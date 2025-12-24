±©Ä»¿µ°ì¡¡¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ª¹õÌøÅ°»Ò¤Î¡È¸ø¼°È¯¸À¡É¤ËÂç´î¤Ó¡Ö¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¡Ê54¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»Ê²ñ¤Î½÷Í¥¡¦¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤Ë´î¤Ö¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±¶É¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤Î¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊüÁ÷10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤ËÄêÇ¯¸å¤â½ÐÂ³¤±¤ë¶ÌÀî»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤ÏÄêÇ¯¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¹õÌø¤Ï¡Ö»ä¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¡©¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¡×¤È¶ÄÅ·¡£¡Ö¤è¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤³¤È¤ò¡©Í¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶²½Ì¡£¡Ö´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¡ÊÈÖÁÈ¤ò¡Ë¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö¥¦¥½¡ª¡©¤Ê¤ó¤À¡¢»ä¤¬µß¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö±©Ä»¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤âµß¤¨¤ë¡©¤É¤¦¤ä¤ì¤Ð¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È±©Ä»¤ÏÁáÂ®¡Ö¡È±©Ä»¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¤è¡¢¤º¤Ã¤È»È¤¤¤Ê¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤È¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°È¯¸À¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÇä¤ê¹þ¤ß¡£»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¹õÌø¤¬¡Ö±©Ä»¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¤è¡¢¤º¤Ã¤È¤ª»È¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢±©Ä»¤Ï¡Ö¥ä¥Ã¥¿¡ª¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¡Ö°ÂÂÙ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¶ÌÀî»á¤Ë¡¢±©Ä»¤Ï¡Ö¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£