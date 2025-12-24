Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÁ°¤ËÀéÍÕ¡¦Ä¸»Ò»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÈÎ¹´Û¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡¡´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤°
»³Äº¤äÎ¥Åç¤ò½ü¤ÆüËÜ°ìÁá¤¤½éÆü¤Î½Ð¤¬¸«¤é¤ì¤ëÀéÍÕ¸©Ä¸»Ò»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÈÎ¹´Û¤¬µÙ¶È¾õÂÖ¤ÇÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡¢´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÁ°¤ËÀéÍÕ¡¦Ä¸»Ò»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÈÎ¹´Û¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡¡´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤°
Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¸»Ò»Ô¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÂç¿·Î¹´Û¡×¤È¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼Âç¿·¡×¤Ç¤¹¡£
Ä¸»Ò»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸½ºßµÙ¶ÈÃæ¤Ç¡¢Àè·îÃæ½Ü¤´¤í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼Âç¿·¡×¤ÎHP¤«¤é¤Ï¡¢¸½ºß¡¢2·î1Æü°Ê¹ß¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¤Ï¼è¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¸»Ò»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤â¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤º¡¢¾ÜºÙ¤Ê¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JNN¤¬¥Û¥Æ¥ë¤ÈÎ¹´Û¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«Æ°²»À¼¤Ç¡Ö¸½ºß¡¢¤ª¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀßÈ÷¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤ÏÁê¼ê¤ÎÄÌ¿®µ¡´ï¤ÎÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼Âç¿·¡×¤¬¤¢¤ëÄ¸»Ò»Ô¸¤ËÊºë¤Ï¡¢»³Äº¤äÎ¥Åç¤ò½ü¤ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÁá¤¯½éÆü¤Î½Ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£