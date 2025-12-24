話したくなる腕時計トリビア 第60回 その機能、ちゃんと説明できる? 高級腕時計のパーペチュアルカレンダー
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
パーペチュアルカレンダーとはどんな機能?
腕時計の中には、普段聞きなれない機能を有しているモデルが存在します。中でも腕時計の「パーペチュアルカレンダー」とはどういう機能のことでしょうか?
パテック･フィリップ パーペチュアルカレンダー WG 5320G-001
――正解は次のページへ
正解はこちら
【答え】「月」や「年」がもつ日数の違いを自動調整して暦（こよみ）を表示する機能
パーペチュアルカレンダーは、日本語で「永久カレンダー」とも呼ばれる、腕時計の世界三大複雑機構の一つです。
暦(こよみ)を表示する機能の上位機能で、一般的には、文字盤上で「月」「日」以外に「年(うるう年カウント)」を表示します。さらに、月によって異なる日数(28日・30日・31日)も判断し、うるう年の29日も含めて、自動で調節してくれます。
ゼンマイがほどき切って、腕時計が止まった場合は再度日付や時刻を合わせなおす必要があります。そのため、所有者はワインディングマシンで常に動かし続ける方もいるそうです。
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら
