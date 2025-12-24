¡ÖEmEditor¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÆ³Àþ¤¬²þÊÑ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤¬ÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë´í¸±À¤¢¤ê
Emurasoft¤¬³«È¯¤¹¤ë¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿¡ÖEmEditor¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¥Ü¥¿¥ó¤¬Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ²þÊÑ¤µ¤ì¤¿µ¿¤¤¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÅÍ×¡ÛEmEditor ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÆ³Àþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ ¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤» - EmEditor (¥Æ¥¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥¿)
https://jp.emeditor.com/general/%E3%80%90%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%80%91emeditor-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E5%B0%8E%E7%B7%9A%E3%81%AB/
2025Ç¯12·î23Æü¤ËEmurasoft¤¬È¯É½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EmEditor¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÆ³Àþ¾å¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Öº£¤¹¤°¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡×¥Ü¥¿¥ó¤Ë´Ø¤·¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë²þÊÑ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»ö¾Ý¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
±Æ¶Á¤¬È¯À¸¤·¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î20Æü11»þ39Ê¬¡Á2025Ç¯12·î23Æü5»þ50Ê¬¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤ËÅö³º¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢Emurasoft¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈóÀµµ¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Emurasoft¤Ï´ü´Ö¤ò¹¤á¤Ë¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¶¹¤¤´ü´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Î¡Öº£¤¹¤°¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡×¥Ü¥¿¥ó¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤ÏÄÌ¾ï¡Öhttps://support.emeditor.com/ja/downloads/latest/installer/64¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¤Ï¡¢Å¬µ¹É¬Í×¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö³º´ü´ÖÃæ¤Ï¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÀßÄê¤¬Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ê²þÊÑ¤µ¤ì¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÍè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Öhttps://www.emeditor[.]com/wp-content/uploads/filebase/emeditor-core/emed64_25.4.3.msi¡×¤È¤¤¤¦URL¤Ë¥ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åö³º¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¡¢emeditorjp[.]com¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤ÏEmurasoft¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Emurasoft¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Åö³º¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡ÖWALSHAM INVESTMENTS LIMITED¡×¤È¤¤¤¦ÊÌÁÈ¿¥¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯É½»þÅÀ¤Ç±Æ¶Á¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡Öemed64_25.4.3.msi¡×¤Î¤ß¡£°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àµ¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ëÌäÂê¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ëÌ¾emed64_25.4.3.msiemed64_25.4.3.msi¥µ¥¤¥º80,376,832 bytes80,380,416 bytes¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾Emurasoft, Inc.WALSHAM INVESTMENTS LIMITEDSHA-256e5f9c1e9b586b59712cefa834b67f829ccbed183c6855040e6d42f0c0c3fcb3e-
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ËÜ·ï¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦EmEditor¤Î¹¹¿·¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¤«¤é¹¹¿·¤·¤¿¾ì¹ç
¡¦EmEditor¤Ë¤è¤ê¼«Æ°¹¹¿·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
¡¦download.emeditor.info¤«¤éÄ¾ÀÜ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¾ì¹ç(Îã¡§https://download.emeditor.info/emed64_25.4.3.msi)
¡¦emed64_25.4.3.msi°Ê³°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÈÇ
¡¦¥¹¥È¥¢¥¢¥×¥êÈÇ
¡¦winget¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡¿¹¹¿·¤·¤¿¾ì¹ç
¡¦ÌäÂê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Åö³º¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç
Emurasoft¤Ï¡¢³ºÅö´ü´ÖÃæ¤Ë¡Öº£¤¹¤°¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤òÆþ¼ê¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿emed64_25.4.3.msi¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¤ª¤è¤ÓSHA-256¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤ò³«¤¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¤¬¡ÖEmurasoft, Inc.¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¡×¥¿¥Ö¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÅö³º¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¼Â¹Ô¤»¤ººï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SHA-256¤Î¥Ï¥Ã¥·¥åÃÍ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÇPowerShell¤ò³«¤¤¤Æ°Ê²¼¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢½ÐÎÏ¤µ¤ì¤¿ÃÍ¤¬¡Öe5f9c1e9b586b59712cefa834b67f829ccbed183c6855040e6d42f0c0c3fcb3e¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Get-FileHash .med64_25.4.3.msi -Algorithm SHA256
¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¤¬¡ÖEmurasoft, Inc.¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖWALSHAM INVESTMENTS LIMITED¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤ÏSHA-256¤Î¥Ï¥Ã¥·¥åÃÍ¤¬°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ò´Þ¤à²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¡¢Emurasoft¤Ï°Ê²¼¤ÎÂÐ±þ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ä¾¤Á¤ËÅö³º¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤¹
¡¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼Á´ÂÎ¤Î¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¥¹¥¥ã¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë
¡¦¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐOS¤ò´Þ¤à´Ä¶¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¿ºÆ¹½ÃÛ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë
¡¦Åö³ºÃ¼Ëö¤ÇÍøÍÑ¡¦ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÊÑ¹¹¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤ÎÍ¸ú²½¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë
Emurasoft¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ª¤è¤Ó±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤ÎÄ´ºº¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤ê¼¡Âè¡¢ËÜ¥Ú¡¼¥¸Åù¤Ë¤ÆÂ®¤ä¤«¤Ë¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏËÜ»ö¾Ý¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¸¶°øµæÌÀ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬Í×¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢½Å¤Í¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â EmEditor ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£