¥¸¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë¡¦¥«ー¥Óー¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡õÂçºå¸ø±é³«ºÅ¡¡Ì¤È¯É½¶Ê¤òÆüËÜ¤Ç½éÈäÏª
¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë¡¦¥«ー¥Óー¤¬¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÅìµþ¡¢Âçºå¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Æ£°æ É÷¡¢Ado¡¢ONE OK ROCK¡Ä¡Ä2025Ç¯¡¢¡È¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¡É¤Î³¤³°¥Ä¥¢ー¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¡Ë
¡¡Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥½¥í¥Ô¥¢¥ÎºîÉÊ¡ØConflict¡Ù¡ØTuscany¡Ù¤Î³Ú¶Ê¡¢¤µ¤é¤ËÌ¤È¯É½¶Ê¤òÆüËÜ¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ûÂ¸³Ú¶Ê¤â¥Ô¥¢¥Î¤È¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç±éÁÕÍ½Äê¡£¥¸¥ã¥º¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥á¥í¥¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë¡¦¥«ー¥Óー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢2026Ç¯1·î7Æü¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¿Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡¢Æ±·î14Æü¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë