¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë ¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º vs ¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º
¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º vs ¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥Ç¥ë¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊSalt Lake City¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º 128 - 137 ¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º
¡¡NBA¤Î¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥ºÂÐ¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤¬¥Ç¥ë¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊSalt Lake City¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤¬¥êー¥É¤·31-37¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó67-69¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó101-109¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤¬¥êー¥É¤·128-137¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2025-12-24 14:05:09 ¹¹¿·