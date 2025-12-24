Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¡Ö¥±¡¼¥¤ò¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê31¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ëÅìµÞÉÔÆ°»º¤Î¿·CM¤¬¡¢27Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿·CM¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤¬CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡È¤Õ¤É¤¦¤µ¤ó¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ú²÷¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÄ´¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½ÂÃ«¼þÊÕ¤ò½ä¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æó³¬Æ²¤¬º£¤Þ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤»¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÀÎ¡¢Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ±¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£¥±¡¼¥¤ò¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÀ±¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤âåºÎï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤Ï¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¿²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£À±¤ò¸«¤ëº¢¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÌ²¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¡×¡ÊÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ë
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë