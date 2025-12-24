M’DREA発リカバリー発想。今の私に寄り添うノンワイヤーブラmeguru誕生

体調やライフステージによって、下着の「心地よさ」は日々変わっていくもの。昨日は平気だった締めつけが、今日はつらく感じることもあります。グラマーサイズ専門ブランドM’DREAの経験をもとに誕生した新ブランド「meguru」は、支えることと休ませること、そのどちらも否定しない発想から生まれました。変化する体に無理をさせず、今の自分に合う一枚を選ぶ。そのためのやさしい選択肢が、ここにあります。

変化する体に寄り添うmeguruの思想

meguruは、妊娠・出産・授乳、更年期といった体の変化を前提に設計された下着ブランドです。

F～Nカップを支えてきたM’DREAのフィッティング経験から、「補整ブラだけではつらい日がある」という声に向き合い誕生しました。

整えるのではなく、受け止める。支えたい日も、休ませたい日も、その日の状態に合わせて選べる存在を目指しています。

コットンおうちブラの快適設計

「meguruコットンおうちブラ」は、価格16,000円、21サイズ展開でB～Oカップ相当まで対応。カラーはブラックのみです。コットン素材を採用し、長時間着用しても負担を感じにくい設計に。

深めのカップと幅広アンダーベルトでノンワイヤーでも安定感を確保しました。

カップとパッド一体型で着脱や洗濯も簡単。背面にはリライブプリントを搭載し、外側配置で肌への刺激を抑えています。

前開きで支えるオールサポートブラ

「meguruオールサポートブラ」は価格20,000円、サイズはXS・S・M・L展開、カラーはブラック。前開き仕様で着脱しやすく、産前産後や授乳期、術後など幅広いシーンに対応します。

YKKファスナーと不織布ガードで肌当たりにも配慮。モールド加工を施した二重構造が、バストの左右差やサイズ変化にやさしくフィットします。付属の多用途ベルトでサポートの幅も広がります。

今の私を大切にする一枚を

meguruの下着は、頑張る体を無理に整えるためではなく、休ませる選択肢として生まれました。コットンおうちブラも、オールサポートブラも、価格やサイズ、用途が明確で選びやすいのが魅力です。

12月19日（金）11:00よりMakuakeで先行販売中。※着用感・見え方には個人差があります。今の自分にちょうどいい一枚を選ぶことで、毎日が少しやさしく巡り始めます♡