冬の暮らしに寄り添う「トヨタ最安四駆」に反響集まる！

冬になると、いつもの通勤路や買い物ルートがまるで別の場所のように感じられることがあります。

昨夜降った雪がそのまま凍りつき、ハンドルを握る手に自然と力が入る朝。そんな日常を経験している地域では、クルマ選びの基準が自然と「冬に強いかどうか」に絞られていきます。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”トヨタ最新「“4WD”セダン」です！（29枚）

その答えとして長年支持されてきたのが、四輪駆動の軽自動車です。軽自動車はコンパクトで扱いやすく、維持費も抑えやすいという利点がありますが、そこに四駆の安心感が加わることで、降雪地帯の生活を支える欠かせない存在になります。

狭い道や除雪が追いついていない住宅街でも、小回りの利くボディと安定した走行性能が頼りになります。

そうした実用性を重視するユーザーの選択肢の1つとして、トヨタは軽セダン「ピクシスエポック」をラインナップしています。

ダイハツ「ミライース」をベースにしながら、トヨタブランドとして展開されているこのモデルは、無駄を削ぎ落とした設計と優れた燃費性能で知られています。派手さよりも日々の使いやすさを重視した一台と言えるでしょう。

数あるグレードの中でも、四輪駆動を備えつつ価格を抑えた「B“SA III” 4WD」は、現実的な選択肢として有効的でしょう。

必要最低限に見えて、実は生活に必要な要素がしっかり詰め込まれており、雪道や凍結路での不安を軽減してくれます。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1510mm、最小回転半径は4.4mと狭い路地や駐車場でも取り回しに困ることはほとんどありません。四駆システムを搭載していながら、重さを意識させない軽快な感覚も魅力です。

外観は飾り気のない実直なデザインで、13インチのスチールホイールが足元を引き締めています。

ヘッドランプはハロゲン式ながら、降雪時や夜間でも安定した視界を確保でき、実用性を重視した構成です。

ボディカラーも落ち着いた3色展開で、幅広い年代に受け入れられやすい印象を受けます。

室内はモノトーンでまとめられ、視認性の高いメーターや分かりやすいスイッチ配置が特徴です。

マニュアルエアコンのダイヤル操作も直感的で、冬場の温度調整が素早く行えます。後席や荷室は必要十分な広さがあり、日常の買い物や通勤には不自由しません。

安全面ではスマートアシストIIIを搭載し、衝突回避支援ブレーキや誤発進抑制など、日常のヒヤリとする場面をサポートしてくれます。

660ccエンジンとCVTの組み合わせにより、燃費性能もWLTCモードで23.2km／Lと良好で、四駆でありながら経済性をしっかり確保しています。

そして何より注目すべきは価格設定です。消費税込みで111万8700円というトヨタの四駆モデルで最も安価な価格設定は、初めて四駆を検討する人にとって大きな後押しになります。維持費まで含めて考えると、非常にバランスの取れた一台と言えるでしょう。

実際にネット上でもさまざまな声が見られ、「雪道でも安心して走れるのがありがたい」という意見や、「派手さはないけど必要十分」という評価があります。

また「経済的で家計に優しい」「通勤用としてちょうどいいサイズ感」といった声も多く、「トヨタブランドの安心感もある」というコメントも見受けられます。

さらに「軽四駆でこの価格は魅力的」「シンプルだから長く乗れそう」「冬専用と思っていたけど一年中使いやすい」といった意見もあり、堅実な支持を集めていることがうかがえます。