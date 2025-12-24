¡Ö·»µ®¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó»àµî¤ÇÄï¤Î¡È¥¸¥§¥Ã¥È¡ÉÈøºê·òÉ×¤µ¤ó¤È¡È¥¸¥ç¡¼¡ÉÈøºêÄ¾Æ»¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤Î°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤¬S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á78ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¤¸¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Èøºê»°·»Äï¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Äï¤ÎÈøºê·òÉ×¤µ¤ó¤ÈÈøºêÄ¾Æ»¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡üÈøºê·òÉ×¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
·»Äï¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÄñ¿Ê¤àÆ»¤ÏÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤±¤É¡¢²æ¡¹·»Äï¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸¿¦¶È¤ÇÌó70Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
·»¤¬¤¤¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤³¤ì¤«¤é¤¬¼ä¤·¤¤¤·¶ì¤·¤¤¤È»×¤¦¡£
º£¤Þ¤Ç¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤ÇÁ´¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£·»µ®¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¡üÈøºêÄ¾Æ»¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÆÁÅç¤Î·»¤ä¤ó¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â¹»Ìîµå¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤êÈøºê²È¤Î²È¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼ÈøºêÄ¾Æ»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢·»µ®¤¬Ìîµå¤ò¤ä¤á¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥´¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºêÌµ¤·¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
·»µ®¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¤ÏÌó1Ç¯Á°¤Î¤¬¤ó¿ÇÃÇ¸å¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢23Æü¸á¸å¡¢S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤«¤é¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¡¢¹ñÆâ94¾¡¤ò´Þ¤á113¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Èøºê¤µ¤ó¡£
2010Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¥´¥ë¥ÕÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Î²ÈÂ²Áò¤È¤·¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢¸åÆü¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£