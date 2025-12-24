「月曜から夜ふかし」多田さん、ショートヘア復活で雰囲気ガラリ「また一段と綺麗に」「似合いすぎ」の声
【モデルプレス＝2025/12/24】日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）にて、「滑舌が悪すぎる」キャラクターとして人気を集める“フェフ姉さん”の友人“多田さん”が12月23日、自身のInstagramを更新。ショートヘアにイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「夜ふかし」話題の美女「また一段と綺麗に」雰囲気一変イメチェン姿
多田さんは「ショート復活＆元旦から夜ふかしミテネ」と2026年1月1日放送の「月曜から夜ふかし 元日SP」（21時〜）の告知をしつつ、夜のオフショットを投稿。以前の胸下のロングヘアから肩上のショートヘアにばっさりカットしており、ダウンジャケットに身を包んでライトアップされた景色を背にした上品な姿を披露している。
この投稿には「印象変わる」「別人級」「また一段と綺麗になった」「ショート似合いすぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆多田さん、ショートヘア復活ショットを公開
◆多田さんの投稿に反響
