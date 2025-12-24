東貴博、家族4ショットで結婚記念日＆妻・安めぐみの誕生日報告「笑顔が眩しい」「呼び方が可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/24】お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が12月23日、オフィシャルブログを更新。妻でタレントの安めぐみの誕生日に家族4人で撮影した記念写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】55歳芸人「笑顔が眩しい」家族4ショット公開
東は「昨日は14回目の結婚記念日＆安さまのお誕生日」と記し、結婚披露宴を行った「ザ・プリンス パークタワー東京」での記念日を報告。結婚記念日と誕生日を祝う2枚のメッセージプレートが添えられたケーキを前に、家族4人の仲良しショットを披露した。「ケーキはホテルからのプレゼント。素晴らしいホスピタリティよね」とつづり、家族で中国料理を楽しんだ後、ホテルから贈られたケーキで祝福した様子を投稿している。
この投稿には「おめでとうございます」「仲良し家族で素敵」「末永くお幸せに」「ケーキが豪華で美味しそう」「笑顔が眩しい」「安さまって呼び方が可愛い」「幸せが伝わる」といったコメントが寄せられている。
東と安は2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
