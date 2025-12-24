＜アリ？ナシ？＞中学生のわが子のLINEをのぞいたママ友が、内容をバラしてきて引いた。口軽すぎ…
LINEは便利な連絡手段の一つですが、やり取りの内容が過激になったり、ときにトラブルを引き起こしたりすることもあるでしょう。また子どもがLINEを使用する場合、親が管理するかどうかの問題もありそうですね。ママスタコミュニティのあるママからも、こんな投稿がありました。
『ママ友でもある親戚が、うちの子のLINEの内容を知っていて、面白おかしく話してきました。中学生の親としてLINEを見るのはいいと思いますが、それを他の人に話すのはどうなのでしょう。私に話した親戚も親切のつもりだったのかもしれませんが、それをママ友内で話していると考えたら、子どもも可哀想だし不愉快でした。子どもには、他の親はLINEを見ているから気をつけなさい、と伝えておきました。みなさんは子どものLINEを見ますか？』
親が積極的に子どものLINEを見ることはない派
『見たことないよ。それこそ子どものプライバシーだし。もし私が中学生でも絶対に親に見られたくない。子どもも親に見られるくらいなら、スマホはいらないとまで言っていたわ』
LINEの内容を、親に見られたくないと思っている子どもは少なくないでしょう。友達の悩み相談や愚痴などもあるでしょうから、わが子だけではなく他の子のプライバシーにも関わってくるかもしれません。そのためLINEを含め、スマホを見ないというママもいます。
『子どもが見せてきたときは見るよ。友だちから送られてきた面白い画像とか。友達も、私にも見せることは知っている。それ以外は見ない』
『LINEは子どものほうから見せてくることが多い。楽しい話題は共有したいみたい』
子ども自ら親にLINEを見せてくれることもあるそう。共有しても問題ない内容の場合で、相手の子も親に見せることを知っているとのこと。面白いことやためになる情報であれば、親にも教えてあげたいという気持ちがあるのかもしれませんね。自分から見せてくるような状況であれば、親も気持ちよくLINEを見ることができますね。
LINEの内容を他人に話すのはいただけない
『見る、見ないは家庭内の親子の関係なので好きにすればいいけれど、人に話すのはNG』
『身内だろうが何だろうが、ネタとしてLINEの内容を吹聴するのは最低』
親戚の人が投稿者さんの子どものLINEの内容を知っているのは、子どものLINEを見たママ友が他の人に話しているからでしょう。ママ友の子どもが親に見せるかどうかは家庭の問題ですが、その内容を外で話すのは考えものですね。子どもも話されて嫌なこともあるでしょう。また内容を知らされた親戚の人も、わざわざ投稿者さんに話さなくてもよかったのではないでしょうか。面白おかしく話されると、言われた側はいい気持ちはしないですよね。
必要があればLINEを見る派。でも許可はとるよ！
『見ないけれど、見る権利はあるよとは言っている。何かあったら親の責任だし、そもそも親が使用料を支払っているんだし。万一読んで心配なことがあれば、ママ友、担任、友達、旦那にも相談するし、本人とも話すとは思う』
『何かあれば見るとは話している。だから親に見られても構わないような内容にね、と』
子どものスマホはある程度、親が管理する必要があると考えるママたちもいます。そうすると子どもにも事前に、LINEの内容を見る可能性があることを伝えることができそうです。抜き打ちで確認されるとわかっていれば、子どももLINEの内容には注意するのではないでしょうか。結果的にLINEトラブルなども防げるでしょうから、子どもを守ることにもつながりますね。
親が見る見ない関係なく、LINEの使い方は考えたい
『信頼しているから「LINEを見せて、チェックさせて」は言わない。でも見せてもらえるか聞いたときに、やましくなければ相手も見せるだろうね』
子ども同士のLINEのやり取りは、親が知らない間にトラブルを生むこともあります。そのため、ときには親のチェックが必要なのかもしれませんね。一方で、子どもを信頼したい気持ちもあるでしょうから、どこまで管理するかは親にとっても悩ましい問題でしょう。もし親がLINEを見せてほしいと言ったとき、抵抗なく見せられるようなら、子どもは健全な使い方をしているとも考えられます。親が見る見ないにかかわらず、普段からLINEの使い方について、子どもと話しておくことが求められそうですね。子ども自身、そして友達も嫌な思いをしないような使い方について、子どもに考えさせることも大切なのかもしれません。