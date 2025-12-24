水曜どうでしょう第36弾 DVD&Blu-ray「懐かしの西表島」(C)HTB

北海道テレビ放送(HTB)は、人気番組「水曜どうでしょう」のBlu-ray＆DVD第36弾「懐かしの西表島」を、4月22日正午から発売する。価格はBD版が5,500円、DVD版が4,378円。予約は1月21日正午より、HTBオンラインショップ、全国のローソンLoppiなどで受け付ける。

予約特典(数量限定)として、鈴井貴之・大泉洋の2人が作中で色を塗った“西表島アロハシャツ”をモチーフにしたアクリルキーホルダーが用意。鈴井ver.または大泉ver.のいずれかが付属する。

副音声収録風景(C)HTB

DVDが2枚組で再生時間250分、BDが1枚組で再生時間255分。いずれも特典映像と副音声解説を収録し、Blu-ray版のみオフショット写真集(ディスク内収録)も付く。特典映像は未公開映像のほか、ライブビューイングの舞台挨拶や副音声収録風景などが収録。

また、DVD＆Blu-ray発売と同日の4月22日からは、ローソングループで「水曜どうでしょう」エンタメくじも発売する。「懐かしの西表島」をテーマにしたグッズが多数登場予定で、詳細は後日発表としている。

首脳陣に会える！！「水曜どうでしょうハウス」一般公開(C)HTB

さらに、番組企画「北海道で家、建てます」で建てられた“水曜どうでしょうハウス”の一般公開も実施。北海道赤平市で1月10日～12日に開催され、期間中は毎日ミスター＆ディレクター陣が登場するという。チケットは1月9日まで発売中。詳細はキャンペーンページを参照とのこと。