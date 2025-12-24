¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£°¡¥£²¡ó¹â¤Ç¾®È¿È¯¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡½£Ó£Í£É£Ã¤Ï£³¡¥£±¡ó¾å¾º
¡¡Ã»½Ì¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£´Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¹ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£´£´¡¥£·£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£±£·¡ó¡Ë¹â¤Î£²£µ£¸£±£¸¡¥£¹£³¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£±¡¥£²£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£°£±¡ó¡Ë¹â¤Î£¸£¹£±£µ¡¥£±£²¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¾®È¿È¯¤·¤¿¡£È¾ÆüÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÎÇäÇãÂå¶â¤Ï£¹£²£µ²¯£²£´£²£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£±Ãû£¸£µ£¶£°²¯±ß¡Ë¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê£²£³Æü¤Ï£±£µ£·£±²¯£³£±£´£°¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Æâ³°¤Î¹¥ºàÎÁ¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆ³ô¤Î¾å¾º´ðÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö´üÂÔ¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñºâÀ¯Éô¤¬£²£³Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÀ¯ÉÜºÄÈ¯¹ÔÁí³Û¤ò°ú¤Â³¤¹â¿å½à¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ºâÀ¯À¯ºö¤Ç·Êµ¤¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ°°Õ¤ò·ç¤¯¡£¹á¹ÁµÙ¾ì¤äÃæ¹ñ»ØÉ¸È¯É½¤òÁ°¤Ë¡¢ÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹á¹Á»Ô¾ì¤Ï¤¤ç¤¦£²£´Æü¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤ÇÈ¾Æü¾¦¤¤¡¢£²£µÆü¤È£²£¶Æü¤¬µÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÊËÜÅÚ»Ô¾ì¤ÏÄÌ¾ï¼è°ú¡Ë¤Û¤«¡¢£²£·Æü¤Ë£±£±·î¤Î¹©¶È´ë¶ÈÍø±×¡¢£³£±Æü¤Ë¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë£±£²·î¤ÎÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¤ÈÈóÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¡¢Ì±´Ö¤¬½¸·×¤¹¤ë£±£²·î¤Î£Ò£á£ô£é£î£ç£Ä£ï£çÃæ¹ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È£Ð£Í£É¤Ê¤É¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢£É£Ã¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼Ãæ¹ñºÇÂç¼ê¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡§£¹£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¹â¡¢¥¢¥ë¥ß²Ã¹©¤ÎÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê£±£³£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¹â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ²ñ¼Ò¤ÎÄ¹¹¾´ð·ú½¸ÃÄ¡Ê£±£°£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤ÈÅÅÎÏÂç¼ê¤ÎÅÅÇ½¼Â¶È¡Ê£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£±¡¥£¸¡ó¹â¤È¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Í£É£Ã¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬Ãæ¹ñÀ½È¾Æ³ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤òÅöÌÌ¡Ö¼Â¼Á¥¼¥í¡×¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â»É·ãºàÎÁ¤À¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤¬¹â¤¤¡££Ó£Í£É£Ã¤Î¤Û¤«¡¢¾½ÌçÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê£²£¸£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó¡¢±ÑÂúìÐ²Ê¡ÊÁÉ½£¡Ë²Êµ»¡Ê£²£µ£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¡¢²ÚÆúÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê£±£³£´£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¡¢¾å³¤ÉüÃ¶ÈùÅÅ»Ò½¸ÃÄ¡Ê£±£³£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥À¡¼¡Ê£Ì£é£Ä£Á£Ò¡Ë¤ä¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Î°ì³Ñ¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£²ÓìÐ²Êµ»¡Ê£²£µ£²£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó¹â¡¢Â®ÆæÜÁÏ²Êµ»¡Ê£²£´£¹£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¹â¡¢¿¼¥»¥ó»Ô±ÛáÅ²Êµ»¡Ê£²£´£³£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£´¡ó¹â¡¢¹õ¼ÇËãÃÒÇ½¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£²£µ£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£³¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¸ÄÊÌ³ôÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷ÅÅÃÓ¥á¡¼¥«¡¼¤Î³¤ÆîîâÃ£¿·Ç½¸»²Êµ»¡Ê£²£¸£¶£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó¹â¡£¹º½£¾°Íã¸÷ÅÅ²Êµ»Í¸Â¸ø»Ê¡Ê¾°Íã¸÷ÅÅ¡Ë¤ÈÀïÎ¬ÅªÄó·È´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬»Ù±çºàÎÁ¤À¡£¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ò±§Ãè¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Ç±þÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É¤Ç¶¨¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¾ÃÈñ¥»¥¯¥¿¡¼¤Î°ì³Ñ¤Ï¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£ÌÈÀÇÅ¹¤ÎÃæ¹ñÎ¹Í·½¸ÃÄÃæÌÈ¡Ê£±£¸£¸£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¡¢²ÈÅÅ¤Î³¤¼¤ÃÒ²È¡Ê£¶£¶£¹£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼´á¶ñ¤ÎÉÛÏ¥²Ä½¸ÃÄ¡Ê£³£²£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó¡¢ÆüÍÑ»¨²ß¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÌ¾ÁÏÍ¥ÉÊ½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¹£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¹ñÌØµíÆý¶È¡Ê£²£³£±£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£³¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£¶ÆüÂ³¿¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£²£´¡ó¹â¤Î£³£¹£²£¹¡¥£²£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¹â¤¤¡£·³¼û»º¶È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¡¢ÁÇºà¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï°Â¤¤¡£¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±¡¢¾ÃÈñ¡£°åÌô¡¢¸ø±×¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡Æâ³°¤Î¹¥ºàÎÁ¤¬Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆ³ô¤Î¾å¾º´ðÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö´üÂÔ¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñºâÀ¯Éô¤¬£²£³Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÀ¯ÉÜºÄÈ¯¹ÔÁí³Û¤ò°ú¤Â³¤¹â¿å½à¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ºâÀ¯À¯ºö¤Ç·Êµ¤¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ°°Õ¤ò·ç¤¯¡£¹á¹ÁµÙ¾ì¤äÃæ¹ñ»ØÉ¸È¯É½¤òÁ°¤Ë¡¢ÍÍ»Ò¸«¥à¡¼¥É¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹á¹Á»Ô¾ì¤Ï¤¤ç¤¦£²£´Æü¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤ÇÈ¾Æü¾¦¤¤¡¢£²£µÆü¤È£²£¶Æü¤¬µÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÊËÜÅÚ»Ô¾ì¤ÏÄÌ¾ï¼è°ú¡Ë¤Û¤«¡¢£²£·Æü¤Ë£±£±·î¤Î¹©¶È´ë¶ÈÍø±×¡¢£³£±Æü¤Ë¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë£±£²·î¤ÎÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¤ÈÈóÀ½Â¤¶È£Ð£Í£É¡¢Ì±´Ö¤¬½¸·×¤¹¤ë£±£²·î¤Î£Ò£á£ô£é£î£ç£Ä£ï£çÃæ¹ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È£Ð£Í£É¤Ê¤É¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢£É£Ã¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼Ãæ¹ñºÇÂç¼ê¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡§£¹£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¹â¡¢¥¢¥ë¥ß²Ã¹©¤ÎÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê£±£³£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¹â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ²ñ¼Ò¤ÎÄ¹¹¾´ð·ú½¸ÃÄ¡Ê£±£°£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤ÈÅÅÎÏÂç¼ê¤ÎÅÅÇ½¼Â¶È¡Ê£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£±¡¥£¸¡ó¹â¤È¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Í£É£Ã¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬Ãæ¹ñÀ½È¾Æ³ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤òÅöÌÌ¡Ö¼Â¼Á¥¼¥í¡×¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤â»É·ãºàÎÁ¤À¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤¬¹â¤¤¡££Ó£Í£É£Ã¤Î¤Û¤«¡¢¾½ÌçÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê£²£¸£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó¡¢±ÑÂúìÐ²Ê¡ÊÁÉ½£¡Ë²Êµ»¡Ê£²£µ£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£°¡ó¡¢²ÚÆúÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê£±£³£´£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¶¡ó¡¢¾å³¤ÉüÃ¶ÈùÅÅ»Ò½¸ÃÄ¡Ê£±£³£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥À¡¼¡Ê£Ì£é£Ä£Á£Ò¡Ë¤ä¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Î°ì³Ñ¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£²ÓìÐ²Êµ»¡Ê£²£µ£²£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó¹â¡¢Â®ÆæÜÁÏ²Êµ»¡Ê£²£´£¹£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¹â¡¢¿¼¥»¥ó»Ô±ÛáÅ²Êµ»¡Ê£²£´£³£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£´¡ó¹â¡¢¹õ¼ÇËãÃÒÇ½¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£²£µ£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£³¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¸ÄÊÌ³ôÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷ÅÅÃÓ¥á¡¼¥«¡¼¤Î³¤ÆîîâÃ£¿·Ç½¸»²Êµ»¡Ê£²£¸£¶£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£·¡ó¹â¡£¹º½£¾°Íã¸÷ÅÅ²Êµ»Í¸Â¸ø»Ê¡Ê¾°Íã¸÷ÅÅ¡Ë¤ÈÀïÎ¬ÅªÄó·È´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬»Ù±çºàÎÁ¤À¡£¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ò±§Ãè¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Ç±þÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¦µæ³«È¯¤Ê¤É¤Ç¶¨¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢¾ÃÈñ¥»¥¯¥¿¡¼¤Î°ì³Ñ¤Ï¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£ÌÈÀÇÅ¹¤ÎÃæ¹ñÎ¹Í·½¸ÃÄÃæÌÈ¡Ê£±£¸£¸£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¡¢²ÈÅÅ¤Î³¤¼¤ÃÒ²È¡Ê£¶£¶£¹£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼´á¶ñ¤ÎÉÛÏ¥²Ä½¸ÃÄ¡Ê£³£²£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó¡¢ÆüÍÑ»¨²ß¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÌ¾ÁÏÍ¥ÉÊ½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¹£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¹ñÌØµíÆý¶È¡Ê£²£³£±£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£³¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£¶ÆüÂ³¿¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£²£´¡ó¹â¤Î£³£¹£²£¹¡¥£²£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬¹â¤¤¡£·³¼û»º¶È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¡¢ÁÇºà¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï°Â¤¤¡£¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±¡¢¾ÃÈñ¡£°åÌô¡¢¸ø±×¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë