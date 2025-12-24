「ジャンボ」の愛称で日本のゴルフ人気の立役者となった尾崎将司さんが２３日、亡くなった。

甲子園の優勝投手で、プロ野球から転向したという異色の経歴だが、真の才能を開花させたのは、ゴルフ転向後だった。１９７０年に２３歳でプロテストに合格すると、翌７１年９月には日本プロ選手権で早くも初優勝。１メートル８１の当時としては長身と圧倒的な身体能力で驚異的なドライバーの飛距離を生み出し、ゴルフ界に革命を起こすと同時に、青木功、中嶋常幸とともに「ＡＯＮ」時代を築き、国内のゴルフブームを牽引（けんいん）した。

ツアー制が導入された７３年に初代賞金王となると、９４〜９８年の５年連続を含む１２度の賞金王に君臨。特筆すべきは、４０歳を過ぎてから９度の賞金王に輝いたことで、９８年にはシニアツアーにも出場可能な５１歳で賞金王に輝き、プロスポーツ選手の全盛期の年齢的な概念を覆した。

９６年のダンロップフェニックスでは、前人未到のプロ通算１００勝を達成。２００２年の全日空オープンでは５５歳のツアー最年長優勝記録を樹立した。その後は持病の座骨神経痛に悩まされながらもレギュラーツアーにこだわり続け、最後までシニアツアーには出場しなかった。

１９８８年には暴力団との交際が表面化。２００５年には民事再生法の適用を申請するなど、ゴルフ以外でのトラブルもあったが、実弟の健夫、直道両選手や賞金王に輝いた飯合肇選手ら、「ジャンボ軍団」を結成して多くのプロを育て、クラブや技術理論にも詳しかった。後進の指導にも熱心だった。

最多年間優勝（８勝）、最多連続優勝年数（１５年）、最多連続優勝（３週）など、保持する記録は数知れない。記録にも記憶にも残る不世出のゴルファーだった。