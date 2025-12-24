Hey! Say! JUMP山田涼介、脱退疑惑否定「安心して見ていただければ」個人HP開設巡る憶測受け回答
【モデルプレス＝2025/12/24】Hey! Say! JUMPの山田涼介が24日、自身のInstagramにてライブ配信を実施。個人ホームページを開設することを発表した。
山田はこの日、トナカイの角やクリスマスを思わせるコスプレを身に着け登場。同日14時より個人のホームページを開設することを発表し「自己紹介ページみたいな感じ」「より幅広い方々に知っていただきたいなということです」と説明した。また、ホームページ用に撮り下ろした写真が載っていることも伝え、「それが僕からのプレゼントになるかな」と話していた。
また、「誤解招きたくなかったから。ちゃんと自分の口から言おうかなって。個人のなにかをやるから、ホームページ作るからといって『メンバー抜けんの？』みたいに思われても嫌だし…」とインスタライブでの発表となった理由について説明。その後、笑顔を見せ「抜けません！」「安心して見ていただければなと思います」と伝えていた。（modelpress編集部）
