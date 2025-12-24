Îò»Ë¤¢¤ëÄ®ÊÂ¤ß¤äÀä·Ê¡¢¡Ö¹õÌ¸Åç¡×¤Î»ÜÀß¤òËþµÊ¡ªµÜºê¸©¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È5Áª
²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿µÜºê¸©¡£¿ÀÏÃ¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃÏ¤«¤éÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥µ¥ó¥á¥Ã¥»ÆüÆî¡×¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¿åÊ¿Àþ¤È7ÂÎ¤Î¥â¥¢¥¤Áü
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢µÜºêÎ¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¼«Á³¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎµÜºê¸©¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÈè¤ì¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤è¤¦¡£
¢£¡È¶å½£¤Î¾®µþÅÔ¡É¤ÎÉ÷¾ð¤¬»Ä¤ëÉð²È²°Éß³¹¡Öñ¬Èî¾ë²¼Ä®¡×(ÆüÆî»Ô)
µÜºê¸©ÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆüÆî»Ô¤Ë¤¢¤ëñ¬Èî¾ë(¤ª¤Ó¤¸¤ç¤¦)À×¤È¤½¤Î¾ë²¼Ä®¤Ï¡¢¡È¶å½£¤Î¾®µþÅÔ¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¾ð½ï¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤¬»Ä¤ëÎò»ËÅª¤Ê¥¨¥ê¥¢¤À¡£
¾ë²¼Ä®¤ÏÀÐ³À¤äÇòÊÉ¡¢¶Ìº½Íø¤òÉß¤¤¤¿Æ»Ï©¤Ê¤É¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉ÷¾ð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤ËÉð²È²°ÉßÄÌ¤ê¤ò»¶ºö¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹¾¸Í»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¾¦²È¤äÉð²È²°Éß¤¬°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦ÄÌ·ô¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍÎÁ»ÜÀß¤ò¤ªÆÀ¤Ë½ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ä®ÊÂ¤ß¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬³Ú¤·¤á¤ë¤¬¡¢5Ëç¤Î¾¦ÉÊ°ú´¹·ô¤¬ÉÕ¤¯¡Ö¤¢¤æ¤ß¤Á¤ã¤ó¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò»È¤Ã¤Æñ¬ÈîÌ¾Êª¡Ö¸ü¾Æ¤¶Ì»Ò¡×¤Ê¤É¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡ãñ¬Èî¾ë²¼Ä®¡¡½»½ê¡§µÜºê¸©ÆüÆî»Ôñ¬Èî9-1-14¡ä
¢£¥â¥¢¥¤Áü¤¬ÊÂ¤ÖÍºÂç¤ÊÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÀä·Ê¡Ö¥µ¥ó¥á¥Ã¥»ÆüÆî¡×(ÆüÆî»Ô)
ÆüÆî³¤´ß±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥µ¥ó¥á¥Ã¥»ÆüÆî¡×¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÍ£°ì¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼Åç¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ´°Á´¤ËÉü¹ï¤µ¤ì¤¿7ÂÎ¤Î¥â¥¢¥¤Áü¤¬ÊÂ¤Ö¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤ò´¶¤¸¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡£
ÀÄ¤¤¶õ¤ÈÂÀÊ¿ÍÎ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹â¤µ4.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¥â¥¢¥¤Áü¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¸÷·Ê¤Ï°µ´¬¤À¡£¤³¤Î¥â¥¢¥¤Áü¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»Å»ö±¿¡¢·ò¹¯±¿¡¢Îø°¦±¿¡¢ÃÏµå¤ÎÊ¿ÏÂ(Ì´³ð¤¦)¡¢·ëº§±¿¡¢¶â±¿¡¢³ØÎÏ±¿¤Ë¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢µÇ°»£±Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
±àÆâ¤Ë¤ÏÆî¹ñ¤Î²Ö¡¹¤¬ºé¤¸Ø¤ë¡ÖÃÏµå´¶¼Õ¤Î¾â¡×¤ä¡¢Àä·Ê¤ò¸«²¼¤í¤»¤ëÅ¸Ë¾Âæ¤¬¤¢¤ê¡¢»¶ºö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£µÜºê¤Î²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ÈÍºÂç¤Ê·Ê´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÀä·Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡ã¥µ¥ó¥á¥Ã¥»ÆüÆî¡¡½»½ê¡§µÜºê¸©ÆüÆî»ÔÂç»úµÜ±º2650¡ä
¢£¶Ë¾å¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¡¼¥¬¥¤¥¢¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡×(µÜºê»Ô)
µÜºê»Ô¤Î³¤´ß±è¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¡¼¥¬¥¤¥¢¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÌÌ¤·¤¿¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ò»ý¤Ä¸©Æâ¿ï°ì¤ÎÂç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡£
¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Ë¤Ï¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¡¼¥¬¥¤¥¢¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡¦¥¿¥ï¡¼¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢²¹Àô¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¹¥Ñ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê»ÜÀß¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¡¼¥¬¥¤¥¢¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡¦¥¿¥ï¡¼¡×¤Ç½ÉÇñ¤¹¤ì¤Ð¡¢Á´¼¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤ÎµÒ¼¼¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÆü¤Î½Ð¤òË¾¤à¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¤â²ÄÇ½¡£
¥´¥ë¥Õ¤ä¥Æ¥Ë¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²°³°¶õ´Ö¡ÖTHE LIVING GARDEN¡×¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤â½¼¼Â¡£ÈóÆü¾ï´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¡£
¡ã¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¡¼¥¬¥¤¥¢¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡¡½»½ê¡§µÜºê¸©µÜºê»Ô»³ºêÄ®ÉÍ»³¡ä
¢£¿ÀÏÃ¤¬Â©¤Å¤¯±ï·ë¤Ó¤ÎÅç¡ÖÀÄÅç¡×(µÜºê»Ô)
µÜºê»Ô¤ÎÆîÅìÉô¤ËÉâ¤«¤ÖÀÄÅç¤Ï¡¢¼þ°ÏÌó1.5¥¥í¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅçÁ´ÂÎ¤¬¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤ò°Ï¤à¡Èµ´¤ÎÀöÂõÈÄ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇÈ¾õ´ä¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤Þ¤¿¡¢ÅçÆâ¤Ë¤ÏÇ®ÂÓ¡¦°¡Ç®ÂÓÀ¿¢Êª¤¬ÌÐ¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÆî¹ñ¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¡£
Åç¤Ë¤Ï¡¢±ï·ë¤Ó¤Î¿ÀÍÍ¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤ÀÄÅç¿À¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÈÌïÀ¸¶¶¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎ¦Ï©¤ÇËÜÅÚ¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄÅç¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³¤ÀÑ¤Îã±¡×¤ä¡Ö»ºÎî»æåÓ¡×(¤à¤¹¤Ó¤³¤è¤ê)¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê´ê³Ý¤±ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¿ÀÏÃ¤È¼«Á³¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£
¡ãÀÄÅç¿À¼Ò¡¡½»½ê¡§µÜºê¸©µÜºê»ÔÀÄÅç2-13-1¡ä
¢£¡Ö¹õÌ¸Åç¡×¤Î¸Î¶¿¤ÇÌ£¤ï¤¦ÈþÌ£¡Ö¾ÆÃñ¤ÎÎ¤ Ì¸Åç¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×(ÅÔ¾ë»Ô)
µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾ÆÃñ¤ÎÎ¤ Ì¸Åç¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢°ò¾ÆÃñ¡Ö¹õÌ¸Åç¡×¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ÖÌ¸Åç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼òÂ¤¤Î¹©¾ì¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÜÀß¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡£
¤³¤³¤Ç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢Ì¸Åç¼òÂ¤¤ÎÎò»Ë¤ä¾ÆÃñ¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ò³Ø¤Ù¤ë¡ÖKIRISHIMA WALK FACTORY¡×¤È¡¢Ì¸Åç¼òÂ¤¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡£ÎÐË¤«¤ÊÉßÃÏ¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤Äí±à¤äÇò¤¤º½¾ì¤Î¸ø±à¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£¾ÆÃñÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éµÜºê¤Î¿©¤È¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËµÜºê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¾ÆÃñ¤ÎÎ¤ Ì¸Åç¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¡½»½ê¡§µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô»ÖÈæÅÄÄ®5480¡ä
Îò»Ë¡¢Àä·Ê¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤Ë»Ä¤ë¶¿ÅÚ¤ÎÌ£¤Þ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤Ç¤¤ëµÜºê¸©¡£¼¡¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤Ï¡¢µÜºê¤ÎÎ¹¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
