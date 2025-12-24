Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×»£±ÆÉñÂæÎ¢¡¡´²°ìÏº¡õ¾®Æü¸þÊ¸À¤¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¡¦´²°ìÏº¡Ê29¡Ë¤È¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ê71¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¶äÆóÏº¤µ¤ó¤È´ª±¦±ÒÌç¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢°áÁõ»Ñ¤Î´²°ìÏº¤È¾®Æü¸þ¤¬ÊÂ¤ó¤À¾Ð´é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤¬´²°ìÏº¤µ¤ó¤Î¸ª¤ËÍ¥¤·¤¯¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè63ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¾¹¾¤Î¾¾Ìî²È¤òË¬¤ì¤¿¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤¬¥È¥¡Ê郄ÀÐ¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þ¡Ë¤é²ÈÂ²¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤Ï¡È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡É¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¦À¶¸÷±¡¤È¡ÖÂçµµÅÁÀâ¡×¤Î·î¾È»û¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ä¥¤¥é¥¤¥¶¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Î¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾®Æü¸þ¤µ¤ó¡¢´²°ìÏº¤µ¤ó¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÏÂ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¶äÆóÏº¤µ¤ó¡¢¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¾®Æü¸þ¤µ¤ó¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¡¢¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£