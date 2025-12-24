Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤Î¡ÈµÁ·»Äï¡É¤Ê¤Ù¤ª¤µ¤ßÅé¤à¡Ö·»µ®Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×È¾À¤µª°Ê¾å¤Îå«
ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿94¾¡¤ò¸Ø¤ê¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Î°¦¾Î¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬23Æü¸á¸å3»þ21Ê¬¡¢S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó(¥¹¥Æ¡¼¥¸4)¤Î¤¿¤á78ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£24Æü¡¢Ä¹ÃË¤ÎÃÒ½Õ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ìó1Ç¯Á°¤Î¿ÇÃÇ¸å¡¢Èøºê¤µ¤óËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ë¤è¤ê¼«ÂðÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
50Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¿ÆÍ§¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤Ù¤ª¤µ¤ß¡Ê86¡Ë¤¬Åé¤ó¤À¡£
¤Ê¤Ù¡¡½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Î1971Ç¯¡Ê¾¼46¡Ë¡£ÆüËÜ¥×¥í¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥×¥í¥¢¥Þ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥×¥í¤«¤é¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î½¬»ÖÌî¤Î²È¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½é¡£¤½¤ì¤ÇÉÕ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬Ç¯Ëö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤¢¤ë»Ê²ñ¼Ô¤ËÍê¤ó¤À¡£¤½¤Î¥®¥ã¥é¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¯¤ÆÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ§¤Ã¤È¤±¡×¤È¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¤¢¤È¤Ï²¶¤¬Á´Éô¡¢»Ê²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£¥®¥ã¥é¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤¬¡¢1991Ç¯¡ÊÊ¿3¡Ë¤ËÌÀÂçÂØ¤¨¶Ì¼õ¸³¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤«¤é¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Èøºê¤µ¤ó¤È¤Ï·»ÄïÊ¬¤Î·À¤ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤Ù¡¡2¿Í¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¡¢Íø³²´Ø·¸¤Ê¤¯Ê¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ëÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤í¤¦¤Ã¤ÆÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡Ö»ä¤ÎÂº·É¤¹¤ë·»µ®Ê¬¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Þ¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¡£¤½¤³¤ÇÃÓ±ÊÀµÌÀ¤µ¤ó¤Ë°ú¤¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¡£ÃÓ±Ê¤µ¤ó¤Ï¹õ¤¤Ì¸»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ±Êµ×ÄÉÊü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¾Å´¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤ò¤¿¤¤¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÃÓ±Ê¤µ¤ó¤ÎÅêµå¤ò¸«¤Æ¡¢²¶¤Ï¥À¥á¤À¤È¡£¤½¤ì¤Ç¼¤á¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç3¿Í¤ÇµÁ·»Äï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èøºê3·»Äï¤À¤È¡¢·úÉ×¡¢Ä¾Æ»¤ÎÄ¹ÃË¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï»°ÃË¡£ËÍ¤¬Ä¹ÃË¤Ç¡¢ÃÓ±Ê¤µ¤ó¤¬¼¡ÃË¡£Èà¤Ï¿ô¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤ÃË¤À¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤â¡¢¿Í´·¤ì¤»¤º¤ËÃ¯¤Ë¤â¿¬Èø¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¸ýÊÊ¤Ï¡ÖÍè¤ë¼Ôµñ¤Þ¤º¡¢µî¤ë¼ÔÄÉ¤ï¤º¡×¡£ÆÈ¼«¤ÎÊâ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Èøºê¤µ¤ó¤Ï82Ç¯¤Î´ØÅì¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç1Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉü³èÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¤Ê¤Ù¡¡Í¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ËÍ¤Ï½¬»ÖÌî¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÅ¡¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÎý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ÇÀéÍÕ¸©Æâ¤ò¤¢¤Æ¤É¤â¤Ê¤¯Áö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤ÆÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏÊý±óÀ¬¤Ç¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆ±¤¸Éô²°¤Ç¿²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¡Ö½À¤é¤«¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Ï¹ø¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¾²¤Ë¿²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤¬¥Ù¥Ã¥É¡£¿¿ÌëÃæ¤ËÆÍÁ³µ¯¤¤Æ¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¥Þ¥Ã¥È¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¾²¤ËÉß¤¤¤¿¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Î¾å¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ß¤¤¤Î²È¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÄ¹ÃË¤Î¤Ê¤Ù¤ä¤«¤ó¤¬¡Ö¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¥Ç¥«¤¤ÃË¤¬¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Èøºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢ÉÂ¤È¤ÎÀï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤Ù¡¡¼þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤«¤é¡¢¤½¤ì¤È¤Ê¤¯¿ÈÂÎ¤¬°¤¤¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤ä2Ç¯¡¢²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÆþ¤ê¹þ¤á¤ë´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶ñ¹ç¤¬°¤¤¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿»ä¤¬¹Ô¤¯¤È¼å¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Èøºê¤µ¤ó¤Ï07Ç¯¡ÊÊ¿17¡Ë¤ËÌ±»öºÆÀ¸¼êÂ³¤¤ò¿½ÀÁ¡£»ö¶È¤ÎÇËÃ¾¤«¤é¼«¸ÊÇË»º¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ù¡¡½¬»ÖÌî¤Î¹ëÅ¡¤«¤éÎ©¤Áµî¤ë»þ¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²¶¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤ÆÁÝ½ü¤äÀ°Íý¤ò¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÅ¡¤ÎºÇ¸å¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£ÀäÂÐ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¡×¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤â¡¢¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£ÌÀÂç¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£94Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤Î»Å»ö¤òºÆ³«¤·¤Æ¡¢¶äºÂ¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«¤¤¤¿»þ¤â¡¢Èøºê3·»Äï¤½¤í¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£²¶¤¬¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÏÎé¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÆÁÅç¤Î¼µ¶ôÄ®¡Ê¸½³¤ÍÛÄ®¡Ë¤Î¼Â²È¤Ø¤â²¿ÅÙ¤«¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£91Ç¯¤ÎÉã¿Æ¤ÎÁò¼°¤Ç¤Ï»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£14Ç¯¤ÎÊì¿Æ¤ÎÁòµ·¤Ë¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¡£30ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÙ¤«¤¤»×¤¤½Ð¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£Ì½Ê¡¤òµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£