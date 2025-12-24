¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡Û¥Á¡¼¥à¤âàÂÇÅÀ½÷²¦á¤âÂçÉü³è¡ª³ý¿¹Áá¹áÁª¼ê¤é¤·¤¤¥¢¥¬¥ê
¡¡£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Ç¤¹¡£ºò¥·¡¼¥º¥óÇÆ¼Ô¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì»þ¥Þ¥¤¥Ê¥¹£µ£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬£±£²·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹°è¤Þ¤Ç²óÉü¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿³ý¿¹Áª¼ê¤Ç¤¹¡£³«Ëë¤«¤é£·ÀïÏ¢Â³¤ÇµÕÏ¢ÂÐ¤È¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£±£±·î£²£µÆü¤Ë½é¥È¥Ã¥×¤òµó¤²¤ë¤ÈÀè½µËö¤Î»þÅÀ¤Ç£µ¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÆü°ìÄ·¡×¤¬¹ç¸ÀÍÕ¤Ç¡ÈÂÇÅÀ½÷²¦¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ë³ý¿¹Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÄ¾¸å¤Ï°Â¤¯¤Æ±ó¤¤ÌÄ¤¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯¥Õ¥©¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤³¿ôÀï¤ÏÌÌÁ°¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤È¹âÂÇÅÀ¤ò·è¤á¤ë°ÊÁ°¤Î³ý¿¹Áª¼ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â³ý¿¹Áª¼ê¤é¤·¤¤¸«»ö¤Ê¥¢¥¬¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥É¥é£´Åû¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿£¶½äÌÜ¡£¥á¥ó¥Ä¤Ï£±¤Ä¤Ç¥È¥¤¥Ä£´¤Ä¤Î¼·ÂÐ»ÒÆó¸þÄ°¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¿¥ó¥ä¥ª¤ä£³£´£µ¤Î»°¿§¤â¸«¤¨¤ë¼ê¤Ç¡¢¼«¿È¤Ï¿Æ¤ÇÀÖÀÖ¥É¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÄ¤±¤ëÊÝ¸±¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡££³Åû¤µ¤¨°ú¤±¤Ð¥¿¥ó¥ä¥ª¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â£³£´£µ¤Î»°¿§¤ÇÌÄ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼·ÂÐ»Ò¤ÏÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É£¹ÅûÀÚ¤ê¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç³ý¿¹Áª¼ê¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ä¼ê¤È¼·ÂÐ»Ò¤ÎÎ¾Å·Çé¤Î£³º÷ÀÚ¤ê¤Ç¤·¤¿¡££³£´£µ¤Î»°¿§¤È¤«¥¿¥ó¥ä¥ª¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ç¡¢ÌÄ¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÁá¤¯¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÞ½ê¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¥Ó¥·¥Ó¥·¤È¼êÇ×¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¤Ê¥Ä¥â¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÍýÁÛ¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°©ÀîÁª¼ê¤«¤é¥ê¡¼¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¸å¡¢¼·ÂÐ»Ò¥É¥é£´ÅûÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¤Ä¤«¤ó¤À°©ÀîÁª¼ê¤«¤é½Ð¥¢¥¬¥ê¡¢£±Ëü£¸£°£°£°ÅÀ¤ÎÂç¤¤Ê²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¤â£¶£°£°£°¥ª¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂçÊª¼ê¤ò²¿ÅÙ¤â¥¢¥¬¤ê¡¢£¸ËüÅÀ¶á¤¯¤ÎÂç¤¤Ê¥È¥Ã¥×¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£¡¢Àõ°æÆ²´ôÁª¼ê¤¬ÉÂµ¤¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³ý¿¹Áª¼ê·ó´ÆÆÄ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Æ²´ôÁª¼ê¤ò°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¥Á¡¼¥à¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Ç¤âÂôºêÀ¿¤µ¤ó¤¬ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Ç·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Á¡¼¥àÀï¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£