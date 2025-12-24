ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»Ò¤È½é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ËþµÊ ¥µ¥ó¥¿¡õ¥Ä¥ê¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌåÀä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡Û²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬12·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û40ºÐÁÐ»Ò½Ð»º¥¿¥ì¥ó¥È¡ÖÉ½¾ð¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×ÁÐ»Ò¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥¹¥×¥ì»Ñ
ÃæÀî¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤È½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤È¤â¤ß¤Î¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢·»¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¡¢Äï¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤à¤Á¤à¤Á¤à¤Ã¤Á¤êÁÐ»Ò¤È½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤òÂçÀÚ¤Ë³ú¤ßÄù¤á¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÐ»Ò°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÉ×¤Î»Ñ¤ä¡¢Êì¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢ÊìÆý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿³¨Æüµ¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¥»¥ó¥¹ºÇ¹â¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢9·î30Æü¤ËÁÐ»ÒÃË»ù¤òÄë²¦ÀÚ³«¤Ç½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»Ò¤È½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òËþµÊ
¢¡ÃæÀîæÆ»Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
