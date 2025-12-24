「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）、SEXY“トナカイギャル”コスプレ披露「色っぽい」「可愛くてドキドキする」と反響
【モデルプレス＝2025/12/24】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演しているきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が12月23日、自身のInstagramを更新。「トナカイギャル」のコスチュームを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「ラヴ上等」出演ギャル「セクシートナカイ」コスプレ姿が悶絶級
きぃーちゃんは「トナカイギャル」と言葉を加え、クリスマスらしいトナカイのコスチュームでの写真を投稿。ツインテールの髪に耳とつのがついている頭飾りをつけ、トナカイをイメージしたコスチュームも身につけており、オフショルダーのトップスからは美しいデコルテが、そして引き締まったウエストも大胆にのぞいている。
この投稿に、ファンからは「色っぽいトナカイ」「可愛くてドキドキする」「セクシートナカイだ」「完璧すぎるクリスマスコス」「この写真が何よりのクリスマスプレゼント」「スタイルの良さが引き立ってる」などと反響が寄せられている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ラヴ上等」出演ギャル「セクシートナカイ」コスプレ姿が悶絶級
◆きぃーちゃん「トナカイギャル」コス公開
きぃーちゃんは「トナカイギャル」と言葉を加え、クリスマスらしいトナカイのコスチュームでの写真を投稿。ツインテールの髪に耳とつのがついている頭飾りをつけ、トナカイをイメージしたコスチュームも身につけており、オフショルダーのトップスからは美しいデコルテが、そして引き締まったウエストも大胆にのぞいている。
◆きぃーちゃんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「色っぽいトナカイ」「可愛くてドキドキする」「セクシートナカイだ」「完璧すぎるクリスマスコス」「この写真が何よりのクリスマスプレゼント」「スタイルの良さが引き立ってる」などと反響が寄せられている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】