·Àµ¡¤ËÄ¹ºê¤Î¸Å¤¤²Î¤òµá¤á¤Æ¶ìÆñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ëÆó¿Í¤È¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤¿Ì¾¶Ê¡ÖÄ¹ºê¤Ö¤é¤Ö¤éÀá¡×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éã¿Æ¤Î¤¤¤Ê¤¤ÉÏ¤·¤¤¾¯½÷¡¦¤ªÀã¤ò¤Ï¤¸¤á¿Í¡¹¤ËÊû¤²¤¿°¦È¬¤ÎÌµ½þ¤Î°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Âè122²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè121²ó¡¡²¦ÈÞ¤ÎÎ¥º§
²¦ÈÞ¤ÎÎ¥º§
1498Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡£¹ñ²¦¤¬²¦ÈÞ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ¥º§ºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£ÅÄ¼ËÊÛ¸î»Î¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÔÀµ¤ÊºÛÈ½¤ËµÁÊ°¤Ë¤«¤é¤ì¡¢¸ÉÎ©Ìµ±ç¤Î²¦ÈÞ¤ÎÊÛ¸î¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¡Ä¡Ä¡£Âè121²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè121²ó¡¡½À¤é¤«¤ÊËË
½À¤é¤«¤ÊËË ¾å
¸ß¤¤¤Î²ÈÂ²¤òÏ¢¤ì¡¢°¦¿Í¤ÈÎ¹¹ÔÃæ¡¢Ì¼¤¬¼ºí©¡£ºá¤Î°Õ¼±¤Ë²×¤Þ¤ì¤ëÊì¿Æ¤òÃ¯¤âµß¤¨¤Ê¤¤¡½¡½¡£¥é¥¹¥È¤¬µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤ÀÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÌäÂêºî
¢£Âè120²ó¡¡ÍýÍ³
ÍýÍ³
ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¤ÎÄ¶¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Çµ¯¤¤¿À¨»´¤Ê»¦¿Í»ö·ï¡£»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃ¯¡×¤Ç¡ÖÃ¯¡×¤¬»¦¿Í¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤â¤½¤â»ö·ï¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»ö·ï¤ÎÁ°¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ê¡¢¸å¤Ë¤Ï²¿¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¢£Âè119²ó¡¡ÀÖÌÜ»Í½½È¬Âí¿´ÃæÌ¤¿ë
ÀÖÌÜ»Í½½È¬Âí¿´ÃæÌ¤¿ë
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¡Ö»ä¡×¤ÏÍè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤â¡¢¥â¥Ä¤ò¶ú¤Ë»É¤·Â³¤±¤¿¡£Æô¥öºê¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ë¤¢¤ë¡¢¿á¤Î¯¤Þ¤ê¤ÎÄ®¡£¸þ¤¤¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à½÷¡Ö¥¢¥ä¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÇØÃæ°ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢²àÎÍÉÑ²À¤Î»ÉÀÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢½÷¤Ï»ä¤ÎÉô²°¤Î¸Í¤ò³«¤±¤¿¡£¡Ö¤¦¤Á¤òÏ¢¤ì¤ÆÆ¨¤²¤Æ¥Ã¡×¡½¡¼¡£Æó¿Í¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
µß¤¤¤Î¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Î¶È¤È¾ðÇ°¡£°µÅÝÅª¤Ê¾®Àâºî¤ê¤Î¹ª¤ß¤µ¤È¸«»ö¤ÊÊ¸¾Ï¤Ç¡¢ÄìÊÕ¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿·æºî¡£°Û¿§¤Î»ä¾®Àâºî²È¡¦¼ÖÃ«Ä¹µÈ¤ÎÂåÉ½ºî¡£
¢£Âè118²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè117²ó¡¡½÷¤¿¤Á¤Î¥¸¥Ï¡¼¥É
½÷¤¿¤Á¤Î¥¸¥Ï¡¼¥É
ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤¿¤Á¡£·ëº§¡¢»Å»ö¡¢À¸¤Êý¤ËÌÂ¤¤¡¢ºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¹¬¤»¤òµá¤á¤Æ¤æ¤¯¡£¸½ÂåOLÆ»¤òÀ¸¤À¸¤¤ÈÉÁ¤¯¡¢Âè117²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè117²ó¡¡Å´Æ»°÷
Å´Æ»°÷
Ì¼¤òË´¤¯¤·¤¿Æü¤â¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿Æü¤â¡¢ÃË¤Ï±Ø¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡½¡£¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡È¤ä¤µ¤·¤¤´ñÀØ¡É¤ÎÊª¸ì¡ÄÉ½Âêºî¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥é¥Ö¡¦¥ì¥¿¡¼¡×¡Ö³ÑÈ¦¤Ë¤Æ¡×¤Ê¤É8ÊÔ¼ýÏ¿¡£Âè117²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè116²ó¡¡»³Õ¦
ÌÀ¼£Ëö´ü¡¢Åìµþ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Î¹·Ý¿Í¤¬ÀÅ¤«¤Ê±Û¸å¤Î»³Â¼¤ËÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃË¤ÎÆùÂÎ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¼ç¤Î¼ãÉ×ÉØ¤È¤Î´Ö¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿Ì©¤ä¤«¤Ê»°³Ñ´Ø·¸¤¬¡¢ÅÁÀâ¤ÎÃæ¤«¤é»³Õ¦¤Î»Ñ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»³Õ¦¤ÎÀ¨Àä¤Ê²áµî¡£¤½¤·¤Æ·§¼í¤ê¤ÎÆü¡¢»³¿À¤Î¶«¤ÖÀ¼¤¬¶Á¤¡¢ÇòÀã¤ò¼ë¤ËÀ÷¤á¤ë»´·à¤ÎËë¤¬³«¤¤¤¿¡½¡£Àã¹ñ¤Î¼«Á³¤È½¬Â¯¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¾ðÇ°¤ÈÅÁÀâ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹°¦Áþ·à¤òÇ»Ì©¤ËÉÁ¤¥Û¥é¡¼¡¦ÅÁ´ñ¾®Àâ¤ÎÏÈ¤òÇË¤Ã¤¿ÈæÎà¤Ê¤ÀéÆóÉ´Ëç¡£
¢£Âè115²ó¡¡Åà¤¨¤ë²ç
Åà¤¨¤ë²ç
¿¼Ìë¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÆÍÇ¡¡¢ÃË¤Î¿ÈÂÎ¤¬±ê¾å¤·¤¿! °äÂÎ¤Ë¤Ï½Ã¤ÎÒû½ý¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£µ¡Æ°ÁÜººÂâ¤Î²»Æ»µ®»Ò¤ÏÁêËÀ¤ÎÃæÇ¯¥Ç¥«¡¦ÂìÂô¤ÈÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢Æ±¤¸½Ã¤Ë¤è¤ëÒû»¦»ö·ï¤¬Â³È¯¡£¤³¤Î°Û¾ï¤Ê»ö·ï¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë±åÇ°¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«? Ìî½Ã¤È¤ÎÂÐ·è¤Î»þ¤¬¼¡Âè¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£½÷À·º»ö¤Î¸ÉÆÈ¤ÊÆ®¤¤¤¬ÆÉ¼Ô¤Î°µÅÝÅª¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÄ¶¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡£
¢£Âè114²ó¡¡Îø
Îø
¡ÌÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡ÍÏ¢¹çÀÖ·³¤¬Àõ´Ö»³Áñ»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÃæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿°ì¶å¼·ÆóÇ¯Åß¡£Åö»þ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿ÌðÌîÉÛÈþ»Ò¤Ï¡¢Âç³Ø½õ¶µ¼ø¤ÎÊÒÀ¥¿®ÂÀÏº¤ÈºÊ¤Î¿÷»Ò¤ÎÍ¥²í¤ÇËÛÊü¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ì¡¢¤«¤ì¤éÆó¿Í¤È¤ÎÅÝºø¤·¤¿Îø¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬¹¬Ê¡¤Ê»°³Ñ´Ø·¸¤âÊø²õ¤¹¤ë»þ¤¬Ë¬¤ì¡¢¼»ÅÊ¤È·ã¾ð¤Î²Ì¤Æ¤Ë¶²¤ë¤Ù¤»ö·ï¤¬!?
¢£Âè114²ó¡¡¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¥Ñ¥é¥½¥ë
¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¥Ñ¥é¥½¥ë
¤¢¤ëÅÚÍË¤ÎÄ«¡¢¥¢¥ëÃæ¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¡¦ÅçÂ¼¤Ï¡¢¿·½É¤Î¸ø±à¤Ç°ìÆü¤ÎºÇ½é¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¸ø±à¤ËÇú²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢ÇúÃÆ¥Æ¥í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£»à½ý¼Ô¸Þ½½¿Í°Ê¾å¡£ÅçÂ¼¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤¹¤¬¡¢»ØÌæ¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥¦¥¤¥¹¥¡¼ÉÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Æ¥í¤Îµ¾À·¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Æó½½ÆóÇ¯¤â²»¿®ÉÔÄÌ¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅçÂ¼¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡½¡½¡£¾®Àâ»Ë¾å¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯¡¢Í£°ì¤ÎÍðÊâ¾Þ¡õÄ¾ÌÚ¾Þ¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þºî¡ª
¢£Âè113²ó¡¡Çòµå»Ä±Ç
Çòµå»Ä±Ç
±Ê±ó¤ÎÌîµå¾¯Ç¯¤Î¶»¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ëÄ¾ÌÚ¾ÞÃ»ÊÓ½¸
»×½Õ´ü¤Îº¢¡¢Ç¯Îð¤Î¶á¤¤½ÇÊì¤ËÌ©¤«¤Ë´ó¤»¤¿Ç®¤¤Îø¿´¡£Ë´¤¯¤·¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿Éã¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡£¥È¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¥ê¥¹¥È¥é¿Ê¹ÔÃæ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÃæ·ø¼Ò°÷¤È¤¤¤¦¡¢´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿ÃË2¿Í¤ÎÍ§¾ð¡£µ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âÆÍÇ¡¥×¥íµå³¦¤òµî¤Ã¤¿Ì¾Åê¼ê¤ÎÈëÌ©¡Ä¡Ä¡£
Ìîµå¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢Ìîµå¾¯Ç¯¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¥Û¥í¶ì¤¤ºÃÀÞ¡¢¶¿½¥¤Ê¤É¤ò¤µ¤ï¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿Ã»ÊÓ½¸(ÌîµåÉÁ¼Ì¤¬¤Ê¤¤ºîÉÊ¤ò1ÊÔ¼ýÏ¿)¡£¶»¤ËÀ÷¤ßÆþ¤ëÂè113²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè112²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè111²ó¡¡µ¢¶¿
µ¢¶¿
¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Âç¹¥¤¤ÊÁÈÎ©¹©¤¬¤¤¤¿¡£¸Î¶¿¤Î¼«Æ°¼Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¹©¾ì¶ÐÌ³¤«¤é¡¢¤¢¤ëÆü¡¢£Æ£±¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òÅ¾Àï¤·¤ÆÀ¤³¦¤ò²ó¤ëËèÆü¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Æü¡¹¤À¡£µ¢¹ñµÙ²Ë¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤ËÅÚ»º¤ò¤ä¤ê¡¢ÅÚ»ºÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤Î±É¸÷¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¡££³Ç¯¤Î½Ð¸þ´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¸Î¶¿¤ËÌá¤Ã¤¿ÃË¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤·¤«¤·Ì£µ¤¤Ê¤¤¡¢Âà¶þ¤ÊÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡´î¤Ó¤Î¤¢¤È¤ËË¬¤ì¤ëÈá¤·¤µ¡¢¡ÈÀ®½Ï¤ÈÁÓ¼º¡É¤òÉÁ¤¤¤¿Âè111²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤Û¤«¡¢·æºîÃ»ÊÓ¤¬Á´£¶ÊÓ¡£
¢£Âè111²ó¡¡Æó¤Ä¤Î»³²Ï
Æó¤Ä¤Î»³²Ï
¤«¤ì¤é¤âÁÄ¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡½¡½¡£
ÂçÀµ½é¤á¡¢ÆÁÅç¤Î¥É¥¤¥Ä¿ÍÐÚÎº¼ýÍÆ½ê¤ÇÎã¤Î¤Ê¤¤´²ÍÆ¤Ê½è¶ø¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í»ÔÌ±¤ÈÐÚÎº¤È¤Î¸ò´¿¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¿¿¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤È»¾¤¨¤é¤ì¤¿½êÄ¹¡¦¾¾¹¾Ë¼÷¤ÎÀ¸³¶¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ëÍ§°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÆó¤Ä¤Î»³²Ï¡×¤Û¤«¡¢ÆóÊÓ¼ýÏ¿¡£
¢£Âè110²ó¡¡¿·½É»¡¡Ìµ´Ö¿Í·Á
Ìµ´Ö¿Í·Á: ¿·½É» 4
¼ê·Ú¤Ç¤ªÞ¯Íî¡£¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌô¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï³Ð¤»¤¤ºÞ¤À¤Ã¤¿¡£Ì©Çä¥ë¡¼¥È¤òÄÉ¤¦»Åç¤Ï¡¢Æ£ÌîÁÈ¤Î³Ñ¤òßÕ¤ê½Ð¤¹¡£¤µ¤é¤ËËãÌô¼è Äù´±¤ÎÅã²¼¤«¤é¡¢ÃÏÊýºâÈ¶¡¦¹áÀî²È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£Ìô¤ÎÆÈÀê¤òÁÀ¤¦³Ñ¡¢¹áÀî¾º¡¦¿Ê·»Äï¤ÎÌîË¾¡Ä¡Ä¡£Ìô¤ÎÍø¸¢¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤Ï¡¢»Åç¤ÎÎø¿Í¡¦¾½¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤À¡£»Åç¤Ï¾½¤òµß¤¨¤ë¤«!? Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤Î´¶Æ°µðÊÔ!
¢£Âè110²ó¡¡·ÃÈæ¼÷²°´îÊ¼±Ò¼ê¹µ¤¨
·ÃÈæ¼÷²°´îÊ¼±Ò¼ê¹µ¤¨
Áè¤¤¤´¤È¤ÏÀ¤¤Î¾ï¡¢¿Í¤Î¾ï¡£¹¾¸Í¤ÎÀ¤¤Ç¤½¤ÎÁè¤¤¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬·ÃÈæ¼÷²°¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø»ö½É¤À¡£
º£Æü¤â¡¢·ÃÈæ¼÷²°¤Ë¼«Ê¬¤Î·»¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤Ë¶â¤òÊÖ¤»¤ÈÁÊ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ã¤¤ÃË¤¬ÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¡£
¤½¤ÎÁÊ¤¨¤òÊ¹¤¤¤¿¡¢¼ç¤Î´îÊ¼±Ò¤Ï²ø¤·¤¤¤Ë¤ª¤¤¤ò´¶¤¸¤È¤ë¡£»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ÏÇ¡²¿¤Ë?
¹¾¸Í¤Î³¹¤ËÀ¸¤¤ë»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤ò¡¢°¦¾ð¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¯Ä¹ÊÔ»þÂå¾®Àâ¡£Âè110²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî
¢£Âè109²ó¡¡¥Þ¡¼¥¯¥¹¤Î»³
¥Þ¡¼¥¯¥¹¤Î»³¡Ê¾å¡Ë
¡Ö¥Þ¡¼¥¯¥¹¤µ¡£ÀèÀ¸¤¿¤Á¤ÎÂç»ö¤Ê¥Þ¡¢¥¢¡¢¥¯¡¢¥¹! ¡×¡£¤¢¤ÎÆü¡¢Èà¤Î¿´¤Ë°ìÎ³¤Î¼ï¤¬ÇÅ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï±¿Ì¿¤ÎÌ¾¤òÆÀ¡¢»Þ¤òÌÐ¤é¤»¤Æ¤æ¤¯¡£Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Çò¹ü»àÂÎ¡£»°Ç¯¸å¤ËÅìµþ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤È¸¡»ö¤ÎÏ¢Â³»¦¿Í¡£¡Ô»¦¤»¡¢»¦¤»¡Õ¡£ÅÔ²ñ¤ÎÊÒ¶ù¤ÇÎø¿Í¤ÈÊë¤é¤¹ÀÄÇ¯¤ÎÎ£¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¡¦¹çÅÄÍº°ìÏº·ÙÉôÊä¤Î´ãÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¡¢¹õ°ì¿§¤Î»³¡£
¢£Âè109²ó¡¡ÎøËº¤ìÁð
ÎøËº¤ìÁð
¿·¿Êµ¤±Ô¤Î½÷Î®³¨»Õ¡¦²ÎÀîË§²Ö¤³¤È¤ª¤¤¤Á¤Î¸µ¤Ë¡¢¡Ö¹¾¸ÍÌ¾½êÉ´·Ê¡×¤ÎÂç»Å»ö¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Èà½÷¤ÏÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ëÄ¦»Õ¤ÈÀ¸¼Ì¤·¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÃË¤Ë¤Ï½÷Ë¼¤È»Ò¶¡¤¬¤¤¤¿¡£Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¤ª¤¤¤Á¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï¡½¡½(É½Âêºî¡ÖÎøËº¤ìÁð¡×)¡£
¹¾¸Í¤ÎÄ®¤ÇÎø¤È»Å»ö¤ËÀ¸¤¤¿6¿Í¤Î½÷¤¿¤Á¤Î°¥´¿¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯ÉÁ¤¡¢Âè109²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ï¢ºîÃ»ÊÓ½¸¡£
¢£Âè108²ó¡¡ÄÑÅç¤Õ¤¿¤ê½ñË¼
ÄÑÅç¤Õ¤¿¤ê½ñË¼
ÄÑ¤ÎÅÏ¤·¤¬¾Ã¤¨¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÇ¯¡¢ÃË¤ÏÄÑÅç¤Î¸Å½ñÅ¹¡Ö¤Õ¤¿¤ê½ñË¼¡×¤òÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£ÂçµÕ»ö·ï¤ÎÌÀ¼£Ëö¤«¤é¹âÅÙÀ®Ä¹¤ÇÂçÊÑËÆ¤ò¤È¤²¤ë¾¼ÏÂ£³£¹Ç¯¤Þ¤Ç°Ü¤í¤¤¤æ¤¯Åìµþ¤Î²¼Ä®¤òÇØ·Ê¤Ë½îÌ±¤Î°¥´¿¤òÉÁ¤¯´¶Æ°Ä¹ÊÓ¡£À¸Ç¯·îÆü¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸£²¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¬Êô¸øÀè¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢ÃË¤ÎÍ§¾ð¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Âè£±£°£¸²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡£
¢£Âè107²ó¡¡¼õ¤±·î
¼õ¤±·î
±ÊÇ¯Î¨¤¤¤¿¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÌ¾Ìç¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î°úÂà¤ò¡¢¼«¤é°é¤Æ¤¿¸åÇÚ¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿Ï·´ÆÆÄ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿Â©»Ò¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤ËÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯¼ã¤¤Êì¿Æ¡¢Êì¤È¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤Æ²È¤ò½Ð¤¿Éã¿Æ¤È¤ÎºÆ²ñ¤òí´í°(¤¿¤á¤é)¤¦ÃË¡Ä¡Ä¡£Ã¯¤Ë¤âË¬¤ì¤ëÀÚ¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ë¤è¤®¤ë»×¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè106²ó¡¡Èì¤¤µ²±
Èì¤¤µ²±
À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¸Å¤¤½»ÂðÃÏ¿Þ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î¾¯½÷¤Î²È¤À¤±¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î²È¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤Èµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£Æ±Áë²ñ¤ò¸ý¼Â¤Ë¡¢¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¸Î¶¿¤òË¬¤Í¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î±£¤µ¤ì¤¿²áµî¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤ÎâÛ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¹¤¬¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¡ÈÈì¿§¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤Î·æºî¥Û¥é¡¼¡£É½Âêºî¤Û¤«¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Î·ã¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¤Í¤¸¤ì¤¿µ²±¡×¤Ê¤É¡¢Î³¤è¤ê¤Î¼·ÊÓ¤ò¼ýÏ¿¡£áã¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉÝ¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯²û¤«¤·¤¤¡½¡½¹â¶¶¹îÉ§¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè106²ó¡¡ÏµÊô¹Ô
ËÌ¤ÎÉð»Î¤¿¤Á¡¦ÏµÊô¹Ô
¼«³²¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ëÂå´±¤ÎÃäÃË¡¦Â¹»ÍÏº¤òÍÂ¤«¤Ã¤¿º¸¶â¸ã¡£ÎÎÆâ¤Ë¸½¤ì¤¿ÅðÂ±¤ÎÆ¤È²¤Ë¸þ¤«¤¦Ìë¡¢Â¹»ÍÏº¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¡½¡½¡Ê¡ÖÀÖ¤¤ÊÆ¡×¡Ë¡£±©½£¾å»³ÈÍ¤ÎÊÈÃÏ¤ËÉëÇ¤¤·¤¿ð×Éé¤Ï¡¢ÉÂ¤ò±¿¤ÖÏµ¤ÈÈÍ¤Î±¢ËÅ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ÊÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡ÖÏµÊô¹Ô¡×¡Ë¡£»³·Áºß½»¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¤¬¡¢ËÌ¤ÎÉð»Î¤Î°¥³Ú¤ò³è¼Ì¤¹¤ëÃ»ÊÓ½¸¡£½ñ¤²¼¤í¤·ÆóÊÓ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¡¢Ê¸¸Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÔ½¸¡£
¢£Âè105²ó¡¡ÀÄ½Õ¥Ç¥ó¥Ç¥±¥Ç¥±¥Ç¥±
ÀÄ½Õ¥Ç¥ó¥Ç¥±¥Ç¥±¥Ç¥±
°ì¶åÏ»¸ÞÇ¯¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢¥é¥¸¥ª¤«¤éÎ®¤ì¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥º¤Î¥®¥¿¡¼¤¬¤Ü¤¯¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¡È¤ä¡¼¤Ã¤Ñ¤ê¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ê¤±¤é¤¤¤«¤ó¡É¡½¡½Ã¯¤â¤¬ÄÌ²á¤¹¤ëÀÄ½Õ¤Îµ±¤«¤·¤¤µ¨Àá¤òÉÁ¤¤¤¿ÄË²÷¾®Àâ¡£Ê¸éº¾Þ¡¦Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¡£±Ç²è²½¸¶ºî¡£
¢£Âè105²ó¡¡²ÆÉ±½Õ½©
²ÆÉ±½Õ½©(¾å)
Å¢¤ÎÈþ¤·¤¤¸ø½÷¤Ø¤Î¡¢ÍðÀ¤¤Î±ÑÍº¤¿¤Á¤Î°¦¼¹¡£
Ãæ¸¶¤Î¾®¹ñÅ¢¡Ê¤Æ¤¤¡Ë¤Ï¡¢Ä¶Âç¹ñ¿¸¤ÈÁ¿¤Î´Ö¤Ç¡¢Àä¤¨¤ºËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Å¢µÜ¼¼¤ÎÀäÀ¤¤ÎÈþ¾¯½÷²ÆÉ±¤Ï¡¢·»¤ÎÍÅ±ð¤ÊÎø¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÉÎ©¤ò¶²¤ì¤¿Å¢¸ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÄÄ¤Î¸øÂ²¤Ë²Ç¤¬¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÎÏ¡×¤¬Á´¤Æ¤òÀ©¤·¤¿ÁèÍð¤ÎÀ¤¡¢ÍÅ¤·¤¤Èþ½÷²ÆÉ±¤ò³éË¾¤·¤¿ÃË¤¿¤Á¤Ï¼¡¡¹¤È¡Ä¡Ä¡£ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÃæ¹ñ¥í¥Þ¥ó¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£Á´2´¬¡£
¢£Âè104²ó¡¡ÉºÇñ¼Ô¤Î¥¢¥ê¥¢
ÉºÇñ¼Ô¤Î¥¢¥ê¥¢
¡È²Î¤ËÀ¸¤Îø¤ËÀ¸¤¡É¤¿À¤³¦Åª¤ËÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¥ª¥Ú¥é²Î¼êÆ£¸¶µÁ¹¾¡£±Ñ¹ñ¿Í¤ÎËÇ°×¾¦¤òÉã¤Ë¡¢²¼´Ø¤ÎÈüÇÊ·Ý¼Ô¤òÊì¤Ë»ý¤Ã¤¿µÁ¹¾¤ÎÇÈßÑ¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè103²ó¡¡°þµË¹¼
°þµË¹¼
Ìæ¾Ï¾å³¨»Õ¤Î¾Ï¼¡¤Ï¡¢¸µÎø¿Í¤Î¸»Ò¤«¤é¡ÖÃåÊª¤Ë°þµË¹¼¤ÎÌæ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢20Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸°ÍÍê¤ò¤µ¤ì¤ë¡£Åö»þ¤Ï¤¢¤ë»ö¾ð¤«¤é²¼¿¦¤Ë²ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸»Ò¤ÏÌæ¤ò¸«¤ÆÅÜ¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ßÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤Ê¤¼Èà½÷¤ÏºÆ¤ÓÆ±¤¸°ÍÍê¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¿¿Áê¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡Ö°þµË¹¼¡×¡£¿»È´²°¤ÎÍøÍº¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤«¤éÊì¤Î·Á¸«¤È¤¤¤¦Î±Âµ¤Î¤·¤ßÈ´¤¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤ÏÎøÃç¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£ÃåÊª¤¬»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÎµÅÄÀî¡×¤Ê¤É11 ÊÔ¡£ÃË½÷¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤ËÍí¤àÆæ¤È°Õ³°¤Ê·ëËö¤òÉÁ¤¯¡¢·æºîÃ»ÊÔ½¸¡£Âè103²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè102²ó¡¡»ä¤¬»¦¤·¤¿¾¯½÷
»ä¤¬»¦¤·¤¿¾¯½÷ ÃµÄå¡¦Âôºê¥·¥ê¡¼¥º
¤Þ¤ë¤Ç½¦¤Ã¤¿Êõ¤¯¤¸¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÉÔ±¿¤Ê°ìÆü¤Ï¡¢°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£»äÎ©ÃµÄå¤ÎÂôºê¤Ï°ÍÍê¿Í¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢ÌÜÇò¤ÎÅ¡Âð¤Ø¤È°¦¼Ö¤òÁö¤é¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÈà¤Ï¼«Ê¬¤¬»×¤¤¤â¤«¤±¤ÌÍ¶²ý»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡Ä¡ÄåÌÌ©¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤È¶¯Îõ¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÇÆÉ½ñ³¦¤òâÕÌÜ¤µ¤»¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè102²ó¡¡¾®ÅÁ¾¶
¤ª¤È¤³¶¸¤¤¤Î¾ôÎÜÍþ¸ì¤ê¤Ë¤«¤Ê¤ï¤ÌÁÛ¤¤¤ò¤è¤»¤ë½¹¤¤Á¥Æ¬¤Î°¥ÀÚ¤ÊÊª¸ì¡£
¢£Âè101²ó¡¡±ó¤¤¹ñ¤«¤é¤Î»¦¿Í¼Ô
±ó¤¤¹ñ¤«¤é¤Î»¦¿Í¼Ô
¡ÖÃË¤Î¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×110ÈÖÄÌÊó¤Î½÷¤ÎÀ¼¤Ë¤ÏÌ¯¤Ê¤Ê¤Þ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤¿Ìµ¿¦¤Î¼ã¤¤ÃË¡£»Ñ¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¡£Èà½÷¤Î¿È¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Èà½÷¤Ï¤Ê¤¼¿¿¤ÎÁÇÀ¤òµ¶¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ö¤¸¤ã¤Ñ¤æ¤¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿³°¹ñ¿Í½÷À¤¿¤Á¡¢·ÐºÑÂç¹ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÄìÊÕ¤ËÀ¸¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡¢Ë¡Äî¤Ç¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¶¡½Ò¤«¤é¼¡Âè¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£´¶Æ°¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡£
¢£Âè101²ó¡¡¹â±ß»û½ã¾ð¾¦Å¹³¹
¹â±ß»û½ã¾ð¾¦Å¹³¹
¹â±ß»ûËÌ¸ý¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤Î¡Ö½ã¾ð¾¦Å¹³¹¡×¤Ø¤ÎÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤¬¤¤Ã¤«¤±!
¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤Î»þÂå¤ÎÉ÷·Ê¤¬á´¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÏ¢ºîÃ»ÊÔ½¸¡£
¹â±ß»û±ØËÌ¸ý¡Ö½ã¾ð¾¦Å¹³¹¡×¡£µû²°¤ä¸âÉþ²°¡¢¶âÊªÅ¹¤Ê¤É¤¬¸®¤òÊÂ¤Ù¤ëÆø¤ä¤«¤ÊÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£Àµ°ì¾¯Ç¯¤Ï¾¦Å¹³¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Öºï¤ê¤¬¤Ä¤ò¤È¸À¤¨¤Ð¹¾½£²°¡×¤ÈÉ¾È½¤ò¤È¤ë´¥Êª²°¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
´¶¼õÀË¤«¤Ê°ì¿Í¤Î¾¯Ç¯¤ÎÆ·¤Ë±Ç¤Ã¤¿Éã¤äÊì¡¢¾¦Å¹³¹¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Î¤¢¤êÍÍ¤òÃ°Ç°¤ËÉÁ¤¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Åìµþ¡×¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤¿¥Ï¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÊª¸ì¡£
Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè100²ó¡¡Åìµþ¿·Âç¶¶±«Ãæ¿Þ
Åìµþ¿·Âç¶¶±«Ãæ¿Þ
ÌÀ¼£½éÇ¯¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÌÚÈÇÉâÀ¤³¨»Õ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿
¾®ÎÓÀ¶¿Æ¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯·æºî»þÂå¾®Àâ¡£
¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¹¾¸Í¤Î¾ð·Ê¤Ø¤Î°¦ÀË¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡Ö¸÷Àþ²è¡×¤ÎÃüÍî¡£
»þÂå¤Î·ãÆ°¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ÆÄÀ¤ß¤æ¤¯¿Í¡¹¤È¼«¿È¤Ø¤Î¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ëÀ¶¿Æ¤Î¡¢Í¥¤·¤µ¤æ¤¨¤Î¶ìÇº¤È¿·»þÂå¤Ø¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£
¢£Âè100²ó¡¡½Ï¤ì¤Æ¤æ¤¯²Æ
½Ï¤ì¤Æ¤æ¤¯²Æ
²Æ¡£ËÌ³¤Æ»¡£ßÏÞ¯¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥Û¥Æ¥ë¡£¶¦ÄÌ¤Î¡È½÷¼ç¿Í¡É¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¢Èþ¤·¤¯ÉÔ°Â¤Ê¼ã¤¤ÃË½÷¡£¤È¤¤ËÈ¿È¯¤·¤¢¤¤¡¢¤È¤¤Ë¤ÏàÀ¤ì¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤æ¤¿¤æ¤ÈÂÔ¤ÄÆü¡¹¤¬²á¤®¤Æ¤æ¤¯¡£½÷¼ç¿Í¤ÎË¾¤ß¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡©°¦¤ÈÀ¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¦¤´¤á¤¯¥¨¥´¥¤¥º¥à¤ä¸ÉÆÈ´¶¡¢¾Çí¯´¶¡¢¤½¤·¤Æº®ÆÙ¤È¤·¤¿°¦Íß¤ÎÀ¤³¦¤ò¤¢¤¶¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿É½Âêºî¤Ï¡¢Âè100²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£Æ£Æ²ºîÉÊ¤Î¸¶·¿¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£Â¾¤Ë¡ÖÄ»¡¢¤È¤ó¤À¡×¡Ö»°·î¤ÎÅÆ¡×¤ÎÆóÊÓ¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¢£Âè99²ó¡¡Åà¤ì¤ëÆ·
BCµéÀïÈÈ¤È¤·¤Æ½è·º¤µ¤ì¤¿ÃË¤È¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·Åê¤²¹ç¤Ã¤¿¸µµð¿Í·³Åê¼ê¥¹¥¿¥ë¥Ò¥ó¤òÉÁ¤¯É½Âêºî¤È¡ÖÃ¼Åç¤Î½÷¡×¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤ò´Þ¤àºîÉÊ½¸¡£
¢£Âè99²ó¡¡±ó¤¤³¤¤«¤éÍè¤¿COO
±ó¤¤³¤¤«¤éÍè¤¿COO
¾¯Ç¯¤ÎÁÇÄ¾¤µ¤Ë¶Ã¤¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î·æºî!
Ï»ÀéËüÇ¯°Ê¾å¤âÀÎ¤ËÀäÌÇ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¥×¥ì¥·¥ª¥¶¥¦¥ë¥¹¤Î»Ò¤òÈ¯¸«¤·¤¿ÍÎ½õ¡£´ñÀ×¤Î¶²Îµ¥¯¡¼¤È¾¯Ç¯¤È¤Î¤¤é¤á¤¯»êÊ¡¤ÎÆü¡¹¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ë¤«¤¬¤ä¤¯¡¢´¶Æ°¤ÎËÁ¸±¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¢£Âè98²ó¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ª³Ú¾Ï
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½ª³Ú¾Ï
¼«»¦¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÁòµ·¤Ë¸Î¶¿½©ÅÄ¤òË¬¤ì¤¿ºî²È¤¬¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¼«¤é¤ÎÀ¸¤Îµ°À×¡£Í§¤ÈÄ°¤¤¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢Ãç´Ö¤ÈÎå¤ó¤ÀÀã¤ÎÃæ¤ÎÌîµå¡Ä¡ÄËü°ú»ö·ï¤äÀ¸²È¤ÎÇË»º¤ò±Û¤¨¤Æ¶»¤ËÇ÷¤ë¤Î¤Ï²û¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Î¿ô¡¹¡£¿ÍÀ¸¤Î½ª³Ú¾Ï¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¡¢Éã¤Î°¦¡¢ºÊ¤Î¸¥¿È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¶»¤òÂÇ¤Ä´¶Æ°Åª¤ÊÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè97²ó¡¡¥½¥¦¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ð¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¥ê¡¼
¥½¥¦¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ð¡¼¥º¡¦¥ª¥ó¥ê¡¼
½éÎø¤â¡¢·ö²ÞÊÌ¤ì¤â¡¢»à¤ËÊÌ¤ì¤â¡¢¤½¤·¤ÆÎ¹Î©¤Á¤ÎÆü¤â¡¢ÃÈ¤«¤¯¿´¤ËÁÉ¤é¤»¤ë¥½¥¦¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¶Á¤¯Ï¢ºîÎø°¦¾®Àâ¡£Âç¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤Ë¤·¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤ÎÂåÉ½ºî¡£
¢£Âè97²ó¡¡³¤ÏµÅÁ
³¤ÏµÅÁ
¤È¤¤ÏÀï¹ñ¡£³¤¤ÈÁ¥¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤ÆÂÐÇÏ¤Ç°é¤Ã¤¿¾¯Ç¯Å«ÂÀÏº¤Ï¡¢¹Ò³¤Ãæ¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤òº¬¾ë¤È¤¹¤ëÂ¼¾å¿å·³¤Î³¤Â±½°¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¼ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È³¤¤ÎÏµ¡É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüËÜ¤Î³¤Â±¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò¤¤¤¤¤¤¤ÈÉÁ¤¤¤¿¡¢Ì´¤È¥í¥Þ¥ó¤¬¹á¤ë³¤ÍÎËÁ¸±»þÂå¾®Àâ¤ÎºÇ¹â·æºî¡£¡Ö³¤¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¤Ï³°¹ñ¤Ë¤ÏÂ¿¤¤¡£³¤ÍÎËÁ¸±¾®Àâ¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£»ÍÌÌ´Ä³¤¤ÎÆüËÜ¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤·¤®¤Ê¸½¾Ý¤À¡£¡ÊÎ¬¡ËÆüËÜ¤Î³¤ÍÎ¾®Àâ¤Î°ìÎ¤ÄÍ¤òÃÛ¤±¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ê¡ÖÃø¼Ô¤Î¤³¤È¤Ð¡×¤è¤ê¡Ë
¢£Âè96²ó¡¡¥«¥Ç¥£¥¹¤ÎÀÖ¤¤À±
¥«¥Ç¥£¥¹¤ÎÀÖ¤¤À±(¾å)
¥Õ¥ê¡¼¤ÎPR¥Þ¥ó¡¦¼¿ÅÄÎ¼¤Ï¡¢ÆÀ°ÕÀè¤ÎÆüÌî³Ú´ï¤«¤é¡¢¤¢¤ëÃË¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ë¡£ÃË¤ÎÌ¾¤Ï¥µ¥ó¥È¥¹¡¢20Ç¯Á°¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎÍÌ¾¤Ê¥®¥¿¡¼À½ºî²È¥Û¥»¡¦¥é¥â¥¹¤òË¬¤Í¤¿ÆüËÜ¿Í¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤À¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥ó¥È¥¹Ãµ¤·¤ËËÛÁö¤¹¤ë¼¿ÅÄ¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤Ê»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢Ãø¼Ô¤ÎÂåÉ½·æºîÄ¹ÊÔ¡£
¢£Âè97²ó¡¡±ó¤¤¥¢¥á¥ê¥«
±ó¤¤¥¢¥á¥ê¥«
Ì´¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎø¤¤¾Ç¤¬¤ì¤¿¼ã¼Ô¤ÎÀÄ½Õ¾®Àâ
Àï¸å10Ç¯ÌÜ¤Î1955Ç¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤ÀÉÏ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎË¤«¤ÊÊª¼ÁÊ¸²½¤ä¸ä³Ú»º¶È¤ËÆ´¤ì¤ò¤¤¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥ê¡¼¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Æ¥£¥·¥å¡¼¤ä»¨»ï¡Ö¥ô¥©¡¼¥°¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¡¢20ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÀÄÇ¯¡¦½ÅµÈ¤È±é·à¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¿ú»Þ¤ÏÆó¿Í¤Ç°¦¤ò¤Ï¤°¤¯¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°ì¸þ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¾Íè¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â°¦¤È´õË¾¤À¤±¤òÍê¤ê¤ËÀ¸¤¤ë¡¢±ý»þ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¿ð¡¹¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¢£Âè96²ó¡¡Îø¹È
Îø¹È
µÈ¸¶¤ÎÍ·½÷²°¤ÎÌ¼¡Ö¤æ¤¦¡×¤ÏÎ¹Ìò¼Ô¤ÎÊ¡¥Î½õ¤ËºÆ²ñ¤·¡¢°ìÅÓ¤Ê»×¤¤¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£ ¹¾¸Í¤«¤éÌÀ¼£¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎµÈ¸¶¤ÎÀ¹¿ê¤ä¡¢·ÝÇ½ÉñÂæ¤ÎÊÑÁ«¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÎø¿´¤òÉÁ¤¤¤¿Âè95²ó¡Ê1986Ç¯¡ËÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî
¢£Âè94²ó¡¡ºÇ½ªÊØ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¨¤Ð
ºÇ½ªÊØ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¨¤Ð
Î¹Àè¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿ÃË½÷¡£Îä¤á¤¿Âç¿Í¤Î¸ÉÆÈ¤ÈàÄàÑ¤µ¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÃµ¤ê¹ç¤¦²ñÏÃ¤ËËþ¤Á¤¿É½Âêºî¤ò´Þ¤à¤¢¤¶¤ä¤«¤Ê·æºîÃ»ÊÔ½¸
¢£Âè94²ó¡¡µû²Ï´ß¤â¤Î¤¬¤¿¤ê
µû²Ï´ß¤â¤Î¤¬¤¿¤ê
¤À¤ì¤â¤¬¡Ö¤«¤·¡×¤È¸Æ¤Ö¶ùÅÄ²Ï¸ý¤Î¤Þ¤Á¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈëÌ©¤òÊú¤¤¤¿ÀÄÇ¯¤¬½»¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë½»¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤ÎÃ¯¤«¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤É¤ó¤ÊÃ¯¤«¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Þ¤Á¡£¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Á¤Î¿´Í¥¤·¤¤¿Í¡¹¤È¤È¤â¤ËÈà¤ÏÊë¤é¤·¡¢¡ÒÈëÌ©¡Ó¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ëÆü¤ÎÍè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿´¤Ê¤é¤º¤âµû²Ï´ß¤ÎÄ®¤Ë¿È¤ò¤Ò¤½¤á¤¿ÀÄÇ¯¤È¡¢¤Þ¤Á¤Î¿Í¡¹¤È¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¾ð´¶¤³¤Þ¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿Ä¹ÊÔ¾®Àâ¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè93²ó¡¡±é²Î¤ÎÃî¡¦Ï·Çß
±é²Î¤ÎÃî
±é²Î²Î¼ê¤ò°é¤Æ¤ÆÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤¹¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ´¤ÈºÃÀÞ¤ò¡¢Îä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÈ¤«¤¤½÷Àºî»ì²È¤Î´ã¤ÇÉÁ¤¯¡Ö±é²Î¤ÎÃî¡×¡¢ËèÆüÈþ¤·¤¯È±¤ò·ë¤Ã¤Æ¤ÏÃ¶Æá¤¬Ë¬¤Í¤ÆÍè¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ëÏ··Ýµ¸¤Î¿´¶¤òÃ¸¡¹¤ÈÉÁ¤¯¡ÖÏ·Çß¡×¤ÎÂè93²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî£²ºî¤Î¤Û¤«¡¢¤À¤á¤ÊÃË¤Ë¶â¤ò¹×¤°¤Î¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤Î¿´Íý¤ò¤ª¤½¤í¤·¤¤¤Û¤ÉÀµ³Î¤ËÉÁ¤¯¾®Àâ¡Ö¹×¤°½÷¡×¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¥Ý¥ë¥Î½÷Í¥¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤òÀ¸¡¹¤·¤¯ÉÁ¤¯¡ÖÌï¼¡ÏºÊ¼±Ò¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Ãø¼Ô²ñ¿´¤ÎÃ»ÊÓ½¸¡£
¢£Âè92²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè91²ó¡¡ÎøÊ¸
Ï»²Ö¤Î°õ (Ï¢¾ë»°µªÉ§·æºî½¸1)
ÂçÃÀ¤Ê»Å³Ý¤±¤È½ö¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ®Ã×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤È¤Ê¤¤ºî²ÈÀ¤ò³ÎÎ©¤·¤¿Ï¢¾ë»°µªÉ§¡£»°½½Ç¯°Ê¾å¤ËÏË¤ëºî²È¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤ÇËÂ¤¬¤ì¤¿ºîÉÊ·²¤òÁª¤êÈ´¤¤¤ÆÁ´Æó´¬¤ËÅ»¤á¤ë¡£Âè°ì´¬¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¡ØÎøÊ¸¡Ù¤ÎÂè91²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾ÞÁ°¸å¤Þ¤Ç¡¢ÉúÀþ¤ÎÌ¯¤ä¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬ºã¤¨ÅÏ¤ëÌ¾ÉÊ¡¦²ÂÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¼ý¤á¤ë¡£Ãø¼Ô¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤»¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤âÊ»Ï¿¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯ºÆÉ¾²Á¤Î¿Ê¤àµð¾¢¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ë½¼¼Â¤Î·æºî½¸¡£
¢£Âè91²ó¡¡¤Æ¤ó¤Î¤¸Â¼
¤Æ¤ó¤Î¤¸Â¼
Âçºå¤ÏÄÌÅ·³Õ¤Î²¼¤Ë¡¢Ì¡ºÍ»Õ¡¢´ñ½Ñ»Õ¡¢Ï²¶Ê»Õ¤È¤¤¤Ã¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤ê½»¤à°ì³Ô¡È¤Æ¤ó¤Î¤¸Â¼¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀïÁ°¡¢Àï¸å¡¢¤½¤·¤Æ¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤È¡¢Âçºå·Ý¿Í¤Î³èÌö¤Î¾ì¤¬¡¢´óÀÊ¤«¤é¥é¥¸¥ª¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤È°Ü¤ê¤æ¤¯¤Ê¤«¡¢»þÂå¤ÎÇÈ¤Ë¤È¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿È¬½½ÆóºÐ¤È¸Þ½½¸ÞºÐ¤ÎÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆó¿Í¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤À¤±²Ú¤ä¤«¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤Î¤À¤¬¨¡¨¡¡£¿È¤ò´ó¤»¤¢¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Á±°Õ¤Î¿Í¡¹¤Î°¥´¿¤ò¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÉÁ¤¤¤¿Âè91²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè90²ó¡¡ÈëÅÁ
ÈëÅÁ
µðµû¤ËÄ©¤àÃË¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÂç¥í¥Þ¥ó¡£Ä¹ºê¸©À¾ÈàµÏÈ¾Åç¤ÎÀ¾³¤´ß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Æó¿Í¤ÎÄà¤êÌ¾¿Í¤È²øµû¥¤¥·¥Ê¥®¤Î»àÆ®·à¤ÎËë¤ÏÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÀø¿å´Ï¤Î¤è¤¦¤Ê¹õ¤¤±Æ¤¬Àø¤à³¤Ãæ¤Ë¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¹©É×¤ò»Ü¤·¤¿É¬»¦¤Î»Å³Ý¤±¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£Â¾¤ËÃæÊÔ¡ÖÀÖ¤¤³¤¡×¤ò¼ýÏ¿¡£
¢£Âè90²ó¡¡»äÀ¸³è
»äÀ¸³è
ÅÔ²ñ¿Í¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÎ¢Â¦¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¾ºîÃ»ÊÔ½¸¡£
¼«¤é¤ò¡Öàô»ö´Ñ»¡¼Ô¡×¤È¾Î¤¹¤ë¿ÀµÈÂóÏº¤¬¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÎ¢Â¦¡½¡½¡Ò»äÀ¸³è¡Ó¤ËÀø¤à¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¡¢»õÀÚ¤ì¤Î¤¤¤¤Ê¸¾Ï¤Ç³è¼Ì¤·¤¿Ã»ÊÔ½¸¡£
¤¢¤ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¶ä¹Ô¥Þ¥ó¤¬¡¢Ìë¤Ë¤ÏÊÌ¤Î°ìÌÌ¤ò³À´Ö¸«¤»¤ë¡Ö¤Ä¤®¤ÎµÞ¹Ô¡×¡¢Ê¿ËÞ¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¥«¥Í¤Î²£ÎÎ¤ò´ë¤à¡Ö·Ù²ü¿å°Ì¡×¡¢¥À¥Ã¥Á¥ï¥¤¥Õ¤ËÆþ¤ì¤¢¤²¤ë½éÏ·¤ÎÃË¤ËË¬¤ì¤¿Èá·à¤òÉÁ¤¯¡Ö¾®Ìë»Ò¡×¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÀ¯ÉØ¤¬¾×·âÅª¤ÊÁÇ´é¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤Î½÷¡×¤Ê¤É¡¢17¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼ýÏ¿¡£
°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ÏÃ»¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ã¤Ã¤¿Í¾±¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹Ì¾ºî¤Ç¡¢Âè90²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¢£Âè89²ó¡¡¹õ¥Ñ¥óÐÚÎºµ
¹õ¥Ñ¥óÐÚÎºµ
¡Ö·³Ââ¤Ï±¿Ââ¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢±¿°¤¯¡¢ÇÔÀï¤ÈÆ±»þ¤ËÁ÷¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿¥â¥ó¥´¥ë¤Î¼ýÍÆ½ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¡£·³Î§¤ÎÊø²õ¤·¤¿½¸ÃÄ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¤ä¤¯¤¶¤¢¤¬¤ê¤ÎÂç¥Ü¥¹¡¦¾®¥Ü¥¹¡£¿©ÎÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹õ¥Ñ¥ó¤È¤ï¤º¤«¤Ê¥¹¡¼¥×¡¢¤½¤ì¤âºñ¼è¤µ¤ì¡¢¶¯À©Ï«Æ¯¤Ë¤«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëËèÆü¡£±ÉÍÜ¼ºÄ´¡¢¼ÀÉÂ¡¢»ä·º¤Ç¡¢¤Ä¤®¤Ä¤®¤È¼º¤ï¤ì¤ëÀ¸Ì¿¡£
¡¡½±¤¤¤¯¤ëÉÔ¾òÍý¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢µ¢¹ñ¤òÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤ëÆü¡¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Àâ¤È±Ç²è¤ÈÎ®¹Ô²Î¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¢£Âè88²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè87²ó¡¡»þÂå²°¤Î½÷Ë¼
»þÂå²°¤Î½÷Ë¼
¹üÆ¡²°¤òÉñÂæ¤Ë°¦¤È¿Í¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿Ä¾ÌÚ¾ÞºîÉÊ
¶ä¿§¤ÎÆü»±¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤·¤Ê¤¬¤é»ÒÇ¤Î¥¢¥Ö¥µ¥ó¤È²Æ¤ÎÀ¹¤ê¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿¿µÝ¤¬¡¢¡Ö»þÂå²°¡×¤Î½÷Ë¼¤È¤·¤ÆµïÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï5Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¤ÏÂç°æÄ®¤Î°ì¶ù¤Ë¤¢¤ë¹üÆ¡²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃË½÷¤ÎÃ¸¤¯ÀÚ¤Ê¤¤Îø¾ð¤È¡¢»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ëÆü¾ï¤òÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯ÉÁ¤¤¤ÆÂè87²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö»þÂå²°¤Î½÷Ë¼¡×¡£
¸å¤Ë±Ç²è²½¤â¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À½¨ºî¤È¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤¿ÃË¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê2¿Í¤ÎÏ·¿Í¡¢Æ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î¡È²¾Ì¾¤ÎÃË½÷¡É¤¬±é¤¸¹ç¤¦Ì´¸¸·à¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È²Æ¤Î½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÞ¥¶¶¡×¡¢Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¤¢¤È¤¬¤¤âÊ»¤»¤Æ¼ýÏ¿¡£
¢£Âè87²ó¡¡±êÇ®¾¦¿Í
±êÇ®¾¦¿Í¡Ê¾å¡Ë
Ãæ·ø¾¦¼Ò¤Î¥Þ¥Ë¥é»öÌ³½êÄ¹¾®»û¤ÏËÜ¼Ò¤ÎÍ×ÀÁ¤ÇÌ¤·Ð¸³¤Î¥é¥ï¥óºà¼è°ú¤¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤È¤Î¿®Íê¤Î¾å¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤ÎÁ°¤Ë¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬¼¡¡¹¤È¤¿¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡Ä¡£±êÇ®¤ÎÃÏ¤Çº¤Æñ¤Ê¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤¹ÃË¤¿¤Á¡£¤·¤«¤â¤½¤³¤ÏÀïÁè¤Î½ýÀ×¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤¹ÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÂèÆó¼¡ÂçÀïÅö»þ¤ÎÆüËÜ·³¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ô¥ó¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤ò°ìÊý¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¹ñºÝ¾¦Àï¤ò¤â¤¦°ìÊý¤ËÃÖ¤¤¤Æ¸ì¤ë¹ª¤ß¤ÊÅ¸³«¤È¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¤¢¤²¤é¤ì¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡£
¢£Âè86²ó¡¡³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê
³÷ÅÄ¹Ô¿Ê¶Ê
Âè86²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî! »þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤ÎÂåÉ½ºî!
ÂçÉô²°ÇÐÍ¥¤Î¥ä¥¹¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¤Î¶ä¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼½÷Í¥¡¦¾®²Æ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£Âç¹¥¤¤Ê¶ä¤Á¤ã¤ó¤Î¸À¤¦¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¶ä¤Á¤ã¤ó¤Î»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¾®²Æ¤Î¤¿¤á¤Ë´í¸±¤Ê»Å»ö¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¥ä¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä!?
¢£Âè86²ó¡¡µ¡Íë
µ¡Íë
³¤·³Ê¼³Ø¹»½Ð¿È¤Î³á°æÃæ°Ó¤Ï¡¢Ï¢¹ç´ÏÂâ¤òÌ´¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸å±Ò¤Î³¤ËÉ´Ï¡ÖÂçÅì¡×¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÊý¤Îµ¡ÍëÉßÀß´Ï¡Ö¾ïÈØ¡×¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤Æ¤Î¤Ê¤¤Å¨¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¡¢³¤¤òÉâÍ·¤¹¤ëµ¡Íë¤Ë¡¢±¿Ì¿¤òÏ®¡Ê¤â¤Æ¤¢¤½¡Ë¤Ð¤ì¤Ê¤¬¤éÇÔÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯Èà¤Ï¡¢µ¡ÍëÁÝ³¤¤Î¡ÖÀïÁè¡×¤òºÆ¤Ó»Ï¤á¤ë¡Ä¡Ä¡£ÀïÁè¤ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¦¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÌ¾ºî¡£
¢£Âè85²ó¡¡¿Í´ÖËü»öºÉ²§¤¬Êº¸á
¿Í´ÖËü»öºÉ²§¤¬Êº¸á
¸âÉþÌä²°¤¬¸®¤ò¤Ä¤é¤Í¤ëÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶ËÙÎ±Ä®¤Î»Å½Ð¤·ÊÛÅö²°¡ÒÊÛµÆ¡Ó¡£¿Í¾ðÌ£Ë¤«¤Ç¤¢¤±¤Ã¤Ô¤í¤²¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê²¼Ä®¤Ë¡¢£²£±ºÐ¤Ç²Ç¤¤¤Ç¤¤¿¥Ï¥Ê¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥ô¥¡¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¡½¡½ÀïÃæ¤«¤éÀï¸å¤Ø¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤ò¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤¿½îÌ±¤¿¤Á¤Î°¥´¿¤ò¡¢¼«¤é¤ÎÀ¸²È¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¤¤¤¤¤¤ÈÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡¢¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¤Î²¼Ä®Êª¸ì¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¡£
¢£Âè84²ó¡¡¸µ¼ó¤ÎËÅÈÀ
À¤³¦ÂçÀï¤òµ¯¤³¤µ¤º¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÃÏ¿Þ¤òÅÉ¤ê¤«¤¨¤ë¡½¡½¤³¤Î¥½Ï¢¤ÎÌîË¾¤ËÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«? ÅìÀ¾¥É¥¤¥Ä¹ñ¶Àþ¤ÎÂçÇúÈ¯¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ëÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤Î¹ñºÝÀ¯¼£¾®Àâ¡£
¢£Âè83²ó¡¡²«¿§¤¤²ç
²«¿§¤¤²ç
¡¡½©ÅÄ»³Ãæ¤Ç¼íÎÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¿¥®¤Î¼Ò²ñ¤òÇ÷¿¿ÎÏ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÉ®Ã×¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¿¥®¤ÎÆ¬ÎÎ¤ò¥·¥«¥ê¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥·¥«¥ê¡¦º´Æ£·Ñ·û¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶áÂå²½¤Ë¸þ¤«¤¦ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤·¤À¤¤¤ËÌÇ¤Ó¤Ë¸þ¤«¤¦¥Þ¥¿¥®¼Ò²ñ¤ÎÈá°¥¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Âç¼«Á³¤ÈÆ°Êª¡¢Æ°Êª¤È¿Í´Ö¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤â¹ª¤ß¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¼ç¿Í¸ø¤È¡¢¤½¤Î½É±å¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ëµðÂç¤Ê¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Îµ´¹õ¤È¤Î·èÆ®¥·¡¼¥ó¤Ï¼ê¤Ë´À¤ò°®¤é¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤¤Æ°Êª¾®Àâ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î·æºî¡£¸½Âå¤ÎÍðÌ®¤Ê¼«Á³³«È¯¡¢´Ä¶±øÀ÷¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¿´¤ª¤³¤·¤¬¶«¤Ð¤ì¤ëº£¡¢ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè83²ó¡¡²Ö¤ÎÌ¾Á°¡¦¤«¤ï¤¦¤½¡¦¸¤¾®²°
»×¤¤½Ð¥È¥é¥ó¥×
Éâµ¤¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿Éô²¼¤Î·ëº§¼°¤Ë¡¢ºÊ¤È½ÐÀÊ¤¹¤ëÃË¡£¤ª¤¤ã¤ó¤Ç¡¢¤«¤ï¤¦¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ÄÇ¦¤µ¤ò»ý¤Ä¿ÍºÊ¡£ÆÇ²ç¤ò¿´¤ËÊú¤¯¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¸Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î»Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ê¤É¡½¡½Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ä¤Õ¤¿¤Ä¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼å¤µ¤ä¡¢àÄ¤µ¡¢¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ò¡¢¿Í´Ö¤Î°¦¤·¤µ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¿13ÊÔ¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡Ö²Ö¤ÎÌ¾Á°¡×¡Ö¸¤¾®²°¡×¡Ö¤«¤ï¤¦¤½¡×¤ò¼ýÏ¿¡£
¢£Âè82²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè81²ó¡¡¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¶¸
¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¶¸
¼«¤é¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ê¤È¿®¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Î°äÉÊ¤ò´°àú¤Ë¤½¤í¤¨¤¿¤¤¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¡£¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿·ë²Ì¤È¤Ï?¥À¡¼¥ë¡¢¥¹¥ì¥Ã¥µ¡¼¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÃ»ÊÓ¾®Àâ¤ÎÌ¾¼ê¤¬¡¢ÂîÈ´¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤Î·æºî½¸¡£Âè32²óÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¼õ¾Þ¤Î¡ÖÍèË¬¼Ô¡×¤â¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¢£Âè81²ó¡¡Ï²¶Ê»ÕÄ«Æü´Ý¤ÎÏÃ¡¦¥ß¥ß¤Î¤³¤È
¹á¶ñ»Õ¤ÎÎ¹
Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡Ö¥ß¥ß¤Î¤³¤È¡×¤ò´Þ¤àÌ¾Ã»ÊÓ½¸
ÉÂµ¤¤äµ²²î¤ò¤È¤â¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÀïÍ§¡¦Ä«Æü´Ý¤È¡Ò¤Ü¤¯¡Ó¡£Àï¸å¡¢Ä«Æü´Ý¤ÏÏ²¶Ê»Õ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢11¿Í¤Î¸¶Çú¸É»ù¤¿¤Á¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¿·Ê¹¤Ë¤âºÜ¤ë¤¬¡½¡½¡£
¡ÖÏ²¶Ê»ÕÄ«Æü´Ý¤ÎÏÃ¡×¤È¡¢¼ª¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÇÇä½Õ¤òÀ¸¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥ß¤È¤ÎÀÚ¤Ê¤¤½ã°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥ß¥ß¤Î¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦Âè81²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìë¤ÎÀ¸³è¤òµñÈÝ¤·¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤°ºÊ¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¡¢¤«¤¤¤¬¤¤¤·¤¯À¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤È¤ÎºÆº§¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈà½÷¤¬ºî¤Ã¤¿Ì£Á¹½Á¤ÎÌ£¤Ë¼ºË¾¤¹¤ë¡ÖÌ£Á¹½Á¤Ëº½Åü¡×¡¢»ä¾®ÀâÅªÍ×ÁÇ¤¬¶¯¤¤É½Âêºî¡Ö¹á¶ñ»Õ¤ÎÎ¹¡×¤Ê¤É¡¢·ÚÌ¯¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤È¿¼¤ß¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¼î¶Ì¤ÎÃ»ÊÔ½¸¡£
¢£Âè80²ó¡¡ÂçÏ²²Ö½ô¿Í±ýÍè
Ï²²Ö¤Î¸»Â¢¾¤Êáµ»öÁ´½¸Âè1´¬¡¡ÂçÏ²²Ö½ô¿Í±ýÍè
Ê¸ÌÀ³«²½´ü¤ÎÂçºå¤ÎÄ®¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿°Û¿§ÊáÊª¾®Àâ¡£36ÏÃ¤«¤é¤Ê¤ëÏ²²Ö¤Î¸»Â¢¾¤Êáµ»ö¤ÎÁ´ÊÔ¤òÁ´5´¬¤Ë¼ýÏ¿¡£
ËÜ´¬¤Ç¤ÏÂè80²ó(¾¼ÏÂ53Ç¯²¼È¾´ü)Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î¡ÖÂçÏ²²Ö½ô¿Í±ýÍè¡×(³ÑÀî½ñÅ¹)½ê¼ý¤Î¡¢À¾¶¿¤Ï¤ó¤Î¼Ì¿¿¡¢Å·¿Àº×¤ÎÌë¡¢¿¬ÌµÀî¤Î²«¶âÁûÆ°¡¢ÂçÏ²²ÖÊÌÕÍÈÖÉÕ¡¢Âä¤òÁÜ¤»¡¢¿Í´Ö¤ÎÈé¤ò剝¤°ÃË¤Î6ÊÔ¤ò¼ýÏ¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÊáÊª¾®Àâ¤¬¹¾¸Í»þÂå¤Î¹¾¸Í¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÌÀ¼£½éÇ¯¤ÎÊ¸ÌÀ³«²½´ü¡¢¤·¤«¤âÂçºå¤ÎÄ®¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀßÄê¤ÎÊáÊª¾®Àâ¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçºå¿Í¤Î¿´°Õµ¤¤ä¡¢Ê¸ÌÀ³«²½¤ËÈ¼¤¦µÞ·ã¤ÊÀ¤Áê¤ÎÊÑ²½¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë½îÌ±¤Î¿´¾ð¤¬¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿·æºî¡£
¢£Âè80²ó¡¡°ì¸¾¤Î¶×
°ì¸¾¤Î¶×
°ì¸¾¤Î¤ß¤Î¶×¤Î²»¿§¤¬ÉÁ¤¯ÌÀ¼£¤Î½÷¤¿¤Á¤Îââ×ô¤È¾ðÇ°
ÅÚº´ÈÍ¤Î¾å»Î¤ÎÌ¼¡¦ÉÄ¤Ï¡¢ÁÄÊì¡¦Âµ¤ÎÓÏ¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ì¸¾¶×¤ò5ºÐ¤Î»þ¤Ë½é¤á¤ÆÄ°¤¡¢¤½¤Î¿¼¤¤²»¿§¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¡£±¿Ì¿¤Î»ÕÍÇì¤È»àÊÌ¤·¤¿¸å¡¢·ëº§À¸³è¤Ç°ìÅÙ¤ÏÉõ°õ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É×¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Æ»Ô¶¶½Î¤ò»Ï¤á¡¢Î´À¹¤ò¶Ë¤á¤¿¡£¤½¤ÎÄï»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿Íö»Ò¤ÏÉÄ¤È¤Î³Î¼¹¤Î²Ì¤Æ¡¢°ì¸¾¶×¤ÎÅÁÅý¤ò¾¼ÏÂ¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Ä¡Ä¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè79²ó¡¡Î¥º§
Î¥º§
¡Ö¤³¤È¤µ¤é¿¼¹ï¤Ö¤ë¤Î¤Ï¤è¤½¤¦¤¼¡×¤Ê¤É¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤»¤ê¤Õ¤òÅÇ¤¤¤Æ¤Ü¤¯¤¿¤ÁÆó¿Í¤Ï¤ª¤¿¤¬¤¤Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¡ÖÎ¥º§¡×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤É¤³¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤Ü¤¯¤Ï¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¡¢¡Ö¤â¤È½÷Ë¼¡×¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÃË¤È½÷¤Î¤Õ¤·¤®¤Ê°¦¤È·ñÂÕ¤Î·Á¤ò¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÉ®Ã×¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿Âè¼·½½¶å²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡£¤µ¤é¤ËÉ½Âêºî¤ÎÂ³ÊÓ¤Î·Á¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö»Í¿Í¡×¡ÖºÊ¤Î²ÇÆþ¤ê¡×¡¢Á°ÊÓ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö¾¯½÷¤¿¤Á¡×¤Î»°ÊÓ¤òÊ»Ï¿¤·¤¿¡£
¢£Âè79²ó¡¡¿¼½Å¤Î³¤
¿¼½Å¤Î³¤
ÌÇ¤Ó¤æ¤¯¸Å¼°Êá·ß¤ÎÈá·à¤òÉÁ¤¯
ÌÀ¼£11Ç¯¡¢Êá·ß»Ë¾å¤ÎÂçÁøÆñ¤È¤Ê¤Ã¤¿·§Ìî²¤Î¡ÈÇØÈþÎ®¤ì¡É¡£¤½¤ì¤ÏÄ¹Ç¯±É¤¨¤¿¸Å¼°Êá·ß¿êÂà¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»þÂå¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤¿¤Á¤Î¶«¤Ó¤È°¦¤òÉÁ¤¯·æºîÄ¹ÊÔ¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè78²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè77²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè76²ó¡¡»Ò°é¤Æ¤´¤Ã¤³
»Ò°é¤Æ¤´¤Ã¤³
»Ò°é¤Æ¤È¶µ°é¤òÌä¤¤Ä¾¤¹Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÏÃÂêºî
ÅìËÌ¤Î´¨Â¼¤Ç¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ºÊ¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾¯½÷¡¦Íù²Ú¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Íù²Ú¤Ï5ºÐ¤Î¤³¤í¤è¤êÏ·²è²È¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢½»¤Þ¤¤¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¸·³Ê¤Ê<ÃËÀèÀ¸>¤È¼Ò²ñ¾ï¼±¤Î¤«¤±¤é¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤Íù²Ú¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÎ©¤Ã¤Æ±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë<½÷ÀèÀ¸>¤ÎÇÈÍð¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡£
»Ò°é¤Æ¤È¤Ï¡¢¶µ°é¤È¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¦ÌäÂêºî¤Ç¡¢1976Ç¯¤ËÂè41²óÊ¸ÕÜ³¦¿·¿Í¾Þ¡¢Âè76²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£1979Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è²½¤µ¤ìÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤è¤ê»ö¼Â¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë»ÐËåºî¡Ö¿Æ¤â¤É¤¡Ò¾®Àâ¡¦¤¤À¤ß¤Î¤ë¡Ó¡×¤òÆ±»þ¼ýÏ¿¡£
¢£Âè75²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè74²ó¡¡Éü½²¤¹¤ë¤Ï²æ¤Ë¤¢¤ê
Éü½²¤¹¤ë¤Ï²æ¤Ë¤¢¤ê
ÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é»¦¿Í¤äº¾µ½¤ò½Å¤Í¡¢¹âÅÙÀ®Ä¹¤ËÊ¨¤¯ÆüËÜ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿µ©Âå¤ÎÃÎÇ½ÈÈ¡¦±ÝÄÅ´à¡£ÁÜºº¿Ø¤òËÝÏ®¤·¤¿78Æü´Ö¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤Ï10ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬ÀµÂÎ¤ò¸«ÇË¤ê½ª·ë¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿±ÝÄÅ¤Ï»à·º¤Ë¡½¡£ÌÊÌ©¤Ê¼èºà¤È»Â¿·¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Î¥Ù¥ë¤Î¶â»úÅã¤ò»°½½¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÁ´ÌÌ²þÄû¤·¤¿·èÄêÈÇ¡£¤³¤Î°¤ÎÀ¤³¦¤Î¡¢¸½¼Â¾å¤ÎÀ¸¤¤¿¼çÌò¤¬¡ÖÈÈºá¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¸³Ø¤Î¸»Àô¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸³Ø¤â¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡¢°¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃµµá¤ËÁÏºî¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¨¡¨¡¤È¡¢¤½¤³¤Ø¡¢¤³¤Î¿Í¤ò»ë¤è¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò»ë¤è¡¢¤È·èÄêÅª¤Ê»Ñ¤Ç½Ð¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º´ÌÚÎ´»°¡ØÉü½²¤¹¤ë¤Ï²æ¤Ë¤¢¤ê¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£ÈÈºá¤ÈÊ¸³Ø¡¢¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢ÁáÂ®ÆÉ¤ß¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¤È¤¦¤È¤¦¤³¤ó¤ÊÊ¸³Ø¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¤È´î¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÈºá¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£(²òÀâ¡¦½©»³½Ù)
¢£Âè73²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè72²ó¡¡±«¤ä¤É¤ê
±«¤ä¤É¤ê
ÉñÂæ¤Ï¿·½ÉÎ¢ÄÌ¤ê¤Î¥Ð¡¼³¹¡£¡Ö¥ë¥ð¡×¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼ÀçÅÄ¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢Èà¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¹Ô¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃË¤È½÷¤Î°¥´¿Éº¤¦¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤½Ð¤¹Ï¢ºî¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÉ½Âêºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤ª¤µ¤»ÅÁÀâ¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö¿·½É¤ÎÌ¾¿Í¡×¤Ê¤É£¸ÊÔ¤ò¼ýÏ¿¡£
¢£Âè72²ó¡¡¥¢¥È¥é¥¹ÅÁÀâ
ÌÀ¼£½½»ÍÇ¯°ì¿Í¤ÎÍÎ²è²È¤¬Ææ¤Î»à¤ò¤È¤²¤¿¡£Åß³³¡¦Àî¾åËüÇ·¾çÎ¦·³Â¬ÃÏ²ÝÄ¹¤ÎÍ×¿¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¶¸¤òÈ¯¤·»à¤ËÁö¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¿¿Áê¤Ï¡©Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤ÎÂ¾¤Ë¡ÖÈó±ÑÍºÅÁ¡×¤Ê¤É»°ÊÓ¤ò¼ý¤á¤ë¡£²ò¡¦²ÆËÙÀµ¸µ
¢£Âè71²ó¡¡µ´¤Î»í
µ´¤Î»í¡¿À¸¤¤¤¤½¤®¤Îµ
Æó¡»°ìÆóÇ¯½½·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤ÎÂåÉ½ºî½¸¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡Öµ´¤Î»í¡×¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê»Õ¡¦±Ç²è´ÆÆÄÀîÅçÍº»°¤Î¥â¥Ç¥ë¾®Àâ¡ÖÀ¸¤¤¤¤½¤®¤Îµ¡×Â¾¡¢¡Ö´æ·Ý¿Í¾¶¡×¡Ö²¼ºÂÃÏ¹ö¡×¡¢¹Ö±é¡Ö»Õ¾¢¡¦ÀîÅçÍº»°¤ò¸ì¤ë¡×¡£
¢£Âè70²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè69²ó¡¡ÄÅ·ÚÀ¤µî¤ìÀá¡¦ÄÅ·Ú¤¸¤ç¤ó¤«¤éÀá
²ÅÀ¥¤ÎÅí¡¢¤³¤È¹õÀîÅíÂÀÏº¡£Èà¤¬¤¸¤ç¤ó¤¬¤é¤ÎºÇ½é¤ÎÓ¹¤ê¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢ÄÅ·Ú¤ÎÌ±½°¤Ï°ìÊ×¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¾¼ÏÂ£¶Ç¯¡¢¼ò¤ÈÅÒÇî¤ËÅ®¤ì¤Æ»à¤ó¤ÀÄÅ·Ú»°Ì£ÀþÂçÀ®¼Ô¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¡¢Âè£¶£¹²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿É½Âêºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ±»þ¼õ¾Þºî¡ÖÄÅ·Ú¤¸¤ç¤ó¤¬¤éÀá¡×Â¾»ÍÊÓ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿½è½÷ºîÉÊ½¸¡£
¢£Âè69²ó¡¡°Å»¦¤ÎÇ¯ÎØ
°Å»¦¤ÎÇ¯ÎØ
Éð²È¤ÎÈó¾ð¤ÊÙÝ¤ÎÀ¤³¦¤òÃ¼Àµ¤ÊÊ¸ÂÎ¤ÇÉÁ¤¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿É½Âêºî¡£¤Û¤«½è½÷ºî¡ÖÞò(¤¯¤é)¤¤³¤¡×¤Ê¤É4ÊÓ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿µÇ°ÈêÅªºîÉÊ½¸
¢£Âè69²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè67²ó¡¡¼êº¿¿´Ãæ
¼êº¿¿´Ãæ
ºàÌÚÌä²°¤Î¼ãÃ¶Æá¡¢±É¼¡Ïº¤Ï¡¢³¨Áð»æ¤Î¿Íµ¤ºî²È¤ò»Ö¤¹¤¢¤Þ¤ê¡¢ÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤Áû¤®¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡Ä¡Ä²ÎÉñ´ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤Î·æºî
¢£Âè67²ó¡¡»Â¡Ê¤¶¤ó¡Ë
»Â¡Ê¤¶¤ó¡Ë
¡È¼ó»Â¤êÀõ±¦±ÒÌç¡Ê¤¢¤µ¤¨¤à¡Ë¡É¤Î°ÛÌ¾¤ÇÅ·²¼¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¡¢ºá¿Í¤Î¼ó¤ò»Â¤êÂ³¤±¤¿»³ÅÄ²ÈÆóÉ´¸Þ½½Ç¯¤ÎËöÏ©¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤Î°Ý¿·ÂÎÀ©¤ËÍî¸à¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ÎÃÀ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌô¤È¤·¤ÆÇä¤ê¡¢»àÂÎ¤ò»Â¤ê¹ï¤ó¤Ç¤¤¿ÊÄº¿Åª¤Ê²ÈÌçÆâ¤ËêÁ¤¯¡¢°Å¤¤·ì¤ÎÊ®½Ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Ï¤ä»Â¼ó¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢»³ÅÄ²È¤Î¿Í´Ö¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£ËÉÙ¤Ê»ñÎÁ¤ò¶î»È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤òÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÉ®¤ÇÉÁ¤¡¢¡ÖÎò»Ë¾®Àâ¤Ë¿·ÎÎ°è¤òÂó¤¤¤¿¡×¤ÈÀä»¾¤òÇî¤·¤¿¡¢Âè67²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÄ¹ÊÓÂçºî¡£
¢£Âè66²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè65²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè64²ó¡¡Ä¹ÎÉÀî
°ìÇ¯Í¾¤ÎÆ®ÉÂ¤Î¤Î¤ÁºÊ¤Ï»à¤ó¤À¡£»Ä¤µ¤ì¤¿Æó¿Í¤Î»Ò¤òÄ¹ÎÉÀî¤Ë¶á¤¤¸Î¶¿¤Ë¤¢¤º¤±¡¢°ì¿Í¤ÇÅìµþÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃË¤Î¶»¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ëÊáÎºÀ¸³è¤Î¶þ¿«¤Îµ²±¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè63²ó¡¡¸÷¤È±Æ
¸÷¤È±Æ
¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿Î¦·³Âç°Ó¤Î¾®Éð¤Ï±¦ÏÓÉé½ý¤ÎÍ«¤ÌÜ¤Ë¤¢¤¦¡£¶öÁ³¤Ë¤âÆ±¤¸½ý¤ÇÆ±´ü¤Î»ûÆâ¤ÈÉÂ±¡¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¾®Éð¤ÏÀÚÃÇ¡¢»ûÆâ¤ÏÏÓ¤ò»Ä¤·¤¿»Ü½Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÑÊ¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Éð¤Ï¤·¤À¤¤¤ËÅ¾Íî¤Îµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤¬¡¢¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Î»ûÆâ¤Ï¡Ä¡Ä¡£¥«¥ë¥Æ¤Î½çÈÖ¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¶öÁ³¤¬¤ï¤±¤¿¿ÍÀ¸¤Î¸÷¤È±Æ¤ò¡¢Åª³Î¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÈéÆù¤ò¹ª¤ß¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡ÖÀë¹ð¡×¡Ö±î¤ÎÄñ¹³¡×¡¢¼ã¤¯Èþ¤·¤¤½÷¤ËÀø¤àÀïØË¤ò¤¢¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Öé¬é¯Ï¢ÁÛ¡×¤Î»°ÊÓ¤ò²Ã¤¨¤¿ÂîÈ´¤ÊºîÉÊ½¸¡£
¢£Âè63²ó¡¡·³´ú¤Ï¤¿¤á¤¯²¼¤Ë
·³´ú¤Ï¤¿¤á¤¯²¼¤Ë
Å¨Á°Æ¨Ë´¡¦ËÛÅ¨¡¢½¾·³ÌÈÃ¦¡¢»ÊÎá´±Æ¨Èò¡¢Å¨Á°ÅÞÍ¿Æ¨Ë´¡¢¾å´±»¦³²¡£Î¦·³·ºË¡¾å¡¢»à·º¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤¿ºá¤ÇÀïÃÏ¤ÇºÛ¤«¤ì½è·º¤µ¤ì¤¿Ê¼»Î¤¿¤Á¡£ÀïÁè¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤òÉÁ¤¤¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤ËÃø¼Ô¤Î¼«ºîºÆÆÉ¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÁýÊäÈÇ¡£
¡Ò²òÀâ¡Ó¸ÞÌ£Àî½ãÊ¿
¡Ò´¬Ëö¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÓÀîÂ¼Ì«
¢£Âè62²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè61²ó¡¡Àï¤¤¤¹¤ó¤ÇÆü¤¬Êë¤ì¤Æ
Àï¤¤¤¹¤ó¤ÇÆü¤¬Êë¤ì¤Æ
¡Ø¶å½½ºÐ¡¢²¿¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤¡Ù¤Î¸¶ÅÀ¡£¼åµ¤¤ÊÉ×¤È¡¢µð³Û¤Ê¼Ú¶â¤òÇØÉé¤¤¹þ¤ó¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëºÊ¤ò¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤È¥Ú¡¼¥½¥¹¤ÇÉÁ¤¯Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£¤Û¤«¤Ë¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ý¤Ã¤Á¤Î½÷»Ë¡×¡Öº´ÁÒÉ×¿Í¤ÎÍ«½¥¡×¡Ö·ëº§Ìë¶Ê¡×¤Ê¤É¤Î·æºîÃ»ÊÓ7ÊÓ¡¢¿·ÁõÈÇ¤¢¤È¤¬¤¤ò¼ýÏ¿¡£
¢£Âè60²ó¡¡¶£¿Í¤ÎÝ£
²£ÉÍ¹Á¤ËÄäÇñÃæ¤Î¥Ú¥ë¡¼Á¥Æâ¤ÎÀ¶¹ñ¿Í¥¯¡¼¥ê¡¼¤ÏÅÛÎì¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬²òÊü¤·¤¿¡¢£±£¸£·£²Ç¯¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¦¥ë¡¼¥º¹æ»ö·ï¤¬Âêºà¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè60²ó¡¡ÀÄ¶Ì»â»Ò¹áÏ§
Æ°Íð¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï´ã¤â¤¯¤ì¤º¡¢²Â¿Í¤ÎÌÌ±Æ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éÂ÷¤·¤¿¼«ºî¤Î¶Ì´ï¤ò¡¢¤Ò¤È¤¹¤¸¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤ë¹©·Ý»Õ¤Î»°½½Í¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼¹Ç°¤òÉÁ¤¤¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤Ï¤¸¤á½¨ºî¸ÞÊÓ¼ýÏ¿
¢£Âè59²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè58²ó¡¡À»¾¯½÷
ÌµÆ»ÆÁ¤À¤¬¡¢ÁÖ²÷¤ÊËÛÊü¤µ¤ÈËä¤á¤é¤ì¤Ì¶õ¤·¤µ¤È¤ò¤â¤Ä¾¯Ç¯¾¯½÷¤òÀ¸¤À¸¤¤ÈÂª¤¨¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡ÖÀ»¾¯½÷¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÇØ¸å¤Î±Æ¡×¡Ö±ø¤ì¤¿Å·»È¡×¤Ê¤É»ÍÊÓ¤ò¼ýÏ¿¡£¡Ê²®µ×ÊÝÂÙ¹¬¡Ë
¢£Âè58²ó¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ò¤¸¤¡¦²Ð¿â¤ë¤ÎÊè
¥¢¥á¥ê¥«¤Ò¤¸¤¡¦²Ð¿â¤ë¤ÎÊè
¾¼ÏÂ20Ç¯9·î21Æü¡¢¿À¸Í¡¦»°µÜ±Ø¹½Æâ¤ÇÉâÏ²»ù¤ÎÀ¶ÂÀ¤¬»à¤ó¤À¡£ÇÂ¤À¤é¤±¤ÎÊ¢´¬¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥É¥í¥Ã¥×¤Î´Ì¡£¤½¤Î´Ì¤ò±Ø°÷¤¬°Å¤¬¤ê¤ËÅê¤²¤ë¤È¡¢±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ç»à¤ó¤À4ºÐ¤ÎËå¡¢Àá»Ò¤ÎÇò¤¤¹ü¤¬¤³¤í¤²¡¢·Ö¤¬¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¯¤È¤Ó¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£
ÉâÏ²»ù·»Ëå¤Î²î»à¤Þ¤Ç¤òÆÈ¼«¤ÎÊ¸ÂÎ¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¯ÉÁ¤¤¤¿¡Ø²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Ò¤¸¤¡Ù¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤Î2ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãø¼Ô¤Îºî²ÈÅª¸¶ÅÀ¤ò¼¨¤¹6ÊÔ¡£
¢£Âè57²ó¡¡ÄÉ¤¤¤Ä¤á¤ë
ÄÉ¤¤¤Ä¤á¤ë
»ÖÅÄ·º»ö¤ÏË½ÎÏÃÄÉÍÆâÁÈ´´Éô¤òÄÉÀ×Ãæ¡¢Æ±Î½·º»ö¤ò¸í¼Í¤·¤Æ°úÀÕÂà´±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÊÂ¦¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Î¥º§°Ö¼ÕÎÁ¤ò»ñËÜ¡Ê¤â¤È¤Ç¡Ë¤Ë¡¢»ÖÅÄÁ°·º»ö¤ÎÉÍÆâÁÈÄÉµÚ¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡£Ë½ÎÏÃÄ¤Î¡È·Ð±Ä³×Ì¿¡É¤¹¤é¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¿¬Èø¤ò½Ð¤µ¤ÌÉÍÆâÁÈ¤È¸ÉÆÈ¤ÊÂà¿¦·º»ö¤È¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤Æ®¤¤¡ª¡¡Ä¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤òÆüËÜ¤ÎÅÚ¾í¤Ë³«²Ö¤µ¤»¤¿½¨ºî¡ª
¢£Âè56²ó¡¡Áó¤¶¤á¤¿ÇÏ¤ò¸«¤è
Áó¤¶¤á¤¿ÇÏ¤ò¸«¤è
¥½Ï¢¤ÎÂÎÀ©¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¾®Àâ¤ò¤á¤°¤ë¶²¤ë¤Ù¤±¢ËÅ¡£¥ì¥Ë¥ó¥°¥é¡¼¥É¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¤Ê¤É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿½ê´ü¤ÎÂåÉ½Åª·æºî½¸
¢£Âè55²ó¡¡Çò¤¤æ¢°À
·õ¥öºê¡¦Çò¤¤æ¢°À
Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî´Þ¤à¡¢Î©¸¶Àµ½©¤ÎÂåÉ½ÅªÃ»ÊÔ½¸
ÆüËÜ¤ÈÄ«Á¯¤Î·ì¤ò°ú¤¯²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿·»Äï¤¬¡¢ÀïÁè¤È¤¤¤¦ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È¡¢¡É·ì¡É¤È¤Ï²¿¤«¤òÄÉµá¤·¤¿¡Ö·õ¥±ºê¡×¡£
¶âÂß¶È¼Ô¤òÆ§¤ßÅÝ¤¹»ö¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ñÌ¯¤ÊÃË¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÉÔ²Ä²ò¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«¤é¤âÇËÌÇ¤·¤Æ¤æ¤¯ÃæÇ¯¤Î¶µ»Õ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÇò¤¤æ¢°À¡×¡£
Ë×ÍîÀ£Á°¤Îµì²È¡¦¿ÑÀ¸²È¡£¤½¤Î½ªßá¤ò°ÇÌë¤Ëµ±¤¯äÀ²Ð¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤»¡¢½¾Äï¤È¤Î°¦¤ò¡É»à¡É¤ÇÄù¤á³ç¤Ã¤¿¿ÍºÊ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¿ÅÇ½¡×¡£
µÁÄï¤È¤ÎÂ«¤Î´Ö¤Î°¦¤ËÇ³¤¨¤¿¼ãºÊ¤òÉÁ¤¯¡ÖÎ®ÅÇÏ¡×¡¢ËãÌô·¢¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¡¢½÷¤ÈÌô¤ËÅ®¤ì¤ëÃË¤òÉÁ¤¯¡Öé¬é¯²°Éß¡×¡£
Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡¢³©Àî¾Þ¸õÊäºî¤Ê¤ÉÎ©¸¶Àµ½©¤ÎÂåÉ½Ã»ÊÔ5ÊÔ¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âè54²ó¡¡È¬É´Ä¹
¾¯Ç¯¡¦¸Í¾å±Ê¸à¤Ï¡¢Íä¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç°ìÆ¬¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£²ÈÂ²¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤êµ³¼ê¤ò»Ö´ê¡£ÌÈµö»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ï¥ä¥Æ¥ª¡¼¤Ç½é¾¡Íø¡¢¿Íµ¤µ³¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤ä¤¬¤ÆµªµÜ¶³»Ò¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤Î°ì¿ÍÈ¬É´Ä¹¤Ø¤ÎÆ»¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£Âè54²ó¡¡Îº½¥µ
½ªÀïÄ¾¸å¤ÎÃæ¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÊáÎº¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÊ¼¤ÎÎ®Ï²¤òÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ
¢£Âè53²ó¡¡Æú
Æú
1950Ç¯ÇÔÀïÄ¾¸å¤ÎÂçºå¡£»Í¹ñ¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤«¤é¡¢¹Åç¤«¤é¡¢Ì¾¸Å²°¤«¤é¡¢Ã°ÇÈ¤«¤éÅ·²¦»û±Ø³¦·¨¤Ë¤¹¤ß¤Ä¤¤¤¿ÀïºÒ¸É»ù¤¿¤Á¤Ï¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢Æú¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤Ä¤âµã¤½Ð¤¹¥«¥º¥Ò¥³¤È¸òÈÖ¤Î½äºº¤È¤ÎÃÈ¤«¤¤¿´¤Î¸òÎ®¤ò¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÂçºå¤ÎÆ÷¤¤¤Ë¤Î¤»¤ÆÉÁ¤¤¤¿Âè53²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£É½Âêºî¤Û¤«¡ÖÉ÷ÅÚ¡×¡ÖÁ±³¦¡×¡ÖËÒ²Î¡×¡ÖÀ¤À÷-»äÈÇ¡¦É×ÉØÁ±ºÈ¡×¤ò´Þ¤à¼î¶ÌÃ»ÊÔ½¸¡£
¢£Âè52²ó¡¡±ê´Ä
±ê´Ä
·ã¤·¤¯¡¢¤¢¤ë¤È¤¤Ï±¢¼¾¤Ë¡£
¸»ÍêÄ«¤ÎµóÊ¼¡¢³ùÁÒËëÉÜ¤ÎÀ®Î©¡½¡½ÂæÆ¬¤¹¤ëÉð»Î¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤¿¤Î¤«¡£
Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤Î·æºîÎò»Ë¾®Àâ
¢£Âè52²ó¡¡Ä¥¾¯»Ò¡Ê¥Á¥ã¥ó¥·¥ã¥ª¥Ä¡Ë¤ÎÏÃ
²Ö¤¢¤¶ÅÁ´ñ
·»²¦¤Ø¤ÎËÅÈÀ¤ò´ë¤ó¤À¤È¤µ¤ì¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤ë¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿µ¨²¦ðð¡Ê¤·¤ç¤¦¡Ë¡£Ì¾¤òÈë¤·¡¢Ä¥¾¯»Ò¡Ê¥Á¥ã¥ó¥·¥ã¥ª¥Ä¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Æ¨Ë´À¸³è¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£µíÁñ¡Ê¥Ë¥å¥¦¥Á¥ã¥ó¡Ë¤ÇÊô¸ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¾îÍÍ¤Îìä¾®°¹¡Ê¥Á¥ç¥¦¥·¥ã¥ª¥Á¥§¡Ë¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤¬¡¢¾¯»Ò¤¬ÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ä¡Ä¡£¤È¤¤¤¦Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤Î¡ÖÄ¥¾¯»Ò¤ÎÏÃ¡×¤Û¤«¡¢Õ§¸Ê¡Ê¤À¤Ã¤¡Ë¡¦ÁâÁà¤Ê¤ÉÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤òÂêºà¤Ë¡¢ËÅÎ¬¡¦È¿Íð¡¦ÈáÎø¡Ä¡Ä¡¢Îò»Ë¤òÂêºà¤Ëµõ¼Â¤ò¼è¤êº®¤¼¤ÆÉÁ¤¯¡¢·æºîÃæ¹ñÎò»ËÃ»ÊÔ£·ÊÔ¡£
¢£Âè51²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè50²ó¡¡¹«ÃÌ¡¡ËÜËÒÄâ
¹«ÃÌ¡¡ËÜËÒÄâ
Åìµþ¡¦¾åÌî¤ÎËÜËÒÄâ¤Ï¡¢Íî¸ì¤ä¹ÖÃÌ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ä¤É¤¦Íî¸ì²È¡¢¹ÖÃÌ»Õ¡¢¤Ê¤¸¤ß¤ÎµÒ¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ë¤¸¡£µÒÀÊ¡¢ÉñÂæ¡¢¤½¤·¤Æ³Ú²°¤¦¤é¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°¥½¥¤ò¤¿¤À¤è¤ï¤»¤¿¿Í´ÖÌÏÍÍ¡£·Ý¤ò°¦¤·°é¤Æ¤¿¿Í¡¹¤¬½»¤à¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤ÊÌÀ¤³¦¤ÎÊª¸ì¡£Âè£µ£°²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè50²ó¡¡¿Ð¤ÎÃæ
¿Ð¤ÎÃæ
Âè50²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ã±¹ÔËÜ¡Ø¿Ð¤ÎÃæ¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÆ»ÁÄ¿ÀËë¡×¡Ö°Å¤¤·ì¡×¡Ö¶¯¤¤½÷¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿Ð¤ÎÃæ¡×¤È¤¤¤¦4ÊÓ¤«¤é¤Ê¤ë¡£
Áª¹Í°Ñ°÷¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤È¤¯¤ËÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÂÆ£¹½Å¤ÎÉâÀ¤³¨¤ò½ä¤Ã¤ÆÄ¥¤ê¹ç¤¦ÃË½÷¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÆ»ÁÄ¿ÀËë¡×¤Ç¡¢4ºîÉÊÃæÍ£°ì¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤Ç¤¤¿»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÄ³»Ò¤¬¡¢¿ô¡¹¤ÎÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯¡Ö¶¯¤¤½÷¡×¤Ï¡¢¡ÖÏ·±î¡×¤È¤·¤Æ»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É½Âêºî¤Î¡Ö¿Ð¤ÎÃæ¡×¤Ï¡¢µÈ¸¶¤ÎÍ·½÷¤À¤Ã¤¿ºé»Ò¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¹¬¤»¤òµá¤á¤Æ¡¢ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿ÃË¤È½êÂÓ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤äÉ×¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤È¤Î´Ø·¸¤¬»×¤¦¤ËÇ¤¤»¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿ÃæÊÓ¡£¤½¤ÎÁ°È¾¤¬¡ÖÏªÁð¡×¤È¤·¤Æ»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ìÄ¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¤Ë¡¢¸åÈ¾¤Ï¡Ö¿Ð¤ÎÃæ¡×¤È¤·¤Æ³©Àî¾Þ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷¤Î¾ðÇ°¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¼Â¡¢Ãø¼Ô¤ÎÈ¾À¸¤ò±Ç¤·¤¿»ä¾®Àâ¤Ç¤â¤¢¤ë¼î¶Ì¤Î°ìºý¡£
¢£Âè49²ó¡¡½÷¤Î¤¤¤¯¤µ
½÷À¤¬ÀïÁ°¤Î´·½¬¡¢ÃËÀ¤Î²æ¤¬ÐÖ¡¦ÐþËý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì
¢£Âè48²ó¡¡¹¾Ê¬ÍøËþ»á¤ÎÍ¥²í¤ÊÀ¸³è
¹¾Ê¬ÍøËþ»á¤ÎÍ¥²í¤ÊÀ¸³è
¾¼ÏÂ°ì·åÀ¤Âå¤Î°¥´¿¡¢¤½¤·¤ÆÈá´î·à
ÂîÈ´¤Ê¿ÍÊªÉÁ¼Ì¤ÈÀ¤ÂÖÉ÷Â¯¤Î±Ô¤¤´Ñ»¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¼ÏÂ°ì·åÀ¤Âå¤ÎÈá´î·à¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´üÁ°¸å¤Î°ì»þÂå¤ò¤¯¤Ã¤¤ê¤È¹ï¤à¡£
²òÀâ¡§¾®¶ÌÉð
ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÇ¯¹æ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÆü¾ï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤âÆüµ¤È¤â»×¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È·ÚÌ¯Þ¯Ã¦¤ÊÊ¸¾Ï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÂçÊÑ¤Ê½ÐÍè»ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£Âè47²ó¡¡¸É½¥¤Î´ß
¸É½¥¤Î´ß¡Ê¾å¡Ë
ºâÀ¯Æñ¤ËÓÃ¤°»§ËàÈÍ¤ËÆÍÇ¡Ç»Èø»°Àî¼£¿å¤ÎËëÌ¿¤¬²¼¤ë¡£Ïª¹ü¤Ê³°ÍÍÄÙ¤·¤ÎºöËÅ¤ÈÃÎ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ê¿ÅÄ¿ÙÉé¤é»§ËàÈÍ»Î¤ÏÍÚ¤«Ç»Èø¤ÎÃÏ¤ËÉë¤¤¤¿¡£Íø¤ËÁö¤ë¾¦¿Í¡¢¼«Â¼¤Î¥¨¥´¤Ë¶¸ËÛ¤¹¤ëÉ´À«¡¢ÉåÇÔ¤·¤¤Ã¤¿¸øµ·Ìò¿Í¤é¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤Êý¤Î¾¡»»¤Ê¤Àï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£»Ë¾åÌ¾¹â¤¤ÊõÎñÂç¼£¿å¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÉÁ¤¯·æºîÄ¹ÊÔ¡£
¢£Âè47²ó¡¡Å·ºÍ¤È¶¸¿Í¤Î´Ö
20ºÐ¤ÇÄ¹ÊÔ¾®Àâ¡ØÃÏ¾å¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥æ¡¼¤·¡¢¤¤¤Á¤ä¤¯Ê¸ÃÅ¤ÎÎ®¹Ô»ù¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤ÇË×Íî¤·¤¿ÃË¡¢¼«Ê¬¤òÅ·ºÍ¤È¿®¤¸¤³¤ó¤ÀÅçÅÄÀ¶¼¡Ïº¤Î¶¸µ¤¤Ë¤â»÷¤¿À¸³¶¤ò¹îÌÀ¤ËÉÁ¤¯Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤Î·æºîÅÁµ¾®Àâ¡£
¢£Âè46²ó¡¡ê¥¤Î²Ï
ê¥¤Î²Ï: Ì¾ºîÀïµ
Âè»Í½½Ï»²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡½ËÜ½ñ¤Ï¡¢³©Àî¾Þ¤Î½ãÊ¸³Ø¤È¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤ÎÂç½°Ê¸³Ø¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤ÈÉ¾²Á¤Î¹â¤¤Ì¾ºî¡£¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Ï¡Ö¹ªåÌ¤ÊÊ¸¾Ï¤ÇÙ³¾ð¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡×¤È¤·¡¢ÂçÊ©¼¡Ïº¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤ÊºîÉÊ¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£ÀïµÊ¸³Ø¤Î¿è¡£
¢£Âè45²ó¡¡´ç¤Î»û
´ç¤Î»û¡¦±ÛÁ°ÃÝ¿Í·Á
¾¯Ç¯ÁÎ¤Î¸ÉÆÈ¤ÈÀ¨»´¤Ê¾ðÇ°¤Î¤¿¤®¤ê¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ëµ±¤¯¡Ö´ç¤Î»û¡×¡¢°¥¤·¤ß¤òÁ´¿È¤ËÈë¤á¤¿ÆÈÆÃ¤Î½÷ÀÁü¤ò¤¦¤Á¤¿¤Æ¤¿¡Ö±ÛÁ°ÃÝ¿Í·Á¡×¡£
¢£Âè44²ó¡¡ÇØÆÁ¤Î¥á¥¹
ÇØÆÁ¤Î¥á¥¹
Ìë¤ÎÈó¿Í´ÖÅª¤Ê½÷ëÔ¤·¤ÈÃë´Ö¤ÎÀµµÁ¤Î°å»Õ¡£Âçºå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ç¥«¥À¥ó¥¹¡¢¥Ë¥Ò¥ê¥º¥à¡¢Ìµµ¤ÎÏ¡¢¾ðÍß¡¢ÈÈºá¤¬É´µ´Ìë¹Ô¤¹¤ë°Û¾ï¶õ´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥ÉÅªÄ¹ÊÔ¿äÍý¾®Àâ¡£Âè»Í½½»Í²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡£
¢£Âè44²ó¡¡¤Ï¤°¤ìÇ°Ê©
Ç°Ê©½¡¤ÎÆâÉô¤Ë¤Æ¤¯¤ê¤Ò¤í¤²¤é¤ì¤ëÂ¯½¤Õ¤ó¤×¤ó¤¿¤ëÁªµóÀï¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä·Ú²÷¤ÊÉ®Ã×¤ÇÉÁ¤¡¢Âè44²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿É½Âêºî¤Û¤«¡¢Ê©¶µ¥Æ¡¼¥Þ¤Î°¥´¶¤òÍ¶¤¦3ÊÔ¤ò¼ýÏ¿¡£
¢£Âè43²ó¡¡ºøÍð
ºøÍð
ÃÓÇÈÀµÂÀÏº¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡¢Ê¸¸Ë¤È¤·¤ÆÉü´©¡ª ¿®½£¾¾ÂåÈÍ½½ËüÀÐ¡£ÇÏ²ö¤ê¤ÎÈÍ»Î¡¦Ê¿¸ÞÏº¤Ï¡¢²¹¸ü¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç¾ë²¼¤ËÃÎ¤é¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬È×¤ò°Ï¤ß¤¿¤¬¤ë¹¥¿ÍÊª¡£±£µïÃæ¤ÎÀèÂåÈÍ¼ç¡¦¿¿ÅÄ¿®Ç·¤Ë¤âµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¾´ý¤ÎÁê¼ê¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÈÍ¼ç¤Î¿®À¯¤¬ÆÍÇ¡Â´ÅÝ¡¢»°Æü¸å¤ËË×¤·¤Æ¾ë²¼¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÊó¤òÊ¹¤¤¤¿ËÙÊ¿¸ÞÏº¤ÎÌÜ¤Ë¡¢°ì½Ö¡¢°ÛÍÍ¤Ê±Ô¤¤¸÷¤¬Áö¤Ã¤¿¡¼¡£ Âè»Í½½»°²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡ÖºøÍð¡×¤Î¤Û¤«¡¢Éð»Î¤Î¤¢¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯»þÂå¤Ëºá¤òÈÈ¤·¤¿¤¢¤ëÈÍ»Î¤Î¹Ô¤¯Ëö¤òÉÁ¤¯¡Ö¸ëÈ×¤Î¼ó¡×¡¢ÈÍÆâ¹½ÁÛ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÃË¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡Ö»ÉµÒ¡×¡¢¶à¸·¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²ÐÉÕÅðÂ±²þ¤á¤Î´úËÜ¤ÎÌë¤Î´é¤Ï¡Ä¡Ä¡ÖÈë¿Þ¡×¡¢ËëËö¡¦ÌÀ¼£¤ÎÆ°Íð¤òÆÍ¤È´¤±¤¿Î¦·³¾¯¾¡¦¶ÍÌîÍø½©¤³¤ÈÃæÂ¼È¾¼¡Ïº¤òÉÁ¤¯¡ÖÂ±¾¡×¡£ ¼î¶Ì¤Î¸ÞºîÉÊ¤ò¼ýÏ¿¡£
¢£Âè42²ó¡¡Ô¥½½ÏºÀÚÊ¢»ö·ï
Ô¥½½ÏºÀÚÊ¢»ö·ï
Ææ¤ò»Ä¤¹È¬ÂåÌÜÔ¥½½Ïº¤Î»à¤ò¡¢Ì¾ÃµÄå¡¦Ï·Í¥²í³Ú¤¬ÂîÈ´¤ÊÃåÁÛ¤Ç¿äÍý¤¹¤ë¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÉ½Âêºî¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¼Ö°ú»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡ØÆàÍî»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤Ê¤É¡¢²ÖÆ»¤ÈÆàÍî¤ÎÌÀ°Å¤Î¶¤ËÀ¸¤¤ëÌò¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤Ëºà¤ò¤È¤ë£·ÊÓ¤ò¼ýÏ¿¡£Æ¬Ç¾ÌÀÚò¤Ë¤·¤ÆÞ¯Ã¦¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌ¾ÃµÄå¡¦²í³Ú¤òÆÀ¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì¤Îµõ¹½Èþ¤ÈÆæ²ò¤¤ÎÏÀÍýÀ¤¬¤ß¤´¤È·ë¾½¤·¤¿ËÜ³Ê¿äÍýÃ»ÊÓ½¸¡£
¢£Âè42²ó¡¡Ûæ¤Î¾ë
Ûæ¤Î¾ë
»ÊÇÏÎËÂÀÏºÅÁÀâ¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿! Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¿®Ä¹¡¢½¨µÈ¡Ä¡Ä¸¢ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤Î±¢¤Ç¡¢À¨Àä¤Ê»àÆ®¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆó¿Í¤ÎÇ¦¼Ô¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤«¤²¤í¤¦¤ÎÇ¡¤Èà¤é¤Î¼ÂÁü¤ò³è¼Ì¤·¤¿Ä¹ÊÔ¡£
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉãÊì¤ÈËå¡¢¤½¤·¤Æ°ìÂ²¤ò»´»¦¤µ¤ì¤¿±åÇ°¤È¡¢Ç¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤ò¤«¤±¤ÆË¿Ã½¨µÈ°Å»¦¤ò¤Í¤é¤¦°Ë²ì¼Ô¡¢³ëäÆ½ÅÂ¢¡£ÁêÄï»Ò¤Ç¡¢Ç¦¤Ó¤ÎÆ»¤ò¼Î¤Æ»Å´±¤ò¤·¡¢°Ë²ì¤òÇä¤Ã¤Æ¡¢½ÅÂ¢¤òÊá¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½ÐÀ¤¤ÎÊýÅÓ¤òµá¤á¤ëÉ÷´Ö¸ÞÊ¿¡£
Àï¹ñËö´ü¤Î¸¢ÎÏÁè¤¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î°Ë²ì¼Ô¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤ÊÀ¸¤¤¶¤Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤«¤²¤í¤¦¤Î¤´¤È¤Ç¦¼Ô¤Î¼ÂÁü¤ò³è¼Ì¤·¡¢Îò»Ë¾®Àâ¤Ë¿·¤·¤¤»þÂå¤ò²è¤·¤¿Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡£
¢£Âè41²ó¡¡ï´»Õ
ï´»Õ
ÌµÌÃ¤ÎÅá¤ËÌ¾¾¢¤Îµ¶ÌÃ¤òÀÚ¤ëï´»Õ¤È¤½¤ì¤ò¸«ÇË¤ë´ÕÄê²È¤ÎÂÐ·è¤òÉÁ¤¯Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡Öï´»Õ¡×¤Î¤Û¤«¡¢·Ý¤ÎÀ¤³¦¤Ëºà¤òÆÀ¤¿½é´üÃ»ÊÓ½¸
¢£Âè41²ó¡¡ÇÏÊ¥Àî
´ä¼ê¸©ËÌÉô¤òÎ®¤ì¤ëÇÏÊ¥Àî¤Î¤Û¤È¤ê¤Î½¸Íî¤¬ÉñÂæ¡£ÆîÉôÈÍ¤Î¸æÍÑ¾¦¿Í¤Î¸åºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¤µ¤È»Ò¤Î£·£°Ç¯¤ËµÚ¤ÖÀ¸³¶¤ò¼´¤Ë¡¢ËëËö¤«¤éÂçÀµËö¤Þ¤Ç£´Âå¤Ë¤ï¤¿¤ë²ÈÂ²¤Î°¦¤È»à¡¢Èá¤·¤ß¤ò£±£²¤ÎÏ¢ºîÃ»ÊÔ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡£
¢£Âè40²ó¡¡Áí²ñ²°¶Ó¾ë
Áí²ñ²°¶Ó¾ë
¾ë»³»°Ïº¤¬ÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¡¢·ÐºÑ¾®Àâ¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡£
¤½¤Î¾ë»³Ê¸³Ø¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ¾®Àâ¤Î³¡¡£¼î¶Ì¤Î¼·Ã»ÊÔ¤ò¼ýÏ¿¡£
Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÉ½Âêºî¤Ï¡¢³ô¼çÁí²ñ¤ÎÀÊ¾å¤ä¤½¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ç¡¢Ì¿¤¬¤±¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë¡¢ºâ³¦¤Î±ÆÉð¼Ô¤È¤â¤¤¤¨¤ëÁí²ñ²°¤ÎÏ·¥Ü¥¹¤òÉÁ¤¯É¾È½ºî¡£¤Û¤«¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Î»þ¤À¤±¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤Î½ÅÌò¤Î¿ÈÂå¤ê¤Ç¸«Éñ¤¤¤äÄ¤Ìä¤Ë¤æ¤¯¸Þ½½ÃË¤ÎÈá¤·¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö»ö¸ÎÀìÌ³¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ñËÜ¼çµÁ¼Ò²ñ¤Î¤«¤é¤¯¤ê¡¢±¢ËÅ¤Ê¤É¤ò¡¢ÆþÇ°¤Ê¹Í¾Ú¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¹½À®ÎÏ¤ÇÉÁ¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ê¼Ò²ñ¾®Àâ7ÊÔ¤ò¼ý¤á¤ë¡£
¢£Âè40²ó¡¡Íî¤Á¤ë
Íî¤Á¤ë/¹õ¤¤ÌÚ¤ÎÍÕ
¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤ÈÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¼ê¡¢¿¼¤¤Ù³¾ðÀ¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Î¤¿¤¯¤é¤ß¤ËËþ¤Á¤¿Ã±¹ÔËÜÌ¤¼ýÏ¿ºîÉÊ¤ò´Þ¤à14ÊÓ¡£Ê¸¸Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÔ½¸¡£
¢£Âè39²ó¡¡²Ö¤Î¤ì¤ó
²Ö¤Î¤ì¤ó
Âçºå¤Î³¹Ãæ¤Ø¤ï¤Æ¤Î²Ö¤Î¤ì¤ó¤ò´ö¤Ä¤â´ö¤Ä¤â»Å³Ý¤±¤¿¤¤¤Î¤ä¡½¡½ºÙÏÓ°ìËÜ¤Ç¤ß¤´¤È¤Ê´óÀÊ¤òºî¤ê¤¢¤²¤¿Ï²²Ö½÷¤Î¤Éº¬À¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¢£Âè39²ó¡¡ÀÖ¤¤Àã
ÀÖ¤¤Àã
ÇÔÀï¸å¤ÎÄ¹½Õ¡£¤«¤Ä¤ÆËþ½£¹ñ¤Î¼óÅÔ¤Ç¡Ö¿·µþ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤Î³¹¤Ï¡¢¥½Ï¢·³¤ÎÀêÎÎ²¼¤«¤é¹ñÌ±À¯ÉÜ¤ÎÅý¼£¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ç¶¦»º·³¤Ë¤è¤êÀêÎÎ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÊÆ¹ñ¶¡Í¿¤ÎÉð´ï¤ÇÉðÁõ¤·¤¿¹ñÌ±ÅÞ·³¤ËÃ¥´Ô¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÇÔÀï¸å¡¢ºßÎ±Ë®¿Í¤ÏÐÚÎº¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿¦¤ò¼º¤¤¡¢¼¡¡¹¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ëÅý¼£¼Ô¤ÎÀ¯ºö¤ÇËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¡£
Âè39²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡Ê¾¼ÏÂ33Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ë¼õ¾Þºî¡£È¾À¤µª¤Ö¤ê¤ÎÉü´©¡£
¢£Âè38²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè37²ó¡¡¥ë¥½¥ó¤ÎÃ«´Ö
¡ÖÀïÁè¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¡½°ìÊ¼»Î¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÉë¤¡¢²×Îõ¤ÊÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿Ãø¼Ô¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬²¿Ç¯¤Ä¤Å¤³¤¦¤È¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÀï¾ìÀ¸³è¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÇö¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¹ï°õ¤ò»ä¤ÎÂÎ¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬Çö¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤àµ¤»ý¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤¤¡¢¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£ËÜ½ñ¤ÏÀÄ½Õ¤òÀïÁè¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¼»Î¤¬½ñ¤ÄÖ¤Ã¤¿¸É¹â¤ÎÀïÁèÊ¸³Ø¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè36²ó¡¡¾¡±¨
¢£Âè36²ó¡¡¤ª¶ã¤µ¤Þ
¤ª¶ã¤µ¤Þ
ÀéÍøµÙ¤ÎÌ¼¡¦¤ª¶ã¤Î¶»¤Ë¤Ï¡¢ºæ¤Î¹ë¾¦¡¦ËüÂå²°½¡°Â¤Ë²Ç¤¤¤À¸å¤â¡¢½éÎø¤Î¥¥ê¥·¥¿¥óÂçÌ¾¡¦¹â»³±¦¶á¤ÎÐß¡Ê¤ª¤â¤«¤²¡Ë¤¬¤Ò¤½¤«¤ËÀ¸¤¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¤ª¶ã¤ÎÈþËÆ¤Ï¡¢ºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¡¦½¨µÈ¤Î´Ø¿´¤ò¤Ò¤¡¢¤½¤ÎíÂíà¤¬¡¢¤ª¶ã¤ÈÍøµÙ¤ò²×¹ó¤Ê±¿Ì¿¤ÎÂÞ¾®Ï©¤Ë°ú¤¤º¤ê¤³¤à¡Ä¡Ä¡£Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤òÀ¸¤¤¿Çö¹¬¤ÎÈþ½÷¤òÉÁ¤Âè£³£¶²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿Ì¾ºî¤Ë¡¢Ê¿²ÈÌÇË´¤ËÀ¸³¶¤òÅÒ¤·¤¿ÁÎ¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤òÄÖ¤ë¡Ø¼åË¡»Õ¡Ù¤ò²Ã¤¨¤¿ËÜ³ÊÎò»Ë¾®Àâ½¸¡£
¢£Âè35²ó¡¡ÊÉ¤Î²Ö
¢£Âè35²ó¡¡ÅõÂæµ´
ÅõÂæµ´
¸¯ÅâÉû»È¤È¤·¤ÆÅâ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿Éã¡¦ÀÐº¬¡Ê¤¤¤ï¤Í¡Ë¤òµá¤á¡¢Æ»ËãÏ¤¡Ê¤ß¤Á¤Þ¤í¡Ë¤Ï¤«¤ÎÃÏ¤ØÉë¤¤¤¿¡£Æó½½¿ôÇ¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½Ð²ñ¤Ã¤¿Éã¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ËÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡¡Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÉ½Âêºî¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥ë¿·¿ÍÇÕÂè°ì²ó¼õ¾Þºî¡Ö»Ò¼é¤ê¤ÎÅÂ¡×¡¢°Û¿§ºî¡Ö¿åÍÅµ¡×¤Ê¤É½é´ü¤ÎºîÉÊÏ»ÊÔ¤ò¼ýÏ¿¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¾®Àâ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌÖÍå¤·¤¿¡¢µð¾¢¤Î¸¶ÅÀ¡ª
¢£Âè34²ó¡¡¹á¹Á
¹á¹Á¡¦Âù¿å·Ì
¡ÖÎàµ©¤Ê¤ë·æºî¡£»ä¤¿¤Á¤Î´Å¤µ¤òº¬Äì¤«¤éÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×(Åì»³¾´ÎÉ»á¡Ö²òÀâ¡×¤è¤ê)
¶â¤À¤±¤À¡£¶â¤À¤±¤¬¤¢¤Æ¤Ë¤Ê¤ëÍ£°ì¤Î¤â¤Î¤À¡½¡½¡£
Àï¸å¤Þ¤â¤Ê¤¤¹á¹Á¤Ç¡¢¸Î¶¿¤ò¼Î¤Æ¤¿ÂæÏÑ¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¡¢°ì¶å¸ÞÏ»Ç¯¡¢³°¹ñ¿Í½é¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹á¹Á¡×¡£ÆüËÜÅý¼£¤È¹ñÌ±ÅÞ¤Î°µÀ¯¤Î¤â¤È¡¢¤¢¤ëÂæÏÑ¿ÍÀÄÇ¯¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿ºÃÀÞ¤ÈµõÌµ¤ò¼çÂê¤È¤¹¤ë¡ÖÂù¿å·Ì¡×¡£Ãø¼Ô¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤¬·ë¾½¤·¤¿ÂåÉ½ºî¤Ë¡¢ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¿ïÉ®¡Ö»ä¤Î¸«¤¿ÆüËÜ¤ÎÊ¸ÃÅ¡×¤òÁýÊä¤·¤¿¿·ÈÇ¡£¡Ò²òÀâ¡ÓÅì»³¾´ÎÉ
¢£Âè34²ó¡¡¶¯ÎÏÅÁ
¶¯ÎÏÅÁ¡¦¸ÉÅç
»³³Ù¾®Àâ¤Ë¿·¶ÃÏ¤òÂó¤¤¤¿¡¢Ãø¼Ô¤Î½é´üÃ»ÊÔ½¸
50´Ó(Ìó187¥¥í)¤â¤ÎµðÀÐ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÇòÇÏ³Ù»³Äº¤ËÄ©¤à»³ÃË¤òÉÁ¤¤¤¿½è½÷ºî¡Ö¶¯ÎÏ(¤´¤¦¤ê¤)ÅÁ¡×(Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ)¡£ÉÙ»Î»³Äº´ÑÂ¬½ê¤Î·úÀß¤ËÀ¸³¶¤òÊû¤²¤¿°ìµ»»Õ¤ÎÊª¸ì¡ÖÅà½ý¡×¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤ÎÎ¥Åç¤Ç¸ÉÆÈ¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éµ¤¾Ý´ÑÂ¬¤ËÎå¤à¿Í¤Ó¤È¤òÉÁ¤¯¡Ö¸ÉÅç¡×¡£ÌÀ¼£35Ç¯1·î¡¢ÀÄ¿¹ÊâÊ¼Âè¸ÞÏ¢Ââ¤Î210Ì¾¤ÎÊ¼¤¬ÁøÆñ¤·¤¿Èá·àÅªÀãÃæ¹Ô·³¤òÉÁ¤¯¡ÖÈ¬¹ÃÅÄ»³¡×¡£¤Û¤«¤Ë¡Ö¤ª¤È¤··ê¡×¡Ö»³¸¤Êª¸ì¡×¤Ê¤ÉÁ´6ÊÔ¡£
¡È»³"¤òÃÎ¤ê¡ÈÀã"¤ò¡ÈÉ÷"¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃø¼Ô¤Î·æºîÃ»ÊÔ½¸¡£
¢£Âè33²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè32²ó¡¡¥Ü¥í²È¤Î½Õ½©
¥Ü¥í²È¤Î½Õ½©
·ÚÌ¯¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ç»Ô°æ¤Î¿Í¤Ó¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉÁ¤¤¤¿Çßºê½ÕÀ¸¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿É½Âêºî¤Û¤«¡¢¡Ö¹õ¤¤²Ö¡×¡ÖÎí»Ò¡×¤Ê¤ÉÆ±¾Þ¤Î¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿Á´»ÍÊÓ¤È¡¢¼«ºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤Ã¤¿¿ïÉ®¤òÊ»¤»¤Æ¼ý¤á¤ë¡£Ê¸¸Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ½¸¡£
¡Ò´¬Ëö¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÓÌîÏ¤Ë®Äª¡Ò²òÀâ¡Ó²®¸¶µûÍë
¢£Âè32²ó¡¡¹â°Â¸¤Êª¸ì
Ãæ·¿¤ÎÆüËÜ¸¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÎÄ¸¤¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤¹¤°¤ì¤¿¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¸¤¤È¡¢µìÀ©¹â¹»À¸»þÂå¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¨¤¬¤¤¤¿Æ°ÊªÊ¸³Ø¤Î·æºî¡£
¢£Âè31²ó¡¡½ª¿ÈÌ¤·è¼ü
¢£Âè30²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè29²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè28²ó¡¡ÈÀÍð
ÈÀÍð
2¡¦26»ö·ï¡½¡½¾¼ÏÂ11Ç¯2·î26ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ðÂ¡¹¤È¤Õ¤ëÀã¤ò·³·¤¤ÇÆ§¤ß¤·¤á¤Æ¡¢¾¼ÏÂ°Ý¿·¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤ËÆÃ¸¢³¬µéÂÇÅÝ¤ò¤á¤¶¤¹Î¦·³ÀÄÇ¯¾¹»¤¬¡¢1400Í¾¤ÎÊ¼¤ò¤Ò¤¤¤¤Æí¬µ¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ÖÈÀÍð¡×¤Ï¡¢Î¦·³¤Ë¤ª¤±¤ëÅýÀ©ÇÉ¤È¹ÄÆ»ÇÉ¤ÎÇÉÈ¶Áè¤¤¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë·³¤Î»ØÆ³¸¢Áè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ÄÆ»ÇÉ¡¦ÁêÂôÃæº´¤Î±ÊÅÄ·³Ì³¶ÉÄ¹»Â»¦»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤³¤ÎÀã¤ÎÄ«¤ÎÈá·à¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë»ê¤ë¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤È»ö·ï¤Î²áÄø¤ò¡¢À¤É¾¹â¤¤¡Ö¾¼ÏÂ·³È¶¡×¤Îºî¼Ô¤¬¡¢¤½¤ÎÊú²û¤¹¤ëÎò»ËÅª¼Ò²ñ¾®Àâ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é»ñÎÁ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢À¯¼£¤ÎÉåÇÔ¡¢·³Éô¤ÎÀ¯¼£´ØÍ¿¡¢ÀÄÇ¯¾¹»¤Î¶ìÃï¤È¤½¤Î¸í»»¤òÁ¯Îõ¤ËÉÁ¤¯¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡£
¢£Âè27²ó¡¡ºá¤Ê½÷
ÀÖ¤¤»¦°Õ¡¿ºá¤Ê½÷
É×¤È»Ò¶¡¤ÎÉÔºß¤Î°ìÌë¡¢¶¯Åð¤ËÆ§¤ß¤³¤Þ¤ì¤¿¡¢°ì¿Í¤ÎÊ¿ËÞ¤Ê¼çÉØ¤È¶¯Åð¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÆü¾ïÅª¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¶²ÉÝ¤ÈÉÁ¤¯¿´Íý¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ÖÀÖ¤¤»¦°Õ¡×¡£ÉÏ¤·¤¯ÉÔ¹¬¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤¿¤À°ì¶Ú¤ËÃË¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤·¤«¤Ê¤¤²Ä°¦¤¤½÷¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ëÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¡Öºá¤Ê½÷¡×¡£ÀººÙ¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ÎÃ°Ç°¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤È¡¢ÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë½÷¤Î¾ð´¶ÉÁ¼Ì¤ÎÁÐÊý¤¬¶Á¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î°¥¤·¤µ¤È¿Í´Ö°¦¤Ø¤È¼ýÚÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Ä¹Ã»ÊÔ¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¼ýÏ¿¡£
¢£Âè26²ó¡¡¥¤¥¨¥¹¤Îêã
¢£Âè26²ó¡¡ÎëÌÚ¼ç¿å
ÎëÌÚ¼ç¿å
»ÍÃ«±öÄ®¤Î¤Ï¤º¤ì¤Ç¾®¤µ¤ÊÆ»¾ì¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ëÎëÌÚÅÁÆâ¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿å¤È¤¤¤¦Ðæ¤¬¤¤¤¿¡£ÅÁÆâ¤Ï¡¢¼ç¿å¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«ÂçÂÎ¤Î¤³¤È¤Ï»¡¤·¤¬¤Ä¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¼è¤êÁ¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤è¤¤¤èº£Æü¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£º£Ìë³«¤«¤ì¤ë·î¸«±ã¤Î¸æÁ°¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êÍðË½¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¼ç¿å¤Ï¡¢²¿¤«¶»¤ËÈë¤á¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¤â¤Î¤Î¸À¤¤Êý¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Âè25²ó¡¡±Ñ¸ì²°¤µ¤ó
±Ñ¸ì²°¤µ¤ó
Æþ¼Ò10Ç¯¤ÎÉ÷´ÖµþÂÀ¤Ï¡¢µ¤Æñ¤·¤¤¼ÒÄ¹¤Î½ÐÄ¥¤Ë¿ï¹Ô¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤ª´ã¶À¤ËÅ¬¤¨¤Ð¡¢Âç½ÐÀ¤¡£µ¡·ù¤òÂ»¤Í¤¿¤é¡¢¤ªÀè¿¿¤Ã°Å¡£¼ÒÄ¹¤Ï¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤ë¸µ°¦¿Í¤È¤Î°©À¥¤ò´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢É×¿Í¤«¤é¤ÏÆó¿Í¤ÎÌ©²ñ¤òÁË»ß¤»¤è¡¢¤È¸·Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡£É÷´Ö¤ÎÁªÂò¤Ï!?(¡Ö¿ï¹Ô¤µ¤ó¡×)¤Û¤«¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î°¥´¿¤òÉÁ¤¯Á´10ÊÔ¡£ÉÔ¾òÍý¤Ê¿¦¾ì¤äÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾å»Ê¤ËÓÃ¤°¡¢¼ã¤¤ÆÉ¼Ô¤³¤½É¬ÆÉ¡£Æ¯¤Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾ºî¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª
¢£Âè24²ó¡¡¿¿ÀâÀÐÀî¸Þ±¦±ÒÌç¡¦Ä¹º¨²Î
ÀÐÀî¸Þ±¦±ÒÌç¡Ê¾å¡Ë
±ó½£Ì£Êý¥ö¸¶¤Ë½»¤ß¤Ä¤¤¤¿Î®¤ì¼ÔÉ×ÉØ¤Ë¡¢Å··¼¤Î¤´¤È¤»Ò¤¬¤Ç¤¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂç´ïÎÌ¡¢¸Þ¡¢Ï»ºÐ¤È¤â¤Ê¤ì¤ÐÆÈ¤ê¹ÓÌî¤ò¶î¤±¤Æ¸Ñ¤äÃ¬¤ò¼í¤ë²øÆ¸¡¢¸å¤ÎÂçÅð¡¦ÀÐÀî¸Þ±¦±ÒÌç¤Ç¤¢¤ë¡£»þ¤ÏÀï¹ñ¡£Æ£µÈÏº¡¢²È¹¯¡¢¿®¸¼¤é¤Î·ì¤Ê¤Þ¤°¤µ¤¤Å·²¼¼è¤ê¤ÎÎ¢¤Ç¡¢ÌîÅð¤Î½÷Æ¬ÌÜ¤ò¤âÇÛ²¼¤Ë¤ª¤µ¤á¡¢¡Ö¿Í´Ö¤É¤â¤Î¾®¸¤·¤µ¤ËÂçË¤¤ò¤Ö¤ÃÊü¤¹¡×¿À½Ðµ´Ë×¤ÎÂçË½¤ì¡ª¡¡ËÛÊü¤ÊÁÛÁüÎÏ¤È¼«ºß¤ÊÊ¸ÂÎ¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÄË²÷Ä¹ÊÔ¡£
¢£Âè23²ó¡¡Å·¹Ä¤ÎË¹»Ò
¢£Âè23²ó¡¡¼¹¹ÔÍ±Í½
¢£Âè22²ó¡¡³¤¤ÎÇÑ±à
¢£Âè21²ó¡¡ÌÌ¡¡»ÉÀÄ
Å¾¤¬¤ê»î¹ç¡¡ÌÌ¡¡»ÉÀÄ
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÂÐ½ÀÆ»¤Î»î¹ç¡£ÆüËÜ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÅÒ¤±¤ÆÀï¤¦¤¬¾¡»»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡ÖÅ¾¤¬¤ê»î¹ç¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÇì¼ß¤Ç¸µ·®¤À¤Ã¤¿Ï·¿Í¤¬¼ã¤¤½÷¤ò°Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Èà½÷¤Ë¤ÏÎø¿Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÖÌÌ¡×¡£¼ã¤¤½÷¤Î»ÉÀÄ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿ÃË¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö»ÉÀÄ¡×¡£Ã»ÊÔ»°ËÜ¤ò¼ýÏ¿
¢£Âè20²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè19²ó¡¡¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥ä»³³ÙÀï
¢£Âè18²ó¡¡»³È«¡¦²ë¤Èºû½®
¢£Âè17²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè16²ó¡¡´²ÍÆ¡¦¤½¤ÎÂ¾
¢£Âè16²ó¡¡¶¯¾ð¤¤¤Á¤´¡¦¤½¤ÎÂ¾
¢£Âè15²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè14²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè13²ó¡¡±ÀÆî¼éÈ÷Ê¼
¢£Âè12²ó¡¡¾åÁíÉ÷ÅÚµ¡¦¤½¤ÎÂ¾
¢£Âè11²ó¡¡·³»öÍ¹ÊØ
¢£Âè11²ó¡¡¾®»Ø¡¦¤½¤ÎÂ¾
¢£Âè10²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè9²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè8²ó¡¡³õ¼ó¡¦½©ÅÄ¸ý¤Î·»Äï
¢£Âè7²ó¡¡¥Ê¥ê¥óÅÂ²¼¤Ø¤Î²óÁÛ
¥Ê¥ê¥óÅÂ²¼¤Ø¤Î²óÁÛ
¢£Âè6²ó¡¡¥¸¥ç¥óèß¼¡ÏºÉºÎ®µ¡¦¤½¤ÎÂ¾
¥¸¥ç¥óèß¼¡ÏºÉºÎ®µ
¢£Âè5²ó¡¡¼õ¾Þºî¤Ê¤·
¢£Âè4²ó¡¡¿ÍÀ¸¤Î°¤Êò
¢£Âè3²ó¡¡Å·Àµ½÷¹çÀï¡¦ÉðÆ»Ñ£ÐÔµ
Å·Àµ½÷¹çÀï¡¦ÉðÆ»Ñ£ÐÔµ
½÷¤¿¤Á¤ÎÀÅ¤«¤ÇÎõ¤·¤¤Æ®¤¤¡£Âçºä¾ë¤ÎÂç±ü¤ÇË¿Ã½¨µÈ¤ÎÉ×¿Í¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÆ®Áè¡¢¤½¤ì¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÀéÍøµÙ¤ÎÌ¼¤Î¹Ô ¤¯Ëö¤Ï¡½¡½¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ£²ºîÉÊ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿·æºîÃ»ÊÔ½¸¡£
¢£Âè2²ó¡¡µÈÌîÄ«ÂÀÊ¿µ
¢£Âè1²ó¡¡ÄáÈ¬Äá¼¡Ïº¡¦É÷Î®¿¼Àî±´ ¤½¤ÎÂ¾
ÄáÈ¬Äá¼¡Ïº
Äá²ìÄáÈ¬¤ÈÄá¼¡Ïº¤Ï½÷¤Î»°Ì£ÀþÃÆ¤¤ËÃË¤ÎÂÀÉ×¤ÈÄÁ¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¿·Æâ¸ì¤ê¡£¼ã¼ê¤Ê¤¬¤é¥¤¥¤Î¹ç¤Ã¤¿·Ý¤ÇÌ¾¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£Æâ¿´¤Ç¤Ï°¦¤·¹ç¤¦Æó¿Í¤À¤¬¡¢°ìÅ°¤ÊÀ³Ê¸Î¤Ë·ö²Þ¤¬Â¿¤¯¡¢À²¤ì¤Æ·ë¤Ð¤ì¤ëÄ¾Á°¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÍµÊ¡¤Ê²ñÀÊÎÁÍý²°¤Ë²Ç¤¤¤ÀÄáÈ¬¤È¡¢¿Íµ¤¤ò¼º¤¤Å¾Íî¤¹¤ëÄá¼¡Ïº¡£»°Ç¯¸åºÆ²ñ¤·¤¿Æó¿Í¤Î¹Ô¤¯Ëö¤òÉÁ¤¯É½Âêºî¤Ë¡ØÉ÷Î®¿¼Àî±´¡Ù¤Ê¤É»°ÊÔ¼ýÏ¿¤Î·æºî½¸¡£
