ÄØµ´ÅÛ¡¡¼«¿È¤Î¹¹Ç¯´ü¤Î¾É¾õ¹ðÇò¡Ö¥¹¥í¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤é¡Ä¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÄØµ´ÅÛ¡Ê53¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹¹Ç¯´ü¡×¡£¹¹Ç¯´ü¤ÏÊÄ·Ð¤ÎÁ°¸å5Ç¯¤º¤ÄÌó10Ç¯´Ö¤ò»Ø¤·¡¢ÍñÁãµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ë½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¡Ê¥¨¥¹¥È¥í¥²¥ó¡Ë¤Î¸º¾¯¤Ç¡¢¿´¿È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¡Ê¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¡Ë¤¬É½¤ì¤ë»þ´ü¡£¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸¶°ø¤â¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ç¤ë¾õÂÖ¤ò¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤È¤¤¤¦ÉÂÌ¾¤Ç¸Æ¤Ö¡£
¡¡ÂåÉ½Åª¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Î¤Ü¤»¡¢¤Û¤Æ¤ê¡¢Æ°Ø©¡¢Â©ÀÚ¤ì¡¢Æ¬ÄË¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢ÉÔÌ²¡¢¸ª¤³¤ê¡¢¹øÄË¡¢´ØÀáÄË¡¢Àº¿ÀÅª¾É¾õ¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¡¢°ÕÍßÄã²¼¤Ê¤É¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸÷±ºÌ÷»Ò¤¬Æ°Ø©¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹Ãæ¡¢µ´ÅÛ¤â¡Ö»ä¤âÆ°Ø©¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁ°¿¨¤ì¤¬¤Ê¤¤¤·¡£ºÂ¤Ã¤Æ¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Æ¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¤¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡È¤¤¤ä¼Â¤Ïº£¤Í¡Ä¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡ÈÆ°Ø©¤Ç¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¿¤Ö¤ó¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸µ¡¹Îä¤¨À¤Ç¡¢Á´Á³´À¤«¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï1²ó½Ð¤À¤¹¤ÈÆ¬¤«¤é¥¿¥é¥¿¥é¥¿¥é¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥í¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤é¥À¡¼¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤º¤Ã¤È¥¿¥ª¥ë¤Ç´À¿¡¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¡£MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡Ö¤è¤Ã¤Ý¤ÉÉé¤±¤Æ¤ë¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£