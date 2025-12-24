ÂçÀ¯°¼¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ÈÇò¥Ñ¥ó¥Ä¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡ÖÁ´Éô¹¥¤¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÂçÀ¯°¼¡Ê34¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤É¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¥¤¤«¤Ê¡©¡×¡Ö#º£Æü¤Î°¼Éþ¡×¤È¡¢»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ÖÁ´Éô¹¥¤¡×¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ÈÇò¥Ñ¥ó¥Ä¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿ÂçÀ¯°¼
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ä¡¢¾å²¼Çò¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥³¡¼¥È¤È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥³¡¼¥È¤È¥Ð¥Ã¥°¤ÇÅý°ì¤µ¤»¤¿2¿§»È¤¤¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö³Ú¤¹¤®¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð Theory luxe¤ÎÇò¥Ñ¥ó¥Ä ¤È Gentle Monster¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÄêÈÖ¤Ë¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Íê¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÁ´Éô¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤ì¤â²Ä°¦¤¤¤±¤É¥Ô¥ó¥¯¥»¡¼¥¿¡¼¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ÖÁ´Éô¹¥¤¡×¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡ÈÇò¥Ñ¥ó¥Ä¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿ÂçÀ¯°¼
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ä¡¢¾å²¼Çò¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥³¡¼¥È¤È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥³¡¼¥È¤È¥Ð¥Ã¥°¤ÇÅý°ì¤µ¤»¤¿2¿§»È¤¤¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö³Ú¤¹¤®¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð Theory luxe¤ÎÇò¥Ñ¥ó¥Ä ¤È Gentle Monster¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÄêÈÖ¤Ë¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Íê¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÁ´Éô¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤ì¤â²Ä°¦¤¤¤±¤É¥Ô¥ó¥¯¥»¡¼¥¿¡¼¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£