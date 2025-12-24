一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が23日、自身のインスタグラムを更新。米国ニューヨークにいると明かした。

「ニューヨーク」と6文字だけつづり、絵文字を添えた上で、タイムズスクエアとみられる背景の写真を公開。渡邊はファーつきのコートを着てうっすらと笑みを浮かべていた。最後にハッシュタグ「#NEWYORK #一人旅 兼 #仕事」とつづった。

そして24日に自身のストーリーズを更新。「PTSDでも海外旅行には行けるよ！ パニック障害とかではないから飛行機も平気。トラウマから2年半以上経ってるし 日本にいる時より嫌な情報を目に入れなくて済むからフラッシュバック減って、精神的に良い。私のトラウマは海外旅行とは無関係だから自分の好きな場所に身を置く方が心身ともに健康でいられる！」と補足した。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は公表していなかったが、昨年10月1日の投稿で「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。1月末には初フォトエッセー「透明を満たす」を出版。初写真集「水平線」では水着姿や下着姿に挑戦。9月には完全未公開カット160ページのデジタル写真集「Re:水平線」をリリース。