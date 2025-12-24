フリーアナウンサーの羽鳥慎一が、24日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。黒柳徹子（92）からお墨付きをもらった。

自身が司会を務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）のコメンテーターで、元テレビ朝日社員の玉川徹氏とともに出演。

羽鳥が、玉川氏が現在も「モーニングショー」に出演していることを、黒柳が「（徹子の部屋で）『あなたは定年しても出ていい』って言ってくれたから、出られているんです」と話した。黒柳が「私が言ったの？ 何てことを、よその番組のことを。余計なお世話だね」と笑った。

玉川氏は「ありがたかったです」。そして「危なかったんです。クビになるところだったんです」と話した。黒柳が「うそ〜！」と驚くと、玉川氏は「本当です」。すると黒柳は「なんだ、私が救ったの」と笑顔。

そして「羽鳥さんのことは救える？」と言うと、2人そろって「救えます！」。黒柳に「どうやれば？」と聞かれた羽鳥は「『羽鳥さんはいい人ですよ、ずって使いなさい』って言えば、それはテレビ朝日としては公式発言になりますから」。直後に黒柳はカメラに向かって「羽鳥さんはいい人ですよ、ずってお使いなさい」。羽鳥は「やった！」。玉川氏が「安泰ですね」と言うと、羽鳥は「新年を迎えられそうです」と笑った。