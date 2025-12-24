ME:I¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¼«Æ°·ÑÂ³¤ËµßºÑÁ¼ÃÖ¤òÈ¯É½¡¡¡Ö°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÆ°½ªÎ»¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡×
¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ÎÃ¦Âà¤¬2025Ç¯12·î22Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡£12·î23Æü¤Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¼«Æ°·ÑÂ³¤ÎµßºÑÁ¼ÃÖ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß...Ää»ß¼êÂ³¤¤Î´ü¸Â¤ò±äÄ¹¡×
ME:I¤Ï12·î22Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎCOCORO¤µ¤ó¡¢RAN¤µ¤ó¡¢SHIZUKU¤µ¤ó¡¢KOKONA¤µ¤ó¤Î4¿Í¤¬12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¼«Æ°¹¹¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£²ñ°÷Èñ¤òÇ¯Ê§¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼«Æ°·ÑÂ³¤ÎÄä»ß´ü¸Â¤Ï¡Ö²ñ°÷´ü¸Â·î¤Î20Æü¤Þ¤Ç¡×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ME:I¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï23Ç¯12·î18Æü¡£ºÇ½é´ü¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹¹¿·¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ã¦Âà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿22Æü»þÅÀ¤Ç¼«Æ°¹¹¿·¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ã¦Âà¤¹¤ë4¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤ÎÀè1Ç¯´Ö¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñÈñ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ME:I¤Ï23Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡Ö¡Ú½ÅÍ×¡Û2025Ç¯12·îËö¤Ë²ñ°÷´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø·î²ñÈñ¤Þ¤È¤á¤ÆÊ§¤¤¥³¡¼¥¹¡Ù²ñ°÷ÍÍ¤Ø¤Î¼«Æ°·ÑÂ³ÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö2025Ç¯12·îËö¤Ë²ñ°÷´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø·î²ñÈñ¤Þ¤È¤á¤ÆÊ§¤¤¥³¡¼¥¹¡Ù¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤Î²ñ°÷ÍÍ¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³èÆ°½ªÎ»¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¤Î·ÑÂ³¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ØÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÄÌ¾ï¡¢¼«Æ°·ÑÂ³¤ÎÄä»ß´ü¸Â¤Ï¡Ø²ñ°÷´ü¸Â·î¤Î20Æü¤Þ¤Ç¡Ù¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¡¢¼«Æ°·ÑÂ³¤ÎÀßÄê¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤¤²ñ°÷ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤êÄä»ß¼êÂ³¤¤Î´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤·¡¢¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼«Æ°·ÑÂ³¥ª¥Õ ÀßÄêÊÑ¹¹´ü¸Â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë23:59:59 ¤Þ¤Ç¡×¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤ò¼ÒÄ¹¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÏÃ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´ü¸ÂÃ»¤Ã¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤è¤Í¤Þ¤¸¤Ç¡×¡ÖÂÐ±þ¤¬¸å¼ê¤Ë²ó¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë»þÅÀ¤ÇÉÔ¿®´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤À¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£