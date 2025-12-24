「一風堂」監修のポテトスナックが「BOXパッケージ」で登場　「白丸元味」と「赤丸新味」の味を再現

世界15カ国・地域に展開するラーメン店「一風堂」の看板メニューといえば「白丸元味」と「赤丸新味」。今回、そんな看板メニューの味を再現したポテトスナックが、アミューズメント施設専用の「BOXパッケージ」として登場する。※全国のアミューズメント施設にて2025年12月下旬より順次展開予定。

同商品は、一風堂監修のもとスナック菓子の企画・製造を行う「株式会社あじげん」が開発したポテトスナックを、それぞれ3袋入りのBOX仕様としてパッケージ化した。

一風堂は、1985年に福岡の大名で創業。現在は、日本だけでなく、海外でも展開するラーメンのグローバルブランドだ。なめらかな豚骨スープと、歯切れの良い極細麺は、幅広い層から多くの支持を集めている。ブランドのテーマは「ラーメンは、ズズッとすするともっと美味しい」。麺をすする行為の啓蒙を通じて、日本の食文化を世界中に伝えていく「project ZUZUTTO」の活動も行っている。

12月下旬より順次展開

〈白丸元味〉原点の一杯

とんこつスープをシンプルに味わえる、優しい味わいの一杯。創業当時からの味を今に引き継ぐ、一風堂のとんこつラーメンの本流であり、原点の味。とんこつスープに、塩ベースのかえしとラードを使用。歯切れのよい細麺に、塩こうじと低温調理で仕上げた柔らかいロースチャーシューをトッピング。

〈赤丸新味〉革新の一杯

スープには、醤油ベースのかえしと背油を使用。深みのあるとんこつスープと相性の良い、小麦が香る中細麺に、柔らかくジューシーな厚切りバラチャーシューをのせている。にんにくの風味が効いた香油と特製の辛味噌を溶かしながら味わう、コクと深みの一杯。白丸が正統派ならば、赤丸はとんこつラーメンの可能性を広げた革新派。

＜展開予定＞

2025年12月下旬〜全国のアミューズメント施設

（取り扱いのない店舗もある）

（数量限定の為、無くなり次第終了）

・発売元

株式会社ヨシナ