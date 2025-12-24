【しまむらの2,200円ジャケット】が優秀♡「シンプルで合わせやすい」だって！

オンにもオフにも活躍するアウターが一枚あると、冬のお出かけがぐっと楽になりそう。そんな頼れる存在としてチェックしたいのが、【しまむら】オリジナルブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】のジャケットです。公式Instagramでも「シンプルで合わせやすいけど、ちゃんとディテールは今っぽく」と紹介されていて、カジュアルにもきれいめにも寄せやすいバランスが魅力。ブランドの“5周年記念”のスペシャルプライスで、2,200円という嬉しい価格も見逃せません！ 冬のアウター候補として、早速チェックしてみて。

クリーンな雰囲気を添えるジップジャケット

【しまむら】「ジャケット」\2,200（税込）

落ち着いたシックな色味にメタルジップが映え、クリーンな雰囲気が際立つ一枚。落ち着いた大人っぽさを感じさせながら、袖のタックによる丸みシルエットや短めの丈感が、旬な雰囲気を引き寄せます。端正な襟元が上品で、カジュアルにもきれいめにもすっと馴染むバランス。シンプルで合わせやすく、日常のスタイルをさりげなく整えてくれる頼れるアイテムになりそうです。

シンプルにまとめても自然とサマ見え

シンプルなワンピースとのワンツーも、すっきりと洗練された雰囲気に。こちらのコーデのように全体を同系色でまとめれば、シックな上品さがいっそう引き立ちます。シンプルにまとめた分、小物にレオパード柄や旬のカラーを添えれば、程よい遊び心が加わりオシャレ感度もぐっとアップ。ワントーンでまとめつつ首元にアクセサリーを取り入れて、さりげなく華やぎを添えるのも素敵です。

気負わず羽織れるあったかジャケット

【しまむら】「裏シャギージャケット」\2,200（税込）

軽やかな素材感で、気負わずさっと羽織れる手軽さが魅力の一枚。カジュアルなデザインながら落ち着いたカラーが大人っぽさを添え、マットな質感が上品な雰囲気をつくります。ライニングにはふんわりとしたシャギー素材を使用しているから、寒い日の外出にも頼りになりそう。比翼デザインが防寒しながらもすっきりと見せてくれるのも嬉しいポイント。

きれいめにも振れるスタイリッシュな雰囲気

腰に軽くかかる程よい丈感と裾の直線的なデザインが、上品でスタイリッシュな雰囲気。パンツにもスカートにも合わせやすく、さっと羽織るだけでコーデが自然とこなれた雰囲気にまとまります。カジュアルに寄りすぎないバランスで、オフィス仕様の装いとも好相性。ロング丈では動きづらさを感じる日や、車・自転車を使うとき用に備えておくのも良さそうです。

