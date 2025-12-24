3500人が絶賛！クリスマスに失敗知らずの「簡単ローストチキン」
クリスマスメニュー、悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。今回は、クックパッドのつくれぽが3500件以上届く「ローストチキン」をご紹介します。
▼ 漬け込んで焼くだけなのに絶品
鶏もも骨付き肉を、醤油、砂糖、酒、ナンプラー、にんにくなどのたれとともに袋に入れて漬け込み、2日ほど冷蔵庫に。当日はオーブンで焼いたらできあがり！2日前に漬け込んでおけば、当日は焼くだけなのでとっても手軽なんです。隠し味のナンプラーが味わい深く仕上げてくれます。
実際にこのレシピで作った人の感想
つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「漬けておけば焼くだけで楽ちん。毎年作っています」「10年以上、クリスマスはこのレシピ！」「とっても簡単なのにおいしい！」「見た目も良くてクリスマスにぴったり」などの嬉しい声が3400件以上も届いています。
味が染みたローストチキンは1度食べれば、毎年作りたくなるはず。クリスマスだけでなく、年末年始などにもおすすめです。ジューシーなローストチキンをお家で作れると嬉しいですね！ぜひ、今年のクリスマスに作ってみてください。
画像提供：Adobe Stock