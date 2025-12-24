´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÇ»¸ü¥µ¥ó¥É¡ª¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ö¥«¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥Ð¥¸¥ë¡¿¥¬¥ê¥È¥Þ¥Á¥¥ó¡×
¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡×¤«¤é¡¢ÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ë¥Á¡¼¥º¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¥µ¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥«¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥Ð¥¸¥ë¥Á¥¥ó¡×¤È¡Ö¥«¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥¬¥ê¥È¥Þ¥Á¥¥ó¡×¤¬¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¡Ö¥«¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥Ð¥¸¥ë¥Á¥¥ó¡¿¥«¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥¬¥ê¥È¥Þ¥Á¥¥ó¡×
²Á³Ê¡§³Æ630±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤Å¹ÊÞ¡Ê¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀßÆâÅ¹ÊÞÅù¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤ÎÅß¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Âç¹¥É¾¤Î¥Á¡¼¥º¥Ö¥ì¥Ã¥É¤¬2026Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª
´¨¤¤µ¨Àá¤ËÇ»¸ü¥Á¡¼¥º¤¬¤È¤í¤±¤ë2¼ï¤Î¥µ¥ó¥É¡Ö¥«¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥Ð¥¸¥ë¥Á¥¥ó¡×¤È¡Ö¥«¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥¬¥ê¥È¥Þ¥Á¥¥ó¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åßµ¨¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Á¡¼¥º¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢È¯¹Ú¸å¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¤ÆÅ¹Æâ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥ê¤Ã¤È¹á¤Ð¤·¤¤¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
Ì£¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À»º¥´¡¼¥À¥Á¡¼¥º¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»º¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤ÈË¤«¤Ê¥³¥¯¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥Ð¥¸¥ë¥Á¥¥ó
¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥«¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥¬¥ê¥È¥Þ¥Á¥¥ó¡×
º£²ó½éÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥È¥Þ¥È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·ÌîºÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¼êºî¤ê´¶¤Î¤¢¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ë¥È¥Þ¥È¤Î¹á¤ê¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¥ª¥ì¥¬¥Î¤ÎÉ÷Ì£¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥Á¥¥ó¤È¥Á¡¼¥º¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ëÁÖ²÷¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ð¥¸¥ë¥Á¥¥ó¤ËÇ»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¥«¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥¬¥ê¥È¥Þ¥Á¥¥ó
¿Íµ¤¤Î¡Ö¥«¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥Ð¥¸¥ë¥Á¥¥ó¡×¤¬¡¢2026Ç¯¤âºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤È¤¹¤ê¤ª¤í¤·ÌîºÚ¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Î¡Ö¥È¥Þ¥È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹¡×¤¬¥Á¥¥ó¤ÈÁêÀÈ´·²¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê°ïÉÊ¡£
¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤È¥Ð¥¸¥ë¥Á¥¥ó¤¬ÁêÀÈ´·²¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
·ÃÊý¥µ¥Ö ¤¿¤Ã¤×¤ê¤¨¤Ó&¤¿¤Þ¤´
²Á³Ê¡§1,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
2026Ç¯¤ÏÀáÊ¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î±ïµ¯¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¤¨¤Ó¤È¤¿¤Þ¤´¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø·ÃÊý¥µ¥Ö¡Ù¤òÈÎÇä¡£
¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¨¤Ó¤¿¤Þ¡×¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¨¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ë·ÃÊý¥µ¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢Ìó30cm¤Î¥Õ¥Ã¥È¥í¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ÃÊý¥µ¥Ö¸ÂÄê¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤´Äó¶¡¤·¡¢ÀáÊ¬µ¤Ê¬¤ò¤è¤ê°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥µ¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
º£¤À¤±Ì£¤ï¤¨¤ë¥Á¡¼¥º¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ò»È¤Ã¤¿¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²¹¤«¤¤¥µ¥ó¥É¡£
¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î7Æü¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥«¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥Ð¥¸¥ë¥Á¥¥ó¡×¤È¡Ö¥«¥ê¤È¤í¥Á¡¼¥º¥¬¥ê¥È¥Þ¥Á¥¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
