この先の東北地方は、日本海側や太平洋側北部で雪や雨の降る日が多く、26日(金)から27日(土)にかけては大雪や荒れた天気となる所がありそうです。一方、太平洋側南部では元日にかけて晴れる日が多く、初日の出を見られる所もあるでしょう。

26日〜27日は雪や風が強まり荒れた天気のおそれ

明日25日(木)は、広い範囲で雨のクリスマスとなるでしょう。26日(金)は雨が雪に変わり、天気が荒れるおそれがあります。日本海側では雪や風が強まり、青森県(津軽・下北・上北)や福島県会津では、27日(土)にかけて雪の量が多くなる可能性があります。電線や樹木への着雪、なだれや屋根からの落雪に注意してください。





また、26日(金)から27日(土)にかけては風も強まり、日本海側を中心に吹雪いて見通しが悪くなりそうです。交通機関への影響にも注意が必要です。日本海側の海上では波も高くなり、しけるおそれがあります。28日(日)以降は、日本海側では北部を中心に雪や雨が降りやすいでしょう。一方、太平洋側では南部を中心に晴れて、空気が乾燥しやすくなりそうです。暖房器具の使用など、火の取り扱いに注意が必要です。この期間は、日ごとの気温差が大きくなりそうです。晴れる日は朝晩の冷え込みが強まり、内陸では水道管が凍結するおそれがあります。旅行や帰省などで長期間家を空ける方は、水抜きなどの凍結防止対策を行ってください。

初日の出は太平洋側でチャンスあり

1月1日(木・元日)以降は、日本海側や太平洋側北部では雪の降りやすい日が多くなるでしょう。一方、太平洋側南部では短い周期で天気が変わる見込みです。元日は太平洋側を中心に雲が多いながらも晴れる時間があり、初日の出が見られる所もありそうです。。3日(土)以降は、仙台など太平洋側でも雪の降る日があるでしょう。



この期間は、極端な寒さや厳しい冷え込みはないものの、朝晩は気温が下がり、濡れた路面が凍結するおそれがあります。帰省などで移動が多くなる時期のため、交通への影響に十分注意してください。