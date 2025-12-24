男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため死去した。享年７８歳。プロ野球選手からプロゴルファーに転身し、デビュー２年目の１９７１年の初優勝から「ジャンボ時代」を築いた。７３年に初代賞金王に就き、９４年からの５年連続を含む歴代最多１２度の賞金王に輝いた。２０１０年には世界ゴルフ殿堂入り。１９年を最後にツアー大会への出場はなく、近年はアカデミーを開き、後進の育成に尽力した。

弟でともにプロゴルファーの健夫（愛称・ジェット）、直道（愛称・ジョー）が追悼のコメントを発表した。

健夫は「兄弟というのは大抵進む道は別れていくと思うけど、我々兄弟は、たまたま同じ職業で約７０年間一緒にいることができました。兄がいない人生というのは経験がないから、今までよりもこれからが寂しいし苦しいと思う。今までいつも一緒で全てを教えてくれた。兄貴ありがとう！」としたためた。

直道は「プロゴルファージャンボ尾崎というより、徳島の兄やんが思い出されます。高校野球で優勝してプロ野球選手になり尾崎家の家を建て直してくれました。プロゴルファー尾崎直道があるのは、兄貴が野球をやめてゴルフの道に進み、ゴルフというスポーツを教えてくれた、ジャンボ尾崎無しでは語れないと思うし感謝しかないです。兄貴ありがとう！」と思いを込めた。