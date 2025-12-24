fav meが、1stシングルCD『すきなんかじゃ...にゃい！』を本日12月24日にリリース。また、リリースを記念して表題曲「すきなんかじゃ...にゃい！」のライブ映像も公開となった。

本作の表題曲は、ちょっぴり強がりで素直になれない“猫系ツンデレ女子”の気持ちを描いたキュートな楽曲に。CDは、初回限定盤、fav me盤、通常盤の3形態での展開となり、全形態に自分を愛するメッセージソング「ケーキを食べればいいんじゃない！？」を収録。初回限定盤には、心弾むラブリーなポップチューン「ちゅーしよう」、fav me盤には、優しく心に響く青春応援ソング「蒼のラブレター」などが収録される。さらに、Amazon、TOWER RECORDS、HMV、その他応援店舗などでは店舗限定特典がつくキャンペーンも実施中だ。

公開されたライブ映像は、12月6日に東京 Kanadevia Hallで行われた初のワンマンライブ『Stage of the Future』にて披露されたものとなっている。

なおfav meは、2026年5月18日に東京 豊洲PITにてデビュー1周年公演を開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）