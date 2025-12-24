石破茂前首相が2025年12月23日放送のテレビ番組「ホンネ喫茶永田町」（フジテレビ系）に出演し、メディアに対しての印象について「好意的に思ったことはない」と話した。

エゴサーチは「全部見てたら精神状態がおかしくなる」

番組では、元NHKの神田愛花アナウンサーが、東京・赤羽の居酒屋で石破氏の本音を引き出すという企画を放送。石破氏と神田アナがお酒を飲んだほか、石破氏がその食べ方をめぐり波紋を広げた「おにぎり」を食べる場面もあった。

その中で、神田さんは石破氏に聞きたい素朴な疑問として「SNSでエゴサーチはしますか？」と質問した。石破氏は、「しない」「全部見てたら精神状態がおかしくなる」と回答した。

続けて、会見などでの発言については「最高に悪意で捉えるとどうなるかということを想像しながら喋っているつもり」とその慎重さを明かし、一方で「なかなかはまっちゃうことが多いですけどね」と話した。

神田アナから「好きじゃないですか？メディア」と尋ねられると、「あんまり好意的に思ったことはないなあ」とぶっちゃけ。石破氏はさらに、「特にお台場あたりにあるテレビ局」と話した。この番組はフジテレビの番組だ。神田アナは「ああ、うちだ」と言い、スタジオからは笑いが上がった。