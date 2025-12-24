お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が23日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（60）とともに生出演。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で最終決戦3位だったエバースについて言及した。

エバースは1本目で「ルンバ車」を披露。免許を持ってない佐々木隆史が、相方の町田和樹を車にするという漫才を披露。町田が4つのルンバにまたがって車にトランスフォームをするという展開だった。870点で1位通過したが、最終決戦で披露した「腹話術」が不発で1票も取れず3位だった。

太田は優勝したたくろうを絶賛した上でエバースについても言及。「エバースは完璧なネタだった」と切り出した。「お前（田中）みたいに1本目（の方が面白い）とかって言うけど、俺、2本目の方が面白かった」と語った。

そして「俺の2本目の方がハマった。顔芸の芸人じゃん。あれは鉄板だよな。ズルい。あれ最高だったよ、顔芸。2人でやりゃいいじゃいないかって！ くだらねーな、こいつらと思って」と語った。

今大会はたくろうがエバース、ドンデコルテとの最終決戦を制し、第21代王者に輝いた。過去最多で1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。

◇エバース 佐々木隆史（ささき・たかふみ）は1992年（平4）11月6日生まれ、宮城県出身。町田和樹（まちだ・かずき）は1992年（平4）4月24日生まれ、神奈川県出身。東京NSC21期、16年結成。24年NHK新人お笑い大賞優勝。吉本興業所属。