ChatGPT¤Ë¤Ç¤¤ë¡È¤ª´ê¤¤¡É¤¬¤â¤Ã¤È¶¯ÎÏ¤Ë¡£¿·µ¡Ç½¡ÖApps¡×¤Î»È¤¤Êý
»È¤¨¤ë½Ö´Ö¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£
ChatGPT¤Ë¡ÖChatGPT Apps¡×¤È¤¤¤¦¿·µ¡Ç½¤¬¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀâÌÀ¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ChatGPT¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¶á¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ç»È¤¦¥¢¥×¥ê¤ÎChatGPTÈÇ¡×¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ChatGPT¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¡×¤â¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡£Àµ¼°¤Ë¤Ïapp directory¤Ã¤Æ¸À¤¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤Í¡Ä¡£
»È¤¤Êý¤â¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤±¤Ã¤³¤¦»È¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç°Ê²¼¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¡õ»È¤¤Êý¤ò¤¶¤Ã¤È¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥¢¥×¥ê¤¬»È¤¨¤ë¤Î¡©ÊØÍø¡©
¥¢¥×¥ê¤Î¿ô¤Ï¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍÌ¾¤É¤³¤í¤¬´û¤Ë¤â¤¦¤±¤Ã¤³¤¦ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥êÍÑÅÓGmail¥á¡¼¥ëºîÀ®¡¦´ÉÍýGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯Photoshop²èÁüÊÔ½¸AcrobatPDFºîÀ®¡¦ÊÔ½¸Notion¾ðÊó´ÉÍýSlack¥Á¥ã¥Ã¥ÈSpotify²»³Ú»ëÄ°Apple Music²»³Ú»ëÄ°Adobe Express¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÊØÍøÅÙ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Acrobat¤Ï¿À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¸å½Ò¡Ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÎÆÃÀ¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ë¡¼¥º¤¬³ú¤ß¹ç¤¦¤«¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Î¥¢¥×¥ê¡×¤Û¤É½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£ChatGPT¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÊä½õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È´ûÂ¸¤Î¥¢¥×¥ê¡É¤è¤ê¤¤¤¤Ê¤ê³è¤«¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é»È¤¨¤ë¤Î¡©
ChatGPT¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ÖApps¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¤½¤³¤«¤é»È¤¤¤¿¤¤¥¢¥×¥ê¤òÁªÂò¡¢ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤ÈÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤¬´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤ººî¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÍøÍÑµ¬Ìó¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¤Á¤ç¤¤¤á¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤¬ºÑ¤ó¤À¤éÆþ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¤òChatGPT¤È¤Î²ñÏÃÆâ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Æ¤Ó½Ð¤·Êý¤Ï2¼ïÎà¡£1¤Ä¤á¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¡Ö¤½¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¡Á¤ò¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢ChatGPT¤Ï¤½¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ½èÍý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤á¤¬¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍóº¸¤Î¡Ö¡Ü¡×¥Ü¥¿¥ó¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È»ØÄê¤¹¤ë¡¢¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¡©
°Ê²¼¡¢Acrobat¡¦Photoshop¡¦Apple Music¤ò¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿ÍÍ»Ò¡¦´¶ÁÛ¤ò¤¶¤Ã¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
1. Acrobat¡ßChatGPT¡¢PDFºîÀ®¡¦ÊÔ½¸¤Î¿À¤Ë¤Ê¤ì¤ë
¼«Ê¬¤¬»î¤·¤¿Ãæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¼ÂÍÑÀ¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤ÏAcrobat¤Ç¤¹¡£PDF¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈChatGPT¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤«¤ßºÕ¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤PDF¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ë¡¢(1) Æñ¤·¤¤PDF¤òÆÉ¤ó¤ÇÍ×Ìó (2) Í×Ìó¤ò¿·¤·¤¤PDF¤ËÊÝÂ¸ (3) Ê£¿ô¤ÎPDF¤ò·ë¹ç ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£Ìµ²Ý¶â¤ÇÆÉ²ò¡¦ºîÀ®¡¦ÊÔ½¸¤È´ðËÜÅª¤Êºî¶È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÄ¶¶¯ÎÏ¡£¸ø¼°¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎã¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿¤é»È¤¤¤É¤³¤í»×¤¤¤Ä¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2. ¥×¥í¸þ¤±²èÁüÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¡ÖPhotoshop¡×¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë
¡Ö¥Õ¥©¥È¥·¥ç¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥×¥í¤¬»È¤¦¤â¤Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¡£¼ÂºÝ¡¢¹âµ¡Ç½¸Î¤ËUI¤¬Ê£»¨¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ChatGPTÈÇ¤Î¥Õ¥©¥È¥·¥ç¤Ç¤Á¤¬¤¦¤Î¤¬¤³¤³¡£Éßµï¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤ÊÁàºî¤ÏChatGPT¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¤Î¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤ÎÊÔ½¸¤È¤«¤ï¤«¤é¤ó¡ª¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Îº¸¾å¤Î¡Ö¢¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤éÊÔ½¸¸å¤Î²èÁü¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¦¾å¤Î¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¤Ï·ë²Ì¤ÎÈùÄ´À°¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ChatGPT¤¬²¿¤ò¤É¤¦¤¤¤¸¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»²¾È¤·¤Æ¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤³¤ì¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
3. Apple Music¡ßChatGPT¡£¡ÖAI¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶Ê¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ°¤±¤ë
Apple Music¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¶Ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤òÃµ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ChatGPTÆâ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ëºî¤ê¤Ç¡Ö¼ÂºÝ¤½¤Î¶Ê¤¬¤¤¤¤¤«¡×¤ò¤¹¤°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢ChatGPTÆâ¤Ç²»³Ú¤¬Ä°¤±¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
Äó°ÆÆâÍÆ¤Ï³Ú¶Ê¤ÎÎà»÷À¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¸þÀ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È½Å»ë¡£¿ô¤ò¤±¤Ã¤³¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÄ¾ÀÜ¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤êº¬¤³¤½¤®¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤«¤â¡£·ë²Ì¤Ï¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È²½¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Apple Music¤Î¾ì¹ç¡¢»ëÄ°ÍúÎò¤òChatGPT¤¬»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¡Ö³Ú¶Ê¤ÎURL¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¹¥¤ß¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ï¤Á¤ç¤¤»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤é¿·¤·¤¤¶Ê¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Spotify¤À¤È¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤¬¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊSpotify¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈChatGPT¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤ª¤¹¤¹¤áÎÏ¹â¤¤¤«¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£
