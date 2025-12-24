ÂÀÅÄ¸÷¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¡©¡×M¡Ý1·Ý¿Í¤ò¼ÂÌ¾µó¤²Àä»¿¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬23Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö²ÐÍËJUNK¡¡Çú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡Ê60¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¸½Ð±é¡£Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¤Ï¡ÖM¡Ý1¸«¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼«¤éÇú¾Ð¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤¤¤¿¤Î¡©¡¡¤¹¤´¤¤¤Í¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÌ¡ºÍ¤Ï¡¢¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤Î¿¶¤ê¤Ë¡¢ÀÖÌÚÍµ¤¬¥ª¥É¥ª¥É¤ÈÂ¨¶½É÷¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¥ª¥É¥ª¥É¤·¤¹¤®¤À¤í¡¢¤¢¤¤¤Ä¡ª¡¡²¿¥ª¥É¥ª¥É¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ï¤¿¤¯¤í¤¦¤¬¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤òÀ©¤·¡¢Âè21Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£²áµîºÇÂ¿¤Ç1Ëü1521ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤Ç¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡þ¤¿¤¯¤í¤¦¡¡ÀÖÌÚÍµ¡Ê¤¢¤«¤®¡¦¤æ¤¦¡Ë¤Ï1991Ç¯¡ÊÊ¿3¡Ë10·î24Æü¡¢¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£NSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ËÂçºå¹»37´ü¡£¼ñÌ£¤ÏÌîµå¡¢¶õ¼ê¡£¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤Ï1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë1·î28Æü¡¢°¦É²¸©¾¾»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£NSCÂçºå¹»36´ü¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹¡£16Ç¯3·î9Æü¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£¥³¥ó¥ÓÌ¾¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê¤¤à¤é¡Ë¤È¥¤¥Á¥í¡¼¡ÊÀÖÌÚ¡Ë¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£24Ç¯Âè54²óNHK¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½àÍ¥¾¡¡£