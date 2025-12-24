ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Î¹¹²þ¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡õÇ¯ÊðÂçÉýÁý¤Ë°Å±À¤«¡¡
¡¡º£µ¨¤Ï40ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°2´§¤òÃ£À®¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥»¤ÎMVP¤â³ÍÆÀ¤·¤¿ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡Ë¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤ÎÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤é¤È¼«¼ç¥È¥ì¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¿§¤Î¥ª¥Õ¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö23Æü»þÅÀ¤Ç·ÀÌóÌ¤¹¹²þ¤Î¥µ¥È¥Æ¥ë¤Ï¡¢±ÛÇ¯¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥³¡¼¥Á·Ð¸³¤Î¤¢¤ëºå¿ÀOB¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öº£¥ª¥Õ¤Îºå¿À¥Ê¥¤¥ó¤ÏÍ¥¾¡·Êµ¤¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÌî¤¬1²¯5500Ëü±ßÁý¤Î3²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï15¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¡£º£µ¨Ç¯Êð1²¯5000Ëü±ß¤Î¥µ¥È¥Æ¥ë¤âÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¡¢3²¯±ß°Ê¾å¤Î¹¶ËÉ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²¼¸ò¾Ä¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥µ¥È¥Æ¥ë¤Î´õË¾³Û¤ÈµåÃÄ¤ÎÄó¼¨³Û¤Ë¤Ï³«¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µåÃÄ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤éº£µ¨¤ÏÂç³èÌö¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ºòµ¨¤ÏÆó·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î16ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ì¤Ð¤È¤â¤«¤¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥É¥«¥ó¤ÈµëÎÁ¤ò¾å¤²¤ë¤Û¤É¤ÎÁª¼ê¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Íèµ¨¤Ïº£µ¨°Ê¾å¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
WBC¤Ç¤Î»øJÆþ¤ê¤Ï¡ÖÍîÁª¡×¤¬Ç»¸ü
¡¡¤«¤Í¤ÆµåÃÄ¤ËÄ¾ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÎÍ×Ë¾¤â¡¢Íè¥ª¥Õ¤ÎÍÆÇ§²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¿¹ÔÀþ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
¡Öº£¥ª¥Õ¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎºÍÌÚ¹À¿Í¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄ¾ÁÊ¤¹¤ë¤âÍÆÇ§¤µ¤ì¤º¡¢»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Êä¶¯¤ËÍê¤é¤Ê¤¤À¸¤¨È´¤Ãæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÍÌÚ¤·¤«¤ê¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î´é¤Ç¤¢¤ë¥µ¥È¥Æ¥ë¤·¤«¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¼êÊü¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥µ¥È¥Æ¥ë¤ÏÁá¤±¤ì¤ÐÍè¥ª¥Õ¤Ë¤â¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È´´Éô¤ÏºÍÌÚ¤È¥µ¥È¥Æ¥ë¤ÎÆ±»þ°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ï¤æ¤æ¤·¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯Ï¢Â³2¥±¥¿¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëºÍÌÚ¤ÎÊý¤¬Àè¤ËÍÆÇ§¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÊüÁ÷´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º´Æ£µ±¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Íè½Õ¤ÎWBC¤Ç¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤âÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¼ÂºÝ¡¢Æ±¤¸»°ÎÝ¼ê¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î»²Àï¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÍîÁª¡×¤Î¸½¼ÂÌ£¤¬ÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤¿º´Æ£µ±¤À¤¬¡¢Âç¾Ð¤¤¤Î¥ª¥Õ¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤½¤¦¤Ê±À¹Ô¤¤À¡£
¡¡º´Æ£µ±¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Áá¤¯¤â°Ï¤¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊÆµå³¦¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢»³ËÜÍ³¿¤äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È¤â´Ø·¸¤Î¿¼¤¤¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î±Æ¤â¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ëSNS¤Î¡Ö°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¡×¤È¤Ï¡£
