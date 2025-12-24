¡Ö°Õ³°¤È¤à¤Ã¤Á¤ê¤ÇÁÇÅ¨¡×¸µNHKÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Êà¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡¡²°³°¤ÇÂçÃÀ¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥¦¥§¥¢»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¶ÊÀþ¤Ë¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡×¤ÎÀ¼
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¥í¥±¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×
¡¡3·îËö¤ÇNHK¤òÂà¶É¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤¬¸ø³«¤·¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥ì¥®¥ó¥¹¤Îà¥Ô¥Á¥Ô¥Áá¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥¨¥¢»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¥í¥±¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È part2 »ä¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¿ÍÀ¸½é¤ÎÂÎ¸³...¤³¤Î¤¢¤È¤Þ¤µ¤«¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¾Ð¾Ð¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢2026Ç¯1·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎÄ¶¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¦¥¨¥¢¤Ç¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡¡Â¤âÄ¹¤¯¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤µ¤Þ¤Î¶ÊÀþ¤Ë¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö°Õ³°¤È¤à¤Ã¤Á¤ê¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÂ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþÏÆ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤ÏNHK»þÂå¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤«¤é¡ÖNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤È¸Æ¤ÖÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£