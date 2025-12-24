フリーアナウンサーの羽鳥慎一（54）が、24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身がキャスターを務める番組での、コメンテーターに対する“不満”をぶっちゃけた。

この日は、同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）でコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏とともに出演。今年放送10周年を迎えた同番組について、「こんなに続くと思わなかったです、本当に」と羽鳥。「最初は視聴率っていう大事な指標もあって、そこもなかなか難しかったんですけれど、本当に10年続いたのは大きな節目だなと思います」と語った。

そして「玉川さんが毎日出てくれて、玉川さんを中心に長嶋一茂さん、石原良純さん」と、金曜コメンテーターの元プロ野球選手でタレント・長嶋一茂、月曜コメンテーターの俳優・石原良純の名前を挙げ、「放送が終わればいい人なんですけど、放送中はもう本当に言うことを聞かない、個性豊かな方々、そのお陰です」と感謝した。

司会の黒柳徹子から「本音でコメントするんですって？」と聞かれると、羽鳥は「ケンカしてんのかなって思う時があります」と告白。「ホントにケンカしてるわけなじゃいですもんね、仲いいですもんね？」と確認すると、玉川氏は笑いながら「違います」と否定。「でもあの瞬間は本気かもしれない。だけどそれはやっぱり終わったあとは違う。すぐに仲良くという感じ」と説明した。

そのため「お2人とも番組を楽しんでらっしゃる」という黒柳に、羽鳥は「私は大変ですよ」と吐露。「好き勝手しゃべって、なんか時間がないって言う。そりゃそうだろうなって思うんですけど、でもその好き勝手しゃべってくれるのが凄く楽しい」とフォローした。

さらに「玉川さん、良純さん、一茂さん、“3大勝手にしゃべる人”がいて楽しい」と重ねると、玉川氏は「一茂さんが、僕がいっぱいしゃべってるって言うんですよ」と不満な様子。「僕からすると“あなたでしょ、それは”って思う」といい、「だから測ってみた、時間を。そしたら倍ぐらい一茂さんのほうが時間を使ってる」と意外な事実を明かすと、羽鳥は「ホントですか？」と首をかしげならが「私からみればどっちもどっちです」とツッコんでいた。