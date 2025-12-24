Ê¼¸Ë¸©·Ù¡¦Â¼°æµªÇ·Á°ËÜÉôÄ¹¤é¤ò½èÊ¬¡¡·Ù»¡¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Àè¤«¤é¼òÎà¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¤òÌµ½þ¤Ç¼õ¤±¤ë¡¡¡ÈÍø³²´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÀÜÂÔ¤ËÅö¤¿¤ë¡É¤Ê¤É¤È¤·¤Æ½ðÄ¹¤ò·±²ü½èÊ¬¡¢Â¼°æ»á¤òÄ¹´±Ãí°Õ
¡¡·Ù»¡¤Î¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¶È¼Ô¤«¤é¼òÎà¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¤òÌµ½þ¤Ç¼õ¤±¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡Åö¶É¤ÏÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÂ¼°æµªÇ·Á°ËÜÉôÄ¹¡Ê£µ£¸¡Ë¤é¤ò½èÊ¬¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾Éô¤Î·Ù»¡½ð¤ÎÃËÀ½ðÄ¹¡Ê£¶£°Âå¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤´¤í¤«¤é¿À¸Í»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢Å¹Â¦¤«¤éÌµ½þ¤Ç¼òÎà¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¤êÅÚ»º¤ÎÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ¿©¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ÎÂ¼°æµªÇ·Á°ËÜÉôÄ¹¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¼òÎà¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¸©·ÙËÜÉô¤Î¿©Æ²¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÜÂÔ¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï½ðÄ¹¤ò·±²ü½èÊ¬¤Ë¡¢·Ù»¡Ä£¤ÏÂ¼°æ»á¤òÄ¹´±Ãí°Õ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£