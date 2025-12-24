Stray Kids（ストレイキッズ）が、韓国の「アルバムキング」となった。韓国音楽コンテンツ協会は23日「Stray Kidsは、サークルチャートの25年年末決算資料（1月1日〜11月30日）のアルバムチャート部門で1位となった」と発表した。

8月にリリースした正規アルバム「KARMA」で339万枚の販売高を記録し、1位を記録した。同アルバムは、K−POPアーティストが今年発売した中で、唯一300万枚を突破している。他に、11月発売したミニアルバム「DO IT」で224万枚の売り上げを記録し、3位にも名前を刻んだ。

また100万枚以上販売されたミリオンセラーアルバムは、計18枚と集計された。これは昨年の年間チャート（22枚）と比べると少ない数値だが、今回の資料が先月までの結果のため、追加集計によって変動の可能性もある。

韓国メディアのイーデーリーは24日「この中で目立つ点は、単一アルバムでミリオンセラー作を作り出したガールズグループが、IVEとaespaの2チームだけだという点だ。昨年はIVE、aespaとともにNewJeans、LE SSERAFIM、TWICE、i−dleまで計6チームが100万枚突破アルバムを誕生させた」と報じた。