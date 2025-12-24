¿·ÂÎÀ©¤ÎÁ¥½Ð ¥è¡¼¥¯¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ÀÐ¶¶À¿°ìÏº¼ÒÄ¹ ¥°¥ë¡¼¥×°ìÂÎ±¿±Ä¤ò¶¯²½ ¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ©¤Ë¡×
¡¡¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤ä¥è¡¼¥¯¥Ù¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¤É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥È¥¢»ö¶È¤òÅý³ç¤¹¤ë¥è¡¼¥¯¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÀÐ¶¶À¿°ìÏº¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ìÂÎ±¿±Ä¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á»ö¶È²ñ¼Ò´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£9·î¤Ë¿Æ²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆ¹ñÅê»ñ²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ê¥Ù¥¤¥ó¡Ë¤â¸ò¤¨¡¢Ì©¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¶ÈÀÓ¤Î¿ÊÄ½¤ä»ö¶È¤Î²ÝÂê¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ê¤ê¤ÎÎÎ°è¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¢£¿··¿Å¹¤Ç¥·¥Ê¥¸¡¼ÄÉµá
¡¡ÀÐ¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¡Ê¸µ¿Æ²ñ¼Ò¡Ë¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤ë¤È¥è¡¼¥¯HD¤ÎÇä¾åµ¬ÌÏ¤Ï·è¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ì¼Ò°ì¼Ò¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼»ö¶È¡¢ÀìÌçÅ¹»ö¶È¡Ë¤Î²Ô¤°ÎÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤ÏÁÏ¶È105Ç¯¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤ÏÁÏ¶È93Ç¯¡¢¥è¡¼¥¯¥Ù¥Ë¥Þ¥ë¤ÏÁÏ¶È77Ç¯¡¢¥·¥§¥ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤È¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÁÏ¶È50Ç¯Ä¶¡¢¥í¥Õ¥È¤ÏÁÏ¶È38Ç¯¡£1¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤³¤ì¤À¤±Îò»Ë¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î°ìÈÖ¤Î¶¯¤ß¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë²°¹æ¤½¤Î¤â¤Î¡£¤³¤ì¤ò¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï°ìÂÎÅª¤Ê±¿±Ä¤¬½ÅÍ×¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Êý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢³Æ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ò´Þ¤à·Ð±Ä¿Ø¤ÏÆü¡¹Ì©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁ©¡£¥è¡¼¥¯HD¤È³Æ»ö¶È²ñ¼Ò¤Ï¥¹¥â¡¼¥ë¤Ç½µ1²ó¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢Á´ÂÎ¤Ç·î1²ó¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ò¹Ô¤¦¡£ÊÌÅÓ¤Ç·î1²ó¡¢¥è¡¼¥¯HD¤Î¼èÄùÌò²ñ¤È¥°¥ë¡¼¥×ÀïÎ¬²ñµÄ¤òÌó3»þ´Ö¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ù¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÒÄ¹²ñ¤òÄêÎã¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼çÍ×»ö¶È²ñ¼Ò¤Î½ÅÍ×¤Ê²ñµÄ¤Ë¤â¥Ù¥¤¥ó¤¬¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÐ¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇÄ°®¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¤âÄÉµá¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥è¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥¯¡×¡ÊÊ¡Åç¸©·´»³»Ô¡Ë¤À¡£µì¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼·´»³Å¹¤òºþ¿·¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢³Æ»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¡£ÀìÌçÅ¹¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤È¥í¥Õ¥È¤¬Æþ¤ê¡¢¿©ÉÊ¥Õ¥í¥¢¤Ï¥è¡¼¥¯¥Ù¥Ë¥Þ¥ëÀ¾¥ÎÆâÅ¹¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Å¹¤Ç¤ÏÁ¯µû¡¢ÀºÆù¡¢ÁíºÚ¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÅ¹²½¤ò¿ä¿Ê¡£¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢ÈÎÇä¤ÏÅö½é·×²è¤òÃ£À®¡£ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¿©ÉÊ¤Ç·Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡ÊÀÐ¶¶¼ÒÄ¹¡Ë¤È¼ê±þ¤¨¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡9·î¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¡Ö¥è¡¼¥¯¥Õ¡¼¥º MARK IS ³ë¾þ¤«¤Ê¤Þ¤ÁÅ¹¡×¡ÊÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¡Ë¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Öº£¸å¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ï¥Õ¡¼¥É¡õ¥É¥é¥Ã¥°¤ËÆÃ²½¤·¡¢ÀìÌçÅ¹»ö¶È¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¥ê¥ó¥¯¤Ë°Ü´É¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Û¡Ê¤ä¤«¤¿¡ËÁ´ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤¹¤ë¡£