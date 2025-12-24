“濱家ファン”のHANAメンバー、本人を前に乙女モード！「もう一緒に帰っちゃえば？」

本日12月24日（水）放送の『かまいガチ』は、今年4月の鮮烈デビュー以降ミュージックシーンを席巻し続けている7人組ガールズグループ「HANA」からCHIKA、MOMOKA、KOHARUが初出演。

特定のミッションを達成したらその場でガチで帰宅できる好評企画「達成したら即帰宅するねん」に参戦する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

クリスマスイブを盛り上げるべく、キュートなサンタ帽をかぶって登場したHANAメンバーは、即帰宅バトルへの気合も十分。「母が実家から来てくれているので、早く帰りたい」（KOHARU）など、それぞれ前のめりで勝利を誓う。

そんな彼女たちを迎え撃つのは、かまいたち（濱家隆一・山内健司）、そして芸能界一と言っても過言ではないほどHANAのことが大好きな屋敷裕政（ニューヨーク）。

ゴキゲンなトナカイカチューシャを着用し意気揚々と参戦した彼らは、1秒でも長くHANAメンバーの帰宅を阻止できるのか？

◆山内が吠え…MOMOKAも悲鳴連発！

クリスマスイルミネーションにも負けない鮮やかな火花を散らし、次々とミッションに挑んでいく面々。そんななか、勝負は聖なる夜らしからぬ絶叫が鳴りやまない大接戦に発展する。

ほんの少しでもはみ出したら失敗認定となる、遠く離れた枠内に向けてソリを押し出し、一発駐車できたら即帰宅となる激ムズミッションでは、山内の咆哮が鳴り響くことに。

これは歓喜の奇跡か、はたまた絶望の悲劇か？ 2022年カタールW杯での「三笘（薫）の1ミリ」ならぬ、「山内の逆1ミリ」が物議を醸す。

さらに敵味方関係なく、ちまたで話題の“HANA円陣”を組み、気合を入れ直す出演者一同に、容赦なき新局面も。

MOMOKAが身をよじらせ、悲鳴を上げる事態も続発してしまう。

◆HANAメンバーの貴重な姿も！

今回は、ここでしか見られないHANAメンバーの貴重な姿もあらわになる。

濱家のファンだというCHIKAだが、濱家本人がその事実を明かすと思わずはにかみ、乙女モードに。

さらに、「あっち向いてホイ」の勝ち抜きミッションでは、濱家との1対1の勝負に高揚。

KOHARUが「好きな人と遊んでるみたい（笑）」とツッコめば、MOMOKAも「もう一緒に帰っちゃえばいいんじゃない？」とニヤニヤ。当のCHIKAも笑顔満開で「うん、そうだね。頑張ろ！」と、さらにテンションを上げ…。

そんなHANAメンバーが、勝負の最中に“三人三様の尊いイケメンマインド”も発動する一幕も。

まさかの展開が次から次へと押し寄せる今回のバトル。はたして最初にミッションを達成し、帰宅できるのは誰なのか？

そして最後まで居残り、“ギリ放送できるプチ暴露をする”という罰ゲームを食らう人物とは一体…。