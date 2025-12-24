RIIZE、年末授賞式“8冠”の快進撃！2025年の成長を証明　海外メディアからも高評価相次ぐ

RIIZEが、豪華なステージと多彩なコンテンツで2025年の年末を華やかに彩っている。

RIIZEは12月20日に開催された「MMA 2025」で、ヒップなムードと勢いが際立つ『Fame』を皮切りに、ランウェイパフォーマンスとともに壮大さを最大限に引き出した『Bag Bad Back』、さらに青春ミュージカルを思わせるアレンジと多彩な構成で楽しさを加えた『Fly Up』のステージを披露。1年間で遂げたグループとしての成長を、圧巻のパフォーマンスで改めて証明した。

特にこの日RIIZEは、「MMA」で「ベスト・パフォーマンス（男性部門）」「TOP10」「ミリオンズTOP10」の3冠を獲得。さらに「AAA」では大賞にあたる「今年のパフォーマンス」を含む「ベストアーティスト」「イモーティブ」の3冠、「MAMA AWARDS」の「ファンズチョイス」、「KGMA」の「ベストアーティスト10」まで加え、2025年の年末音楽授賞式で計8冠に輝き、その存在感を強く印象づけた。

また、今年5月にリリースされたRIIZE初のフルアルバム『ODYSSEY』は、アメリカ・ビルボードが選ぶ「2025年最高のK-POPアルバム25（スタッフ選定）」に選出。さらに同アルバムのラストトラック『Another Life』は、イギリスの音楽メディア『CLASH』の「2025年を代表するK-POP楽曲15」にも名を連ね、グローバルメディアから高い評価を受けている。

加えて、12月23日にはRIIZE公式YouTubeチャンネルを通じて『2025 RIIZING Awards Night』のコンテンツを公開。自主制作の授賞式をコンセプトに、MCを務めたソンチャンとウンソクの進行のもと、メンバーと8万人を超えるファンによるゲリラ投票で選ばれた「今年のムードメーカー」「支えになったメンバー」「シーンスティーラー」「ベストドレッサー」などの表彰が行われたほか、スペシャルステージやプレゼント抽選など、笑いあふれる内容が展開された。

12月30日に公開予定の第2弾では、新年を迎える“涙のディープトーク”も予告されており、さらなる注目を集めている。

なおRIIZEは、12月25日にSBS『歌謡大祭典』、31日にMBC『歌謡大祭典』に出演し、2025年の年末を締めくくる予定だ。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。